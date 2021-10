Comment tirer parti de votre LinkedIn pour un leadership éclairé

Le climat concurrentiel d’aujourd’hui à l’ère des médias sociaux a mis en évidence une chose : la commercialisation d’une entreprise en tant qu’entité n’est qu’une partie de l’équation. Lorsqu’on leur présente des options infinies, les consommateurs choisissent de plus en plus de travailler avec des entreprises qui montrent un visage derrière la marque. Plus que le PDG, les leaders de l’industrie utilisent leurs plateformes pour représenter simultanément l’organisation en ligne tout en créant leurs propres marques professionnelles.

Au début, la tâche de nous distinguer des millions d’autres experts dans nos domaines semblera sans aucun doute ardue. Cela dit, le leadership éclairé est l’un des moyens les plus efficaces et les plus authentiques d’y parvenir.

Le leadership éclairé est plus profond que la connaissance d’un sujet ou d’une industrie. Être un leader d’opinion – un véritable expert dans votre domaine – signifie vous positionner comme la personne ressource en premier lieu lors de la recherche d’informations.

Où ça commence ? Au sein de votre réseau d’affaires.

Où vit ce réseau ? LinkedIn.

Avec plus de 774 millions de membres et son orientation commerciale, LinkedIn offre une opportunité précieuse aux professionnels de l’industrie de s’établir en tant que leaders d’opinion et de soutenir les objectifs de marketing de l’entreprise dans le processus.

Ils disent tout dans leur énoncé de mission : « Connectez les professionnels du monde entier pour les rendre plus productifs et plus performants ». La prémisse de LinkedIn est de partager, de se connecter et d’interagir avec votre entreprise et votre expertise au premier plan de la conversation. Tous ces éléments sont essentiels à toute campagne de leadership éclairé réussie.

Éléments critiques pour le LinkedIn d’un leader d’opinion

Comme pour toute plate-forme de médias sociaux, il existe des moyens de maximiser l’efficacité de LinkedIn en utilisant une stratégie de leadership éclairé.

Profil optimisé

Fini le temps où votre profil LinkedIn n’était essentiellement qu’un simple CV en ligne. Maintenant, nous devons traiter nos profils comme une page de destination personnelle. Oui, la liste de notre expérience et de notre éducation reste des éléments cruciaux, mais nous devons également donner la priorité aux titres accrocheurs, aux informations écrites avec force et à l’utilisation d’éléments visuels.

Tête et photo de couverture : Mettez votre meilleur visage en avant ! Utilisez un portrait professionnel (ou aussi proche que possible du professionnel) pour votre photo de profil. Assurez-vous également d’ajouter une photo de couverture haute résolution qui représente le mieux votre travail ou votre entreprise. Les dimensions recommandées sont une photo à la tête de 400 px x 400 px et une photo de couverture de 1128 px x 191 px. LinkedIn accepte les téléchargements JPG, GIF et PNG.

Gros titre: Votre titre est situé juste en dessous de votre nom sur votre profil LinkedIn, et c’est plus qu’un simple titre de poste. C’est votre panneau publicitaire de 220 caractères pour votre public cible. Décrivez clairement votre expertise et les avantages que vous apportez à votre entreprise ou à vos clients. De plus, utilisez des mots-clés où vous voudriez apparaître dans une recherche. Prenons comme exemple le profil de l’une de nos récentes invitées de podcast, Roshanda Pratt :

En seulement 164 caractères, Roshanda partage ce qu’elle fait et qui elle aide avec son public cible à l’esprit, tout en utilisant des mots-clés appropriés tels que “Visibility Coach” et “live video”. Remarque : lors de la rédaction de cet article, j’ai testé ces mots-clés en recherchant « Live Video Coach ». Le profil de Roshanda figurait en haut de mes résultats de recherche (montré ci-dessous).

Section vedette : Cette section vous permet de présenter des publications sélectionnées et d’ajouter des liens vers des sites Web externes, des images ou des documents. En tant que leader d’opinion, c’est une excellente occasion de mettre en évidence le travail significatif que vous faites dans votre entreprise, les principales apparitions dans les médias et les travaux publiés que vous avez écrits.

C’est vers le haut de votre profil entre la section À propos et la section Activité. Si vous ne voyez pas cette fonctionnalité, ne vous inquiétez pas ! LinkedIn est encore en train de le déployer progressivement à tous les membres.

À propos de la section : Avec 2 000 caractères disponibles, c’est ici que vous pouvez développer ce que vous avez écrit dans votre titre. Racontez votre histoire en ce qui concerne la mission de votre entreprise. La section À propos est également votre opportunité de renforcer votre profil en décrivant qui vous êtes en tant que professionnel et votre point de vue unique en tant que leader d’opinion. Comme le titre, les mots-clés sont également cruciaux ici, alors assurez-vous d’inclure tous les termes que vous souhaitez voir apparaître dans les résultats de recherche.

Expérience et formation : Assurez-vous que cette section est détaillée et à jour, en particulier votre poste dans votre entreprise actuelle. Offrir une description de votre rôle actuel met en lumière l’organisation et votre travail axé sur les objectifs.

Contenu cohérent et de haute qualité

Établir votre présence en tant que leader d’opinion sur LinkedIn ne se fait pas du jour au lendemain, mais la croissance organique est possible – je dirais même inévitable – lorsque vous partagez systématiquement un contenu pertinent et engageant.

Maintenant, cela vient avec une petite mise en garde : tous les contenus ne sont pas créés égaux. Dans l’étude d’impact du leadership éclairé B2B 2021 d’Edelman, 71 % des décideurs ont déclaré que moins de la moitié du leadership éclairé qu’ils consomment leur donne des informations précieuses. La popularité du leadership éclairé a grimpé en flèche, mais le mysticisme autour du mot à la mode a poussé les gens à simplement régurgiter des lignes et des mantras standard pour servir leur marque.

D’un autre côté, un leadership éclairé authentique provient d’une motivation interne à apporter de la valeur aux autres. Prenez le temps d’accéder à une vue plus large de votre secteur, réfléchissez à la signification des tendances actuelles et lancez des conversations à travers vos publications. Pour diriger de cette manière, vous devez partager un contenu qui offre votre point de vue original et de nouvelles façons d’aborder les problèmes ou défis communs dans votre domaine.

Exemples de contenu à partager :

Partagez des articles de blog, des réflexions, des essais et des études de cas dont vous êtes l’auteur. Faites la promotion des webinaires et des présentations en direct à venir auxquels vous participez. Une fois la conférence terminée, vous pouvez réutiliser le contenu en partageant des extraits de vidéo, des photos et des éléments clés à retenir. Mettez en surbrillance les interviews et les apparitions médiatiques. Publiez des vidéos, des photos et des textes longs pertinents. Partagez des actualités, des articles et d’autres utilisateurs. -contenu généré avec votre perspective ajoutée dans le message.

S’exposer demande aussi du courage. Pour cette raison, voici quelques questions utiles à vous poser et à vous inspirer :

Cela a-t-il le potentiel d’aider quelqu’un ?

Pourquoi n’y a-t-il pas plus de gens qui parlent de cette nouvelle ?

Cela pourrait-il déclencher une discussion intéressante?

Suis-je authentique dans le contenu que je partage ?

Calendrier de publication : Une publication cohérente sur LinkedIn est essentielle pour établir une présence de leadership éclairé, voici donc quelques conseils pour vous garder sur la bonne voie :

Publiez 3 à 5 fois par semaine, 1 à 2 fois par jour. HubSpot a constaté que les publications fonctionnent mieux du mardi au jeudi entre 8 h 00 et 14 h 00, selon votre fuseau horaire. Dans cet esprit, pensez également à quand vous êtes disponible pour vous connecter à LinkedIn. Les jours où vous pouvez commenter et vous engager en temps réel doivent être priorisés. Enfin, un calendrier de publication n’a que la valeur du contenu que vous partagez, donc en cas de doute, privilégiez la qualité à la quantité.

Engagement significatif

Lorsque vous utilisez LinkedIn pour construire votre position de leader d’opinion, l’engagement est essentiel. Les likes, les commentaires et les partages vous placent tous dans la ligne de vision de quelqu’un de nouveau. Bien sûr, un contenu de haute qualité peut être suffisamment attrayant à lui seul. Mais, une campagne de leadership éclairé à long terme réussie nécessite de positionner stratégiquement votre contenu devant les bonnes personnes et de prendre le temps de s’engager activement.

Connaissez votre public : Familiarisez-vous avec qui lit votre contenu et qui pourrait vous chercher comme source d’information. Cela vous donnera un meilleur aperçu de vos abonnés et vous aidera à cibler vos sujets de contenu en conséquence.

S’engager activement : En plus de comprendre votre public pour un meilleur engagement, vous devez également vous engager activement avec lui. Par exemple, essayez de mentionner vos relations le cas échéant dans la section publication ou commentaire afin qu’ils puissent se joindre à la discussion.

Remarque : si vous utilisez un outil de planification de réseaux sociaux comme Hootsuite, la mention du profil d’une personne dans une publication n’est pas une fonctionnalité disponible. Pour marquer le profil LinkedIn de quelqu’un, vous devrez publier directement sur la plateforme ou modifier la publication sur LinkedIn une fois publiée par l’outil de planification.

De plus, passez du temps à aimer et à commenter les publications des autres. Cela renforce non seulement les interactions avec vos connexions, mais vous place également devant toutes leurs connexions. En raison de la plate-forme orientée entreprise de LinkedIn, votre engagement renforcera les relations commerciales existantes et en créera certainement de nouvelles.

Points bonus : utiliser des outils natifs

Comme pour toute plate-forme de médias sociaux, LinkedIn souhaite que vous utilisiez les outils natifs qu’ils proposent, comme leur publication LinkedIn ou LinkedIn Live. Lorsque vous le faites, l’algorithme vous récompensera avec une plus grande portée et plus d’impressions. Par exemple, si vous écrivez régulièrement des articles de blog et partagez le lien, essayez plutôt d’écrire de temps en temps un article sur LinkedIn Publishing. Vous remarquerez peut-être une augmentation de l’engagement.

Appréciez le jeu long

Un leadership éclairé efficace stimule vos efforts de marketing et la réputation de votre entreprise, 63 % des acheteurs déclarant que le leadership éclairé « est important pour fournir la preuve qu’une organisation comprend réellement ou peut résoudre vos défis commerciaux spécifiques » (Edelman, 2021 B2B Thought Leadership Impact Study). Le processus pour devenir un leader d’opinion peut prendre du temps, mais avec de la patience, de la cohérence et une stratégie réfléchie, il est possible de vous établir en tant qu’expert respecté du secteur sur LinkedIn.

Image en vedette avec l’aimable autorisation de Souvik Banerjee d’Unsplash