Comment tient la coque extérieure de votre Google Pixel 5 ?

L’une des décisions de conception les plus curieuses prises par Google avec le Pixel 5 a été de lui donner une coque en métal, puis de recouvrir le métal de résine. Google a pris ce qui aurait pu être une expérience premium et a tout annulé en le recouvrant de plastique.

La plupart des raisons de cette décision étaient liées à l’ingénierie. Google souhaitait conserver des fonctionnalités phares telles que la recharge sans fil, mais souhaitait également réduire sa nomenclature. Un appareil à dos de verre aurait probablement coûté plus cher. La résine recouvre les trous du châssis métallique nécessaires pour prendre en charge le chargement sans fil, mmWave 5G et d’autres radios. Il agit à la fois comme une charge et un revêtement.

Un effet secondaire heureux de l’aluminium enduit de résine est que la coque extérieure du Google Pixel 5 est plutôt robuste. En fait, il est de nature si durable qu’il m’a convaincu d’utiliser le téléphone sans étui. J’utilise avec plaisir le Pixel 5 sans aucune protection depuis presque six mois maintenant.

Robert Triggs / Autorité Android

Comment cela a-t-il fonctionné pour moi? Assez bien, pour la plupart. J’ai laissé tomber le téléphone plusieurs fois sur diverses surfaces, notamment de l’asphalte, du bois, des carreaux et de la saleté. Aucune de ces gouttes n’a eu d’impact extérieur sur la coque extérieure du téléphone, c’est-à-dire jusqu’à ce que je la laisse tomber sur du gravier. Après une inspection minutieuse, j’ai remarqué plusieurs petites rainures dans le plastique sur le bord latéral sur lequel le téléphone a atterri. Ils sont les premiers signes de tout dommage et sont si faibles que même mon objectif macro ne peut pas les détecter.

Je n’irais pas jusqu’à appeler le Google Pixel 5 un téléphone robuste, mais son tégument en plastique et en métal lui donne sûrement une meilleure chance de survivre à une chute ou à une chute que n’importe quel téléphone à dos de verre. C’est une bonne nouvelle pour la plupart des gens, en particulier ceux qui préfèrent utiliser leur téléphone sans étui.

Maintenant que le mien est ébréché – bien que, légèrement – cela m’a amené à me demander quel succès les autres ont eu avec le Google Pixel 5 et sa peau en résine au fil du temps.

Le vôtre est-il toujours en bon état ? Est-il ébréché comme le mien ? Ou utilisez-vous un cas? Assurez-vous de nous le faire savoir dans le sondage ci-dessus.