Comment Tim Henman a inspiré Emma Raducanu lors du triomphe de l’US Open alors qu’elle le crédite dans son discours de victoire

Il était une fois Henmania qui a balayé la Grande-Bretagne en matière de tennis et c’est maintenant au tour d’Emma Raducanu de briller.

Sir Andy Murray a suivi les traces de Tim Henman, et Raducanu est maintenant sur le point de devenir une vedette après sa superbe victoire finale à l’US Open contre Leylah Fernandez.

Raducanu est le vainqueur de l’US Open 2021

Le match de qualification a disputé dix matches et n’a pas perdu un seul set dans une séquence étonnante qui restera dans l’histoire comme l’une des plus grandes réalisations sportives de tous les temps.

En chemin, même à l’âge de 18 ans, elle a été aidée par le grand et le bien du tennis.

Auparavant, elle était entraînée par le beau-père de Murray, Nigel Sears, alors qu’elle est maintenant entraînée par Andrew Richardson.

Et avec ses parents incapables de se rendre à l’US Open pour être dans les tribunes pour la soutenir, Raducanu a salué l’influence de Henman ces quinze dernières semaines.

Henman a été une source de soutien énorme pour Raducanu

L’ancien numéro un britannique n’a jamais atteint une finale du Grand Chelem mais a dû faire face à une pression énorme avec les espoirs d’une nation constamment sur son épaule, notamment lorsque Wimbledon a roulé.

Il a travaillé avec Amazon Prime à New York et l’a souvent vu parler à Raducanu et l’aider avec beaucoup d’encouragements dans les rares moments difficiles auxquels elle a été confrontée.

Et avant la balle de match dans sa victoire en demi-finale contre Maria Sakkari, elle a même demandé son soutien à Henman.

Après avoir vaincu son adversaire grecque, elle a déclaré : « Honnêtement, Tim est une si grande inspiration. Il m’a aidé à traiter un point à la fois.

« Vous ne pouvez pas prendre de l’avance sur vous-même et rester présent. Aujourd’hui, je ne pensais à personne d’autre qu’à moi-même.

L’aide de Henman sur la touche n’est pas passée inaperçue

Raducanu a remercié Henman après sa victoire exceptionnelle

L’aide pendant les matchs, puis la réalisation d’interviews avec Raducanu ont contribué à sa glorieuse course.

Et après sa victoire, elle a de nouveau reconnu son importance, ainsi que celle de la dernière femme britannique à remporter l’US Open – en 1968 – Virginia Wade.

“Cela signifie tellement d’avoir Virginia ici et aussi Tim (Henman)”, a déclaré Raducanu avant de recevoir le trophée des mains de Billie Jean King.

“Le simple fait d’avoir de telles légendes et icônes britanniques pour que je suive leurs traces, cela m’aide vraiment et m’a donné la conviction que je pouvais réellement le faire.”

