Comment Toronto est devenue l’épicentre de l’été de l’amour au Canada

Alors que la plupart des histoires de Summer Of Love se concentrent sur des troupeaux de hippies se dirigent vers le quartier Haight-Ashbury de San Francisco (selon le tube de Scott McKenzie “San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)”, qui faisait la promotion de la Festival pop de Monterey), les enfants des fleurs se sont également réunis dans d’autres grandes villes. En mai, le Greenwich Village de New York a commencé à se remplir de hippies, tandis que les cheveux longs de Londres se sont rassemblés à Hyde Park et dans divers clubs de Londres et des environs.

Au Canada, l’endroit idéal était Yorkville à Toronto, un quartier rempli de vieux bâtiments victoriens qui avaient été convertis en cafés (il y en avait plus de 40 à un moment donné, offrant de la musique live tous les soirs de la semaine), des galeries d’art de bricolage et boutiques psych-y. C’était à la fois un aimant et un sanctuaire pour les gens du mouvement de la contre-culture – ou, comme l’appelait un politicien, une « plaie purulente au milieu de la ville ».

Le talent musical par pied carré dans ces quelques blocs était stupéfiant. The Purple Onion pourrait comporter quelques ensembles de Gordon Lightfoot. C’est dans le sous-sol que Buffy Sainte-Marie a écrit “Universal Soldier”, qui est devenu un succès pour Donovan. Carly Simon y a joué avec sa sœur Lucy. Les habitués ont vu Joni Mitchell, Judy Collins, et même l’impressionniste Rich Little.

Chez Monique, il y avait The Sparrows, un groupe qui allait bientôt changer de nom pour Steppenwolf. The Mynah Bird (à ne pas confondre avec un groupe local appelé The Mynah Birds, qui présentait Neil Young et future superstar « Superfreak » Rick James) avait des danseurs go-go en concurrence directe avec les serveuses en bikini du Penny Farthing, alors que les clients écoutaient du jazz et du blues.

Ensuite, il y a eu The Riverboat, un club qui a réuni tout le monde de Simon & Garfunkel et Richie Havens à Loup hurlant et copain Guy. Parmi les autres artistes jouant dans les rues figuraient Ian And Sylvia, Murray McLauchlan, Dan Hill et Bruce Cockburn. Il y avait aussi le 71 Club, The Half Beast, The Flick, The Gate Of Cleave, Café El Patio (avec les futurs membres de Lighthouse et le Full-Tilt Boogie Band de Janis Joplin), The Village Corner, The Avenue Road Club et Charlie Brown’s .

Yorkville est devenu si dense avec des gens qui encombraient les trottoirs et les voitures circulant dans les quelques blocs carrés qu’il y avait un mouvement pour fermer la zone à la circulation. La demande a été appuyée par un « love-in » à Queen’s Park en mai 1967 et un sit-in dans les rues du quartier en août. La police a été appelée et 50 personnes ont été arrêtées dans ce que le Toronto Star a appelé « une bagarre hippie ».

Pour la plupart, cependant, Yorkville était tout en paix et en amour pour l’été 67.

Cela ne durerait pas. À l’automne de cette année-là, les patrouilles de police avaient été renforcées, cherchant à imposer un couvre-feu à 22 heures pour les personnes de moins de 18 ans (l’âge de la consommation d’alcool en Ontario était de 21 ans à l’époque, la consommation d’alcool chez les mineurs était donc fortement surveillée). L’été suivant, des rapports inventés de toutes pièces ont fait état d’une « hépatite hippie », qui, avec les gangs de motards poussant des drogues dures, a fait fuir les gens.

Ensuite, les développeurs ont emménagé, embourgeoisant le quartier et transformant finalement Yorkville en un quartier de boutiques haut de gamme, de restaurants, de condos et d’hôtels. Mais c’était vraiment cool pendant que ça durait. – Alain Croix

