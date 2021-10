Comment Tracee Ellis Ross se sent vraiment à propos de la fin noire

Toutes les bonnes choses ont une fin, et la sitcom à succès d’ABC Black-ish ne fait pas exception.

Au cours des sept dernières années, Black-ish, avec Anthony Anderson, Tracee ellis ross et Yara chahidi, nous a apporté des moments familiaux presque trop réels, beaucoup de rires et deux émissions dérivées, Grown-ish et Mixed-ish. De Zoey Johnson allant à l’université, à l’évolution du mariage de Bow et Dre, les téléspectateurs ont pu regarder la famille Johnson grandir au cours de la dernière décennie dans le confort de leur salon.

Dans une interview de Harper’s Bazaar, Ross a réfléchi à son temps sur Black-ish, alors que la série acclamée par la critique se terminera après la saison huit. Cela signifie que l’actrice de télévision doit dire au revoir à son personnage, Rainbow Johnson. Alors, que pense-t-elle vraiment de la saison des adieux?

« Je suis prêt à ce que ce soit la fin, et ce sera aussi très difficile », a déclaré Ross dans l’interview. « Je veux dire, huit ans que nous avons regardé les enfants de la télévision grandir. »