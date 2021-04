Comment Tom Clancy’s Without Remorse a aidé Michael B.Jordan à se préparer à Creed 3 et à ses débuts en tant que réalisateur

Michael B.Jordan agit à Hollywood depuis plus de 20 ans maintenant, ses débuts professionnels étant un petit rôle dans un épisode de la saison 1 de The Sopranos, mais pendant ce temps, il a fait d’énormes progrès pour devenir l’une des plus grandes stars de l’industrie, et cela a été renforcé par la création de sa société de production Outlier Society. Depuis 2018, il produit un certain nombre de projets cinématographiques et télévisuels, notamment Creed II, Gen: Lock et Tom Clancy’s Without Remorse, mais l’ajout d’une nouvelle section sur sa filmographie pour Creed III est un gros problème.