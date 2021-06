Comment tirer le meilleur parti des déductions fiscales sur le prêt d’études

L’article 80E précise que seuls les prêts d’institutions financières spécifiées, y compris les banques et toute autre institution financière notifiée par le gouvernement central, peuvent bénéficier d’exemptions.

Un prêt d’études vous donne les moyens financiers et la flexibilité nécessaires pour entreprendre des études supérieures et les payer systématiquement sur une plus longue période. En même temps, il vous offre des allégements fiscaux qui rendent le remboursement moins coûteux. Cependant, il y a quelques mises en garde liées à l’utilisation de ces avantages. Comprendre les exonérations fiscales disponibles avec le prêt éducation et comment en tirer le meilleur parti.

Vous pouvez demander des déductions fiscales sur les prêts d’études en vertu de l’article 80E de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, il y a quelques choses à garder à l’esprit au sujet des déductions fiscales sur les prêts d’études.

Le premier point est que même s’il n’y a pas de plafond sur le montant que vous pouvez réclamer, vous ne pouvez réclamer des avantages fiscaux que sur les intérêts payés sur le prêt pour études et non sur le capital.

Deuxièmement, seule la personne bénéficiant du prêt peut demander des déductions. Les prêts d’études n’ont pas besoin d’être contractés par l’étudiant lui-même. Vous pouvez contracter un prêt pour vos enfants ou votre conjoint. Ainsi, « si vous contractez un prêt d’études pour votre fille et que vous le remboursez, vous pouvez demander la déduction fiscale. Cependant, si votre fille rembourse le prêt à partir de sa source de revenu après avoir commencé à gagner sa vie, ni vous ni elle ne pouvez demander de déductions. En effet, le prêt est à votre nom, mais le remboursement n’est pas effectué sur votre revenu imposable. En termes simples, si l’emprunteur souhaite bénéficier d’un avantage fiscal, il doit s’assurer que les IME disparaissent de ses comptes », explique Adhil Shetty, PDG de BankBazaar.com.

Gardez à l’esprit que certains établissements vous autoriseraient à prendre un prêt d’études pour financer les études supérieures de votre frère ou de vos cousins. Cependant, à moins que vous ne soyez leur tuteur légal, vous ne pouvez pas demander de déductions fiscales sur le prêt.

Troisièmement, tous les prêts d’études ne sont pas éligibles aux exonérations fiscales. « L’article 80E précise que seuls les prêts d’institutions financières spécifiées, y compris les banques et toute autre institution financière notifiée par le gouvernement central, peuvent bénéficier d’exemptions. Bien que la plupart des principales NBFC figurent dans cette liste, vous devez vous assurer que votre fournisseur de prêt est inclus dans cette liste si vous envisagez de contracter un prêt auprès d’une NBFC. L’argent emprunté à la famille, aux amis ou aux employeurs ne relève pas de la catégorie des prêts pour études et n’est pas soumis à des exemptions », informe Shetty.

Vous pouvez bénéficier de la déduction des intérêts pour un maximum de 8 ans à compter de l’année où vous commencez à rembourser le prêt. Si la durée de votre prêt dépasse 8 ans, vous ne pouvez pas prétendre à une déduction pour les intérêts payés au-delà de 8 ans.

Conclusion

Il est donc clair que les intérêts payés sur les prêts d’études obtenus pour poursuivre des études supérieures en Inde ou à l’étranger peuvent être déduits du revenu imposable de l’individu. « La déduction peut être demandée à partir de l’année où le paiement des intérêts commence et se termine avec le remboursement du prêt ou la 8e année, selon la première éventualité. Il convient de noter que ces prêts doivent être accordés uniquement aux banques/institutions financières/institutions caritatives approuvées. Les intérêts payés sur les prêts d’amis et de parents à cette fin ne sont pas admissibles à une telle déduction. Un certificat de l’institution serait nécessaire pour justifier le montant des intérêts payés pour demander une déduction », explique Aarti Raote, partenaire, Deloitte Inde.

On peut également noter que les prêts obtenus pour soi-même ou son conjoint, ses enfants et ses pupilles seraient autorisés à cette fin. L’enseignement supérieur a également été défini comme une étude poursuivie après avoir réussi l’examen du secondaire supérieur ou son équivalent de toute école, commission ou université reconnue par le gouvernement.

