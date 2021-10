Comment tirer profit de l’action LCID aujourd’hui, qu’il s’agisse d’une cassure ou d’un « faux »

Actions de Lucide (NASDAQ :LCID) ont fortement rebondi au cours des dernières semaines en sympathie avec le reste du marché des véhicules électriques (VE). L’action LCID a une fois de plus tenté une cassure haussière, pour échouer encore une fois. N’importe qui peut deviner si le prochain mouvement sera une véritable évasion ou une consolidation continue. Pourtant, une éventuelle évasion est plus qu’une possibilité distincte.

Bénéfices et actualités du leader du VE Tesla (NASDAQ :TSLA) a probablement alimenté une grande partie de la récente montée en flèche. Tesla a maintenant ajouté plus de 25% depuis début février et a rejoint le club de la capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars.

Le stock LCID, cependant, a à peine bougé dans ce même laps de temps. Lucid a certainement du rattrapage à faire sur une base comparative.

Avec tout cela à l’esprit, examinons de plus près ce que vous pouvez attendre de Lucid aujourd’hui.

Un point de vue technique sur le stock LCID

Les actions lucides ont de nouveau eu du mal à dépasser le niveau de résistance majeur de 28 $. C’est la cinquième fois depuis début juin que le LCID n’a pas réussi à dépasser cette zone.

Son MACD et son élan sont devenus positifs, tandis que le RSI s’est adouci après avoir frôlé les valeurs de surachat. Les actions se négocient bien au-dessus de la moyenne mobile sur 20 jours de 24,49 $.

L’action des prix au cours des deux derniers jours était à la fois des renversements. L’action LCID s’est négociée jusqu’à un nouveau sommet récent à 28,94 $ seulement pour reculer et clôturer près des plus bas de la journée à 27,02 $.

Le LCID continue de faire une série de plus bas plus élevés similaires à la tendance observée il y a 5 mois. Au total, un sac mixte sur le devant technique pour le stock LCID.

Le contributeur d’InvestorPlace, Thomas Niel, a récemment publié un article sur les difficultés que Lucid Group pourrait rencontrer pour progresser. Il a estimé que la prochaine étape de la LCID pourrait prendre un certain temps.

Heureusement, le marché des options offre un moyen d’être payé pendant que vous attendez. La volatilité implicite (IV) se négocie au 36e centile, tandis que la volatilité historique (HV) n’est qu’au 21e centile. Les prix des options sont relativement chers. Cela favorise les stratégies de vente lors de la construction de métiers.

Le volume des appels a atteint des niveaux extrêmes. Près de 380 000 appels ont été négociés hier contre seulement 70 000 options de vente. Cela a poussé le ratio put/call à moins de 20x. C’est généralement un signe fiable que la spéculation sur les appels devient exagérée. Les options d’achat à parité de janvier ont bondi à une volatilité implicite de 85 (IV). Il s’agit d’une forte augmentation de l’IV par rapport au niveau 78 auquel ils étaient évalués il y a à peine une semaine.

Une opération d’achat couverte est un moyen de se positionner pour une cassure potentielle tout en couvrant la baisse en même temps. Cela a encore plus de sens étant donné à quel point les prix des appels sont devenus mousseux.

Comment négocier des actions lucides maintenant

Achetez des actions LCID à 27 $ et vendez les appels LCID Jan 28 $ à 4 $ pour un débit net total de 23 $.

Les appels à 28 janvier ont un delta de 55. Cela signifie que l’exposition globale est réduite de plus de la moitié à 45 deltas de long lors de la vente des options par rapport à l’action. La prime de 4 $ reçue offre un coussin de baisse de 14,8 % aux 27 $ payés pour l’action LCID.

Le retour au statu quo si l’action Lucid ne va nulle part est de 17,4 %.

Idéalement, l’action LCID clôture au-dessus de 28 $ à l’expiration de janvier pour un rendement total de 21,74 % ou 114 % annualisé. Si l’action LCID est inférieure au prix d’exercice de 28 $ en janvier, des appels supplémentaires peuvent être vendus pour réduire davantage le coût initial de la transaction.

