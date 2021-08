Comment traduire n’importe quel document PDF instantanément | La technologie

PDF (Portable Document Format) est l’un des formats de documents numériques les plus populaires et répandu parmi les utilisateurs, car il présente de nombreux avantages qu’il ne partage pas avec d’autres types de documents.

Parmi ses propriétés les plus appréciées, il ressort que c’est un format multiplateforme qui peut être affiché sans problème dans les principaux systèmes d’exploitation, qui peut être ouvert et créé par une multitude d’applications et de programmes. De plus, il est également préféré par de nombreuses personnes car il conserve sa structure et son design d’origine, peu importe où il est ouvert.

Pour ces raisons, le PDF est l’un des formats que les utilisateurs choisissent le plus souvent lorsqu’ils souhaitent envoyer un document à une autre personne, car il garantit que tout le monde peut le visualiser sans aucun problème depuis n’importe quel appareil, avec l’avantage que son apparence et son design original ne sera pas affecté.

Mais que se passe-t-il si vous recevez ou téléchargez un document PDF dans une autre langue ? Dans ce cas Vous avez à votre disposition différentes options pour le traduire de manière très confortable et rapide, sans avoir besoin d’installer des programmes. Vous obtiendrez soit une traduction en ligne, soit un document PDF ou un autre format avec le texte traduit.

Ici, nous expliquons étape par étape certaines des méthodes les plus populaires pour traduire un PDF. Toutes les alternatives que nous proposons sont entièrement gratuites et vous n’avez pas besoin d’installer de programme sur votre ordinateur.

Tout ce dont vous avez besoin est un navigateur et un accès Internet, et en quelques secondes vous aurez votre document traduit. Faites attention, prenez note des étapes que vous devez suivre et choisissez l’alternative qui convient le mieux à vos besoins.

Index des contenus

Comment traduire un PDF avec Google Translate

Sans aucun doute, Google Translate est l’un des outils de traduction gratuits les plus populaires préférés par les utilisateurs du monde entier, dont l’efficacité est soutenue par une vaste expérience de la traduction en ligne. Grâce à ce service, il vous suffit d’avoir un navigateur avec une connexion Internet pour traduire un document PDF en quelques secondes dans plus de 100 langues.

Comme vous le savez peut-être déjà, Google Translate vous offre une multitude de fonctions utiles et pratiques, et l’une d’entre elles est la traduction de documents téléchargés directement depuis votre ordinateur. Grâce à lui, il n’est pas nécessaire de copier-coller manuellement le contenu de votre fichier, mais plutôt il vous suffit de télécharger le fichier et le système le traduit automatiquement complètement, vous montrer le contenu page par page.

Peu importe la longueur du document, vous n’avez donc pas à vous soucier des limitations pour le traduire.

Si c’est l’alternative pour traduire un document PDF qui vous convient le mieux, allez d’abord sur la page Google Translate et cliquez sur l’onglet Documents pour accéder à la fonction souhaitée. Si vous préférez, vous pouvez entrer ce lien directement. Vous verrez qu’en plus des PDF, vous pouvez également télécharger des fichiers DOC, DOCX, ODF, PPT, PPTX, PS, RTF, TXT, XLS ou XLSX.

Ensuite, cliquez sur le bouton Parcourir l’ordinateur, accédez au dossier dans lequel vous enregistrez votre document et sélectionnez-le. Sélectionnez l’option Détecter la langue dans la partie supérieure de la barre d’outils afin que le système identifie automatiquement la langue d’origine du document, ou si vous préférez, recherchez-la manuellement en cliquant sur la flèche pour afficher toutes les langues disponibles. Ensuite, indiquez la langue dans laquelle vous souhaitez traduire le document sur le côté droit de la barre d’outils.

Une fois cela fait, appuyez sur le bouton Traduire et attendez que le système traite le contenu. Google Translate effectue la traduction en quelques secondes, vous n’avez donc pratiquement pas à attendre, même si votre document est très dense.

La traduction est obtenue sur le site lui-même, en texte et sans images, avec le contenu divisé par pages. Si vous placez le curseur de la souris sur un mot ou une phrase, vous verrez le texte original, et s’il ne vous semble pas approprié, vous pouvez suggérer une meilleure traduction.

Comment traduire un PDF avec DocTranslator

Vous pouvez ne pas vouloir voir la traduction sur une page Web et préférer obtenir une copie traduite. Si tel est votre cas, alors l’option dont vous avez besoin est DocTranslator, une application en ligne qui vous permet de traduire un PDF tout en préservant la conception et la structure du document original.

Il s’agit d’un service Web qui utilise la technologie Google Translate pour effectuer la traduction, comme dans le cas précédent il est possible de traduire à partir de plus de 100 langues. De plus, cette application en ligne s’engage à conserver le format, la mise en page et le style du document original, qui est son principal avantage.

Grâce à cela, au lieu de consulter la traduction sur une page Web, vous pouvez l’intégrer dans la conception originale de votre PDF. De plus, il prend également en charge d’autres formats de fichiers : DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, ODT, ODS, ODP, SRT et TXT.

Profiter des fonctions de ce service est très simple. La première chose que vous devez faire est d’entrer sur le site officiel de DocTranslator et d’aller dans l’onglet Traducteur, que vous pouvez trouver dans le menu en haut. Faites ensuite glisser le document vers la zone centrale ou cliquez sur le bouton Télécharger le fichier et sélectionnez-le dans le dossier où vous l’enregistrez sur votre ordinateur.

Une fois cela fait, vous verrez que le PDF apparaîtra chargé, indiquant son poids en Mo. En bas, sous les bannières publicitaires, vous verrez deux menus déroulants : le premier indique la langue d’origine, qui a été automatiquement identifiée par Google Translate, et le second la langue vers laquelle vous souhaitez traduire le fichier. Vérifiez que les langues source et cible sont correctes et cliquez sur le bouton Traduire.

À l’étape suivante, vous pourrez suivre l’évolution de la traduction, en voyant le nombre de mots traduits et le pourcentage qu’ils représentent par rapport au document total. Une fois le processus terminé, vous pourrez télécharger le fichier traduit dans son format d’origine à partir du lien avec le texte.Téléchargez votre document traduit ! situé sous les bannières publicitaires.

Aussi, si vous le souhaitez le service vous permet de convertir votre PDF en Word en quelques clics.

Comment traduire un PDF avec Google Docs

Google Docs vous permet également d’obtenir la traduction de votre PDF dans un document, c’est donc une autre alternative que vous avez à portée de main si vous voulez enregistrer un fichier avec le PDF traduit. Pour bénéficier de ce service, il vous suffit d’avoir un compte sur Google Drive, cette méthode est donc également entièrement gratuite et vous n’avez besoin d’installer aucun programme sur votre ordinateur.

La première chose que vous devez faire est d’entrer vos informations d’identification pour accéder à Google Drive. Ensuite, cliquez sur le bouton Nouveau situé dans le coin supérieur gauche, accédez au répertoire où vous avez enregistré votre fichier PDF et appuyez sur le bouton Télécharger.

Attendez que votre document soit chargé, et lorsqu’il a été téléchargé, double-cliquez dessus pour l’ouvrir. Ensuite, regardez en haut de l’écran et cliquez sur l’option Ouvrir avec Google Docs.

Quelques secondes plus tard, vous verrez qu’un nouvel onglet s’ouvre dans le navigateur avec une copie du document dans Google Docs, qui, à l’exception de certains détails tels que les arrière-plans colorés, conserve une mise en page et un style similaires au PDF d’origine.

L’étape suivante consiste à faire la traduction, ce qui ne prendra pas plus de quelques secondes. Pour ce faire, cliquez sur l’onglet Outils dans le menu du haut, puis sélectionnez l’option Traduire le document. Ensuite, saisissez un titre pour le document traduit dans le champ de texte et choisissez la langue dans laquelle vous souhaitez transmettre le contenu. Appuyez sur le bouton Traduire et dans quelques instants, un nouvel onglet s’ouvrira dans le navigateur avec le document traduit.

La copie du PDF traduit sera enregistrée dans le répertoire principal de Google Drive, mais si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de télécharger le fichier sur votre ordinateur. Pour ce faire, sélectionnez l’onglet dans lequel le document est ouvert et sélectionnez l’onglet Fichier dans le menu du haut.

Ensuite, placez le curseur de la souris sur l’option Télécharger, choisissez le format de sortie (PDF, DOCX ou EPUB, entre autres), et attendez que le fichier soit téléchargé.

Si vous n’avez pas ouvert le document traduit, une autre option pour le télécharger consiste à le rechercher dans votre répertoire Google Drive, placez le curseur de la souris dessus, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez l’option Télécharger. Bien entendu, vous obtiendrez ainsi le document au format DOCX, qui est le format de téléchargement par défaut.