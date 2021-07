Comment Tom Brady se compare à Michael Jordan et Wayne Gretzky

Tom Brady n’est pas du genre à s’appeler le GOAT. Cependant, il sait qu’il fait partie des grands athlètes de tous les temps. Le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers est apparu lors d’un événement à l’hôtel de ville SiriusXM organisé par Jim Gray mercredi soir et a parlé des équipes qui l’ont passé la dernière saison morte après être devenu un agent libre. Brady a déclaré que les équipes de la NFL qui ne le signaient pas, c’est comme une équipe de la NBA qui passe Michael Jordan ou une équipe de la LNH qui dit non à Wayne Gretzky.

“Ce serait une évidence si vous disiez:” Hé, vous avez une chance d’avoir Wayne Gretzky dans votre équipe “ou” Vous avez une chance d’avoir Michael Jordan dans votre équipe “”, a déclaré Brady par NFL .com. “‘Ahh, nous n’avons pas besoin de lui. Non merci, nous allons bien.’ Dans mon esprit, je me dis, d’accord, laisse-moi montrer à ces équipes ce qu’elles manquent. Et en même temps, laisse-moi prouver à l’équipe qui a parié sur moi, et à l’équipe qui a vraiment montré qu’ils me voulaient vraiment et qu’ils se sont engagés envers moi, que je ne vais pas les décevoir.”

Les Buccaneers de Tampa Bay n’ont pas laissé tomber Brady et cela leur a permis de remporter leur premier Super Bowl en près de 20 ans. Brady n’a pas joué de son mieux pendant les séries éliminatoires, mais a été assez bon pour remporter son septième Super Bowl. Et la chose intéressante à ce sujet est qu’il a remporté un championnat avec un MCL déchiré.

Quand il s’agit de comparer les héritages de Jordan et Gretzky, Brady est à la hauteur des deux, il n’a pas autant de MVP que Gretzky ou Jordan mais a remporté plus de championnats et a remporté des titres avec deux équipes différentes. Et comme Jordan et Gretzky, Brady a mis en place deux carrières au Temple de la renommée.

Maintenant, la plus grande question pour Brady est de savoir quand prendra-t-il sa retraite ? Au cours de la semaine du Super Bowl plus tôt cette année, Brady a parlé de jouer au-delà de 45 ans (il aura 44 ans en août). “Oui, définitivement”, a-t-il déclaré aux journalistes. “Je considérerais certainement cela. C’est un sport physique, et la perspective que j’ai là-dessus est que vous ne savez jamais quand ce moment est. … Il y a beaucoup d’entraînement qui y est consacré. Cela doit être un engagement à 100% pour moi de continuer à le faire. J’ai eu de la chance au fil des ans. “