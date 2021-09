Comment traite-t-on le type de plaie le plus complexe que nous souffrons ?

09/10/2021 à 09h30 CEST

Au cours des dernières semaines de l’été, au cours desquelles les températures les plus élevées de l’année ont été enregistrées, les nouvelles sur les incendies se sont succédé. Certains d’entre eux, comme ceux de certains incendies de forêt récents, contiennent des informations sur les victimes, qu’il s’agisse de pompiers ou de populations locales, qui subissent des brûlures sur de larges zones du corps.

D’autres accidents, comme les accidents de la circulation, ou d’autres comme ceux qui se produisent lors des barbecues, et qui provoquent de graves brûlures, sont également très fréquents en été.

Cela peut vous intéresser : Que faire et ne pas faire si je brûle la cuisine

Selon le dernier rapport sur les brûlures en Espagne de la Fondation Mapfre et de l’Association espagnole des brûlés, il y a chaque année 6 500 visites aux urgences et 1 300 hospitalisations pour brûlures.

De plus, entre 50 et 80 personnes meurent chaque année dans les hôpitaux de ces blessures.

Concernant le traitement, le rapport indique qu’une moyenne de 1400 chirurgies reconstructives sont réalisées par an pour traiter ces patients. Le Dr Enrique Monclús, coordinateur de l’unité des grands brûlés de l’hôpital Miguel Servet de Saragosse et membre du conseil d’administration de la Société espagnole de chirurgie plastique esthétique et reconstructive (SECPRE), souligne que «la brûlure est le type de plaie le plus complexe qui existe, l’une des pires attaques que notre corps puisse subir et, dans ces cas, le chirurgien plasticien non seulement répare au sens esthétique et fonctionnel, mais sauve des vies.

Les hommes entre 30 et 50 ans, les plus touchés

Le profil des patients brûlés est très variable, mais il existe des caractéristiques communes. La tranche d’âge avec l’incidence la plus élevée est celle des personnes entre 30 et 50 ans.

Par ailleurs, les brûlures graves sont plus fréquentes chez l’homme (près de 63 % des personnes atteintes), chez l’enfant et l’adulte, sauf dans le groupe des plus de 65 ans.

Cela peut vous intéresser: Comment empêcher la peau de se décoller des vacances

Au-delà de ces caractéristiques, le Dr Monclús souligne qu’« il existe des brûlures à profil saisonnier. En été, la plus fréquente est celle subie par certains amateurs de barbecue, ce qui peut être grave. Ils peuvent également survenir lors d’accidents de la circulation et d’incendies de forêt. Même ceux qui se produisent sur une moto sont typiques, en raison des tuyaux d’échappement, lorsque le conducteur porte un short. Nous avons même eu des patients admis pour des coups de soleil sévères », énumère-t-il.

À d’autres moments de l’année, comme l’hiver, dans les zones rurales « des brûlures se produisent à cause des braseros et, dans les zones où l’on fabrique des conserves, des brûlures par échaudures ».

Il existe d’autres blessures, comme celles résultant d’accidents du travail, qui surviennent tout au long de l’année.

Une nouvelle peau pour le patient

La plupart des personnes qui souffrent de ces brûlures graves dans de vastes zones de leur corps doivent subir une chirurgie plastique reconstructive pour retrouver fonctionnalité et qualité de vie après un accident de ce type.

Et c’est là que notre pays est une référence en Europe. L’Espagne, avec 9 unités des grands brûlés dans les hôpitaux du système national de santé, dont six centres, services et unités de référence (CSUR) pour les grands brûlés, est l’un des pays pionniers en Europe en matière de chirurgie des brûlures.

Tous ces centres forment un réseau de soins qui permet de réaliser les interventions nécessaires sur toutes les victimes de ces accidents, peu importe où ils surviennent.

Dans ces unités et services, les chirurgiens plasticiens sont les professionnels responsables de l’équipe qui prend en charge les patients particulièrement vulnérables.

« Nous dirigeons des équipes interdisciplinaires, explique le Dr Monclús. «Les rééducateurs, les rééducateurs, les physiothérapeutes, les infirmières participent avec un rôle très important & mldr; mais c’est le chirurgien plasticien qui doit redonner une peau neuve au patient”, précise-t-il.

Pour ce faire, des techniques chirurgicales complexes sont appliquées. « Depuis 40 ou 50 ans, le traitement des brûlures consiste à retirer la peau brûlée et à munir la peau du patient des zones non brûlées d’un greffon », explique Monclús.

Les techniques ont avancé

« Depuis six ou sept ans, nous avons un traitement de débridement pour éliminer la surface brûlée. De cette façon, on élimine les brûlures en quelques heures et on laisse la zone prête à se régénérer, si la brûlure est superficielle, ou à greffer la peau du patient », détaille le spécialiste.

Bref, conclut-il, « nous avons aujourd’hui des techniques qui permettent à un grand nombre de patients de se rétablir. Avec des brûlures très étendues, il y a très peu de peau saine disponible, mais nous avons d’autres armes : nous pouvons multiplier la peau jusqu’à neuf avec un instrument appelé mailleur. De plus, avec une petite portion de peau, nous pouvons la cultiver en laboratoire. Bien que nous obtenions un tissu plus rudimentaire, cela nous aide à sauver le patient. À l’avenir, il devra subir une intervention chirurgicale pour des séquelles, mais il aura été sauvé.