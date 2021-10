Comment TikTok générerait des tics nerveux chez les adolescents

Nouvelles connexes

TikTok est devenu le centre de divertissement pour des millions de personnes à travers le monde. L’application, qui est l’une des plus téléchargées d’Espagne, propose un nombre illimité de courtes vidéos spécialement sélectionnées pour chaque utilisateur grâce à son algorithme. Derrière cette belle apparition de vidéos de chats, de défis plus ou moins anodins et de danses en tout genre se cache le développement de certaines pathologies à prendre en compte.

Ce sont les médecins et psychologues eux-mêmes qui mettent en garde contre une augmentation notable du nombre de patients -principalement des filles et des adolescents- qui viennent à leurs consultations à la recherche de solutions. Être le tics nerveux (mouvements et sons involontaires) l’un des plus gros problèmes.

Derrière cette augmentation des tics chez les adolescents se cacheraient certains contenus que l’on peut retrouver sur le réseau social TikTok, comme le rapporte le Wall Street Journal. Des médecins ont notamment publié dans des revues spécialisées que ces jeunes femmes venez à vos questions après avoir regardé des vidéos d’influenceurs TikTok qui prétendaient avoir le syndrome de Tourette.

Ce trouble se caractérise par faire des mouvements répétitifs ou des sons indésirables qui ne peuvent pas être facilement contrôlés, comme décrit dans la clinique Mayo. Par exemple, la personne affectée peut cligner des yeux à plusieurs reprises, hausser les épaules ou émettre des sons étranges ou des mots offensants.

Donald Gilbert, neurologue au Cincinnati Children’s Hospital Medical Center spécialisé dans les troubles du mouvement pédiatriques et le syndrome de Tourette, a vu environ 10 nouveaux patients atteints de tic chaque mois depuis mars 2020. Alors qu’avant le début de la pandémie, il était habituel d’en soigner un nouveau. dans la même période.

L’une des clés de la reproduction des tics est que « les symptômes physiques de stress psychologique se manifestent souvent d’une manière que les patients ont déjà vue dans d’autres », affirme Gilbert. Et c’est que, une bonne partie des adolescents qui développent des tics en ce moment avaient eu des diagnostics d’anxiété ou de dépression qui ont été causés ou poussés par la pandémie.

Ces influenceurs qui souffrent soi-disant du syndrome de Tourette ont été étudiés par de nombreux médecins. Et certains d’entre eux montrent réticents aux diagnostics que les créateurs des vidéos eux-mêmes prétendent avoir. Mais ce qui est clair, c’est que les patients qui viennent au cabinet ont développé certains troubles du mouvement involontaire.

« Les symptômes de l’adolescence que nous avons vus sont réels et ils représentent probablement des troubles neurologiques fonctionnels », poursuit le Dr Gilbert, tels que certains tics vocaux et mouvements corporels qui ne sont pas associés à une maladie sous-jacente.

Ce n’est pas vraiment une épidémie juvénile non plus, soulignent les médecins. A noter qu’il y a certains enfants qui voient le contenu des réseaux sociaux et développent des tics nerveux, mais il y en a aussi d’autres qui n’ont pas accès à ces applications et les développent quand même. « Je pense qu’il existe de nombreux facteurs contributifs, tels que l’anxiété, la dépression et le stress », selon Joseph McGuire, professeur agrégé à l’Université Johns Hopkins.

Pour sa part, un porte-parole de TikTok a déclaré au WSJ que « la sécurité et le bien-être de notre communauté sont notre priorité, et nous consultons des experts de l’industrie pour mieux comprendre cette expérience spécifique ».

