comment tirer profit des joueurs atteignant leurs incitations au cours de la semaine 18

La dernière semaine de la saison régulière de la NFL est toujours l’une des périodes les plus étranges de l’année. Un tiers de la ligue se prépare pour les séries éliminatoires, une poignée se prépare pour une position de repêchage et le reste veut juste arriver à la fin du calendrier sans blessure majeure.

Toutes ces équipes partagent un fil conducteur : des joueurs vedettes qui sont si près d’atteindre leurs bonus de contrat qu’ils peuvent déjà planifier des vacances prolongées. Cela laisse aux parieurs de la NFL la possibilité de suivre les principaux contributeurs en quête d’un jour de paie supplémentaire.

Appelez cela le All-Incentive Parlay. Voici avec qui nous roulons.

Toutes les cotes via Tipico Sportsbook.

Cardinals de l’Arizona – AJ Green sur 60,5 verges par balle (-114)



Over/Under de Green continue de planer autour de 60 verges de réception, mais le nombre réel à surveiller ici est de 76. Le vétéran élargi peut gagner 250 000 $ supplémentaires s’il dépasse 900 verges dans les airs. Il entame la semaine 18 avec 825.

Le receveur des Cardinals compte huit matchs cette saison avec plus de 60 verges sur des réceptions et a dépassé les 75 verges à quatre reprises. Il essaiera de le faire à nouveau dimanche, mais les parieurs seront heureux s’il encaisse simplement son Over/Under.

Déposez 10 $ ou plus, obtenez 100 $ en crédits de pari instantanés sur Tipico Sportsbook ! Nouvelle offre client dans le CO et le NJ. 21+, voir Tipico.com pour les termes et conditions. Placez vos paris sportifs en ligne légaux sur Tipico. Rendons cela intéressant. Pariez maintenant !

Tampa Bay Buccaneers – Rob Gronkowski plus de 76,5 verges de récréation (-114)



Si votre livre offre un nombre acceptable sur les totaux de réception de Gronk, martelez-le avant qu’ils ne le retirent. L’ailier rapproché n’a besoin que de sept captures pour encaisser un chèque de 500 000 $ pour avoir atteint 55 réceptions au cours de la saison.

Chez Tipico, nous roulons avec ses verges de réception à plus de 76,5.

Gronkowski peut gagner encore un demi-million de dollars cette saison s’il dépasse 750 yards. Il est à 665 verges dimanche et a dépassé 76,5 verges à trois reprises cette saison, y compris la performance de 115 verges de la semaine dernière contre les Jets.

Buffalo Bills – Stefon Diggs plus de 76,5 verges récréatives (-114)



La star des Bills n’atteindra probablement pas les 1 375 verges de réception dont il a besoin cette saison pour gagner un bonus de 658 333 $. Diggs a 1 144 verges et une sortie de plus de 200 verges est beaucoup à demander dans un match dénué de sens avec les séries éliminatoires imminentes.

Cela ne veut pas dire que Buffalo ne voudra pas le garder prêt et impliqué dans l’offensive avant le début des séries éliminatoires. Recherchez Allen pour cibler Diggs tôt et souvent. C’est la principale raison pour laquelle nous prenons son accessoire de plus de 75,5, un nombre qu’il a dépassé cinq fois cette saison.

Déposez 10 $ ou plus, obtenez 100 $ en crédits de pari instantanés sur Tipico Sportsbook ! Nouvelle offre client dans le CO et le NJ. 21+, voir Tipico.com pour les termes et conditions. Placez vos paris sportifs en ligne légaux sur Tipico. Rendons cela intéressant. Pariez maintenant !

Houston Texans – Rex Burkhead sur 41,5 verges de pointe (-116)



D’une manière ou d’une autre, Rex Burkhead est devenu le meneur de jeu dont les Houston Texans avaient besoin hors du champ arrière cette saison.

Le vétéran s’est précipité pour 149 verges et deux touchés dans l’un des bouleversements les plus choquants de la saison – une raclée 41-29 des Chargers au cours de la semaine 16 – ce qui l’a mis à portée de son bonus de 650 verges de mêlée.

Burkhead a cumulé 547 verges au sol et au sol au cours de l’année. Il lui en faut 103 de plus pour gagner 125 000 $ supplémentaires. Les parieurs n’ont besoin que de lui pour obtenir moins de la moitié de ce nombre au sol pour encaisser ce pari.

Falcons d’Atlanta – Kyle Pitts plus de 61,5 verges de récréation (-119)



Bien qu’il ne s’agisse pas exactement d’un bonus de contrat, la star émergente des Falcons n’a besoin que de 59 verges de réception pour établir le record de recrue serrée, un qui appartient actuellement à Mike Ditka (1 076 verges).

Et tu ne le saurais pas ? Over/Under de Pitts est fixé à 61,5, juste un cheveu au-dessus de ce qu’il faudra pour battre le record de Ditka.

Allez-y et sentez-vous bien d’ajouter celui-ci même si Atlanta n’est pas digne de confiance dans l’ensemble. Pitts est plus que capable d’atteindre ce nombre et l’a fait sept fois cette année.

Déposez 10 $ ou plus, obtenez 100 $ en crédits de pari instantanés sur Tipico Sportsbook ! Nouvelle offre client dans le CO et le NJ. 21+, voir Tipico.com pour les termes et conditions. Placez vos paris sportifs en ligne légaux sur Tipico. Rendons cela intéressant. Pariez maintenant !

Le Parlay



Tout cela vaut des paris directs, mais nous sommes ici pour devenir riche rapidement, donc un parlay est la seule option.

Voici ce que nous examinons :

Rob Gronkowski Plus de 76,5 verges Rec (-114) AJ Green Plus de 60,5 verges Rec (-114) Stefon Diggs Plus de 76,5 verges Rec (-114) Rex Burkhead Plus de 41,5 verges Rush (-116) Kyle Pitts Plus de 61,5 verges Rec (-119)

Cinq choix qui se combinent pour une cote de +2149 chez Tipico (pariez 100 $ pour gagner 2 249 $).

Si vous vous sentez très chanceux aujourd’hui, allez-y et saupoudrez un petit quelque chose sur la semaine 18 Chaos Parlay. Ça va être bizarre là-bas dimanche. Autant en profiter.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).