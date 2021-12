Comment Tinashe a réalisé ses rêves musicaux de 2021 à sa guise

Toutes nos félicitations! Vous venez de remporter un laissez-passer dans les coulisses pour les billets les plus chauds de la ville.

Une fois que COVID-19 a mis une pause sur le divertissement en direct, vos artistes préférés sont prêts à prendre la route et à divertir le public en toute sécurité avec de toutes nouvelles tournées et expériences. Et où que vous soyez, nous vous proposons un billet tout accès pour tous les concerts incontournables de l’année. Bienvenue dans le Pass Backstage d’E!

Tinashé dit au revoir à 2021 en fanfare !

Après avoir sorti un nouvel album en août intitulé 333 et s’être produit dans des salles à travers le pays pendant la seconde moitié de l’année, il serait compréhensible que l’artiste veuille se détendre pendant les derniers jours de décembre.

Mais le 30 décembre, Tinashe se rendra à Los Angeles et donnera un concert spécial de célébration de fin d’année pour ses fidèles fans.

« C’est un peu comme une représentation de rappel pour les personnes qui ont raté l’émission mais, évidemment, nous allons ajouter un peu de piquant et quelque chose de frais pour tous ceux qui ont pu voir la série pour la première fois », a taquiné Tinashe en exclusivité à E! Des nouvelles. « Je vais juste incorporer quelques nouvelles chansons et évidemment de nouvelles tenues, peut-être ajouter quelques danses supplémentaires. Nous verrons. »