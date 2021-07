Comment Tom Hiddleston de Loki se sentait-il à propos de tous ces autres Lokis dans le dernier épisode de Disney +

Dans l’épisode 5, Loki de Tom Hiddleston s’est réveillé dans le vide post-élagage entouré de nouveaux Lokis – Classic, Boastful, Kid et Alligator – interprétés respectivement par Richard E. Grant, Jack Veal, DeObia Oparei et animation CG. Ils ont servi de guides à OG Loki, faute d’un meilleur terme, pour savoir comment gérer sa situation actuelle si proche de la fin des temps. Finalement, il a trouvé la camaraderie avec les nouveaux Lokis, mais cela a été si brutalement interrompu par la variante Vote Loki (également jouée par Hiddleston), qui a provoqué un certain chaos avec un groupe encore plus grand de Lokis. Et être parmi toutes ces différentes itérations a donné à Hiddleston une perspective unique sur la question.