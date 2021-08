Comment TMC prévoit de détrôner le BJP et de tenir le CPI(M) à distance à Tripura

Le BJP, qui a d’abord qualifié le TMC de force insignifiante et de non-menace à Tripura, a maintenant braqué ses armes sur le TMC, donnant au parti l’attention dont il avait tant besoin à Tripura.

Lorsque les résultats des élections au Bengale occidental ont été proclamés le 2 mai, tous les regards étaient tournés vers le pronostic de Prashant Kishor selon lequel le BJP ne franchirait pas la barre des trois chiffres. Avant le 2 mai, les gens avaient du mal à croire sa déclaration et même les sondages à la sortie des urnes avaient autre chose à dire. Cependant, les gens avaient l’intention d’ignorer le travail de base effectué par Prashant Kishor et son équipe I-PAC alors que le parti du safran s’est battu courageusement dans les sondages à indice d’octane élevé et a même réussi à s’emparer de la place du principal parti d’opposition dans l’assemblée du Bengale occidental. . Ravi de la performance d’I-PAC, le TMC a renouvelé son accord avec I-PAC jusqu’aux élections de 2026. D’un autre côté, les résultats du sondage de l’assemblée du Bengale ont été un moment de schadenfreude pour le CPI qui a été éliminé de l’assemblée du Bengale mais a essayé de trouver du réconfort dans la perte du BJP alors que le parti du safran était loin derrière la revendication d’Amit Shah de remporter 200 sièges.

Cependant, ce mois-ci, il est devenu clair que le TMC dirigé par Mamata Banerjee ne se contente pas d’envisager les élections au Bengale de 2026, mais également les élections de Tripura de 2022, où un faible CPI-M tarde à affronter efficacement le BJP. Récemment, une équipe de l’I-PAC s’est rendue à Tripura pour faire le point sur la situation au sol et évaluer la base de soutien potentielle pour le TMC. Ils ont été détenus dans leur chambre d’hôtel par la police d’Agartala pour avoir prétendument bafoué les normes de Covid. Peu de temps après la nouvelle, le dirigeant principal de TMC et député Derek O’Brien a contacté Tripura pour aider l’équipe I-PAC. Le parti avait également précipité Bratya Basu, Moloy Ghatak et Ritabrata Banerjee à Tripura pour aider les membres de l’I-PAC. L’importance accordée à l’équipe I-PAC par le TMC a clairement montré que le TMC est solide comme le roc derrière son bras politique étendu et qu’il essaiera de tirer profit de problèmes encore plus petits pour gagner du terrain politique à Tripura.

Notamment, le TMC avait cédé du terrain au BJP à Tripura en 2017 lorsque tous ses six députés dirigés par Sudip Roy Burman avaient rejoint le parti du safran. L’attaque présumée contre les dirigeants de TMC en visite par les travailleurs du BJP et le ciblage des membres de l’I-PAC ont aidé le parti au pouvoir du Bengale occidental à regagner une partie du terrain perdu dans l’État. Alors que les dirigeants politiques considèrent le TMC comme un challenger du BJP, le CPI-M ne trouve aucune mention dans les récents développements politiques. Le mois dernier, 7 dirigeants du Congrès, dont l’ancien ministre d’État Prakash Chandra Das, l’ancien député provincial Subal Bhowmik et Panna Deb, étaient passés au TMC. Plus tôt ce mois-ci, une trentaine de travailleurs du Congrès et du BJP ont rejoint le TMC. Fort de la victoire dans les sondages au Bengale et de l’adhésion de plusieurs dirigeants au TMC, le parti a retrouvé un nouveau souffle dans l’Etat.

Le BJP, qui a d’abord qualifié le TMC de force insignifiante et de non-menace à Tripura, a maintenant braqué ses armes sur le TMC, donnant au parti l’attention dont il avait tant besoin à Tripura. Le député de TMC et neveu de Mamata Banerjee, Abhishek Banerjee, qui a également été attaqué à Tripura prétendument par des travailleurs du BJP, a affirmé que certains dirigeants du BJP, y compris des ministres et des députés, étaient en contact avec le TMC et pourraient les rejoindre avant les élections. Le parti a également reçu une balle dans le bras lorsque le haut dirigeant du Congrès, Susmita Dev, a rejoint le TMC. Notamment, le père de Dev, feu Santosh Mohan Dev, a été deux fois député de Tripura et a contribué à aider le Congrès à remporter les élections législatives de 1988. Sushmita Dev avait visité Tripura plusieurs fois dans le passé et est un visage connu dans l’État.

Alors que le TMC envisage de prendre le BJP de front, le CPI-M n’a pas réussi à lancer un défi solide au BJP à Tripura. La principale raison derrière cela pourrait être l’assèchement des fonds pour le parti de gauche. Avec le TMC émergeant comme un adversaire clé à Tripura, l’État peut s’avérer être la prochaine étape après le Bengale dans la réalisation de l’ambition nationale de Mamata Banerjee.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.