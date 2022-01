Comment tirer le meilleur parti de votre plan de retrait systématique (SWP)

L’outil SWP est utile pour les investisseurs qui souhaitent des flux de trésorerie réguliers pour faire face à leurs dépenses.

Le plan de retrait systématique, communément appelé SWP, est une fonction d’investissement disponible avec les fonds communs de placement grâce à laquelle les investisseurs peuvent retirer de leurs investissements existants sous la forme de montants fixes à intervalles réguliers. Les retraits peuvent avoir lieu mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement à des dates choisies par les investisseurs. Il assure un flux de trésorerie régulier pour vos besoins de revenus.

Le SWP est l’opposé du Plan d’Investissement Systématique (SIP). Dans ce dernier cas, un montant fixe est transféré régulièrement de votre compte bancaire au fonds commun de placement tandis que dans le premier, le flux des transactions s’inverse. L’outil SWP est utile pour les investisseurs qui souhaitent des flux de trésorerie réguliers pour faire face à leurs dépenses.

Comment fonctionne SWP ?

Un SWP vous permet de retirer régulièrement un montant fixe de vos investissements dans un fonds commun de placement. Lorsqu’un investisseur opte pour un SWP, il reçoit systématiquement son propre argent de l’investissement en cours en rachetant certaines parts d’OPC.

En termes simples, une partie de vos parts de fonds communs de placement sera vendue pour honorer le montant du paiement que vous avez spécifié régulièrement. Les paiements via le SWP se poursuivront tant qu’il vous restera des unités dans votre portefeuille si une durée pour le SWP n’est pas fournie.

Par exemple, si vous avez investi une somme forfaitaire de Rs 1 lakh dans un fonds avec une valeur liquidative de Rs 10, vous aurez 10 000 unités de ce programme.

Si le montant que vous souhaitez retirer, disons, chaque mois est de Rs 1000 ; le fonds vendra des unités d’une valeur de Rs 1000. Supposons que vous commenciez le SWP après un an et que la valeur liquidative soit à Rs 20 le jour du retrait.

Ainsi, le fonds vendra 50 de vos unités et vous rapportera la somme requise de Rs. 1000. Cela se traduirait par une réduction du nombre de vos unités à 9 950.

Si la valeur liquidative atteint Rs 25 le jour de paiement suivant, le fonds vendra 40 unités pour honorer le paiement de Rs 1000 et votre nombre d’unités sera encore réduit à 9 910.

Comprenons cela en termes réels. Supposons que vous ayez commencé un SWP pour Rs 1000 sur un investissement forfaitaire de Rs 1 lakh pendant 5 ans dans un fonds commun de placement en actions.

Le taux de rendement attendu, disons, est de 10 %. En l’espace de 5 ans (60 mois), vous obtiendrez un paiement total de Rs 60 000 tandis que la valeur du reste de votre investissement après l’achèvement de 5 ans sera de Rs 84 490. Donc, essentiellement, les investisseurs continuent d’obtenir leur flux de trésorerie mensuel régulier en rachetant des unités tandis que le reste des unités continue de s’apprécier avec la valorisation du marché.

Comment tirer le meilleur parti de SWP

SWP assure une trésorerie régulière. Si un investisseur a un montant forfaitaire important à investir pour un retrait régulier instantané, optez pour le SWP dès que l’investissement est effectué. Cependant, il est conseillé aux investisseurs de démarrer un SWP dans leur programme d’actions au moins un an après l’investissement pour économiser sur l’impôt sur les plus-values ​​à court terme de 15 %.

Si l’on est mieux planifié financièrement, les fonctionnalités SWP devraient être ajoutées après quelques années, disons 5 à 7 ans, car cette durée contribue à l’appréciation du capital. Cela aide à avoir un plus grand quantum de flux de trésorerie réguliers.

De plus, les investissements réalisés via le mode SIP peuvent également être ajoutés avec la fonction SWP quand vous le souhaitez. Si vous avez investi par le biais d’un SIP jusqu’à votre retraite et que vous ne souhaitez pas investir davantage, vous devriez envisager d’arrêter le SIP mais de ne pas achever le rachat. Au contraire, la meilleure façon de tirer profit du corpus important est par le biais de SWP. Ainsi, un flux mensuel régulier s’apparente davantage à une rente pour vous et pourra subvenir à vos besoins plus longtemps car le reste du corpus restera investi et continuera de s’apprécier.

Il convient d’ajouter que malgré le SWP, vous êtes libre d’en racheter plus chaque fois que le besoin s’en fait sentir.

Fiscalité sur les retraits via SWP

Le rachat régulier de parts à l’aide de la fonction SWP est assujetti à l’impôt. Si vous avez des investissements dans des fonds d’actions et que la période de détention est inférieure à un an, vos gains à court terme résultant du rachat via SWP seront assujettis à une taxe STCG de 15 %. Toutefois, si la durée de détention de l’investissement est supérieure à 12 mois, les gains supérieurs à Rs 100 000 ainsi réalisés seront soumis à un impôt LTCG de 10 % sans indexation. Donc, si vous avez réalisé vos unités avec un LTCG de 125 000 Rs, vous n’avez pas besoin de payer d’impôts sur les premiers 100 000 Rs, mais les 25 000 Rs restants seront taxés à 10 %, ce qui entraînera un impôt de 2 500 Rs plus la taxe d’habitation.

En revanche, sur les fonds de dette, si votre détention est inférieure à 3 ans, les plus-values ​​ainsi réalisées grâce au SWP seront ajoutées à vos revenus et imposées selon votre taux de dalle d’impôt sur le revenu. Si votre détention est supérieure à 3 ans, les plus-values ​​seraient de longue durée et seraient taxées à 20 % avec indexation.

Cependant, ces retraits réguliers ne sont pas soumis à retenue d’impôt à la source (TDS) comme c’est le cas pour les dépôts à terme.

SWP est un outil efficace pour générer des flux de trésorerie. Cependant, il doit être planifié financièrement en gardant vos objectifs à l’esprit. Une façon imprévue d’opter pour un SWP peut s’avérer préjudiciable à vos finances.

(L’auteur est PDG, Bankbazaar.com)

