Comment Tom Hiddleston de Loki et les cinéastes ont abordé cette grande scène de mort lors de la première

Avance rapide jusqu’au premier épisode de ce soir de la nouvelle série Disney + Loki, et toute cette douleur a été ramenée – bien qu’avec un nouvel angle: plutôt que d’être simplement des fans attristés de voir la mort du méchant, Loki lui-même en fait maintenant partie le public, car être dans la Time Variance Authority donne au personnage l’opportunité d’être témoin de la manière très réelle dont son histoire est censée se terminer.

Le moment fait quelle est la meilleure scène du premier chapitre de Loki, et étant tellement impressionné par cela, je me suis senti obligé de demander à la star Tom Hiddleston, à la réalisatrice Kate Herron et au scénariste en chef Michael Waldron tout à ce sujet lorsque j’ai interviewé les trois de les individuellement la semaine dernière lors d’une journée de presse virtuelle pour le nouveau spectacle.