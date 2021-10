Comment traiter l’alopécie androgénique qui touche la moitié des hommes ?

31/10/2021 à 09:29 CET

La population espagnole est très consciente de l’alopécie. Son impact émotionnel, tant masculin que féminin, dépend du type d’alopécie, et ces dernières années, le nombre de femmes en consultations de trichologie a augmenté.

On parle de chute de cheveux. Il existe plus de 100 types d’alopécie, mais parmi les plus courants figurent l’effluvium télogène, l’alopécie areata, l’alopécie frontale fibrosante et alopécie androgénique.

Les hommes, les plus touchés

Ce dernier type d'alopécie, androgène, est le plus fréquent.

Affecte jusqu’à 50 % des hommes à 50 ans, alors que chez les femmes ce pourcentage est réduit entre 5 et 10 %.

Les facteurs responsables de ce type de calvitie sont héréditaires, mais ils proviennent également d’une action androgène sur les follicules pileux.

L’expert en trichologie et membre de l’Académie espagnole de dermatologie et de vénéréologie (AEDV), le Dr Sergio Vañó détaille que la cause de ce type d’alopécie étant plus fréquente chez les hommes « est causée par les androgènes, un type d’hormones mâles qui produisent l’amincissement des cheveux ».

Traitements de l’alopécie androgénique

Il y a beaucoup d'hommes et de femmes pour qui la chute des cheveux est un vrai problème.

La recherche de solutions pour augmenter densité des cheveux c’est une des préoccupations des médecins spécialistes en dermatologie.

Parmi les traitements les plus utilisés car ils ont montré de bons niveaux d’efficacité figurent les médicaments anti-androgènes, le minoxidil ou les greffes de cheveux.

Médicaments anti-androgènes

Ces types de médicaments affectent l'action des hormones dans la racine folliculaire. Ils sont souvent utilisés finastéride ou dutastéride.

« Nous utilisons le dutastéride par voie orale principalement chez les hommes comme traitement le plus efficace et il peut également être utilisé à faible dose comme traitement d’entretien », explique le Dr Vañó.

Nous parlons de médicaments sûrs avec peu d’effets indésirables, bien que leurs résultats soient visibles à long terme.

Ils sont généralement administrés par voie orale, bien qu’ils s’infiltrent également dans le cuir chevelu.

C’est le cas de la mésothérapie au dutastéride, un traitement de deuxième intention sous forme de microinjections directes dans le cuir chevelu et, comme l’affirme ce dermatologue, la pratique libérale est révolutionnée.

Pour le traitement de ce type d’alopécie chez la femme, les antiandrogènes les plus récents avec de bons résultats sont la spironolactone et le bicalutamide oral.

« Les deux médicaments améliorent non seulement la densité capillaire, mais aussi la séborrhée, l’acné, l’hirsutisme et d’autres signes d’hyperandrogénie », souligne également le coordinateur du groupe espagnol de trichologie de l’AEDV.

Minoxidil, le plus utilisé

C'est un produit topique qui, appliqué en liquide, en spray ou en mousse, « stimule la pousse des cheveux en épaississant les cheveux fins ».

Bien qu’il nécessite une utilisation quotidienne pour obtenir l’effet souhaité, il s’agit d’un traitement très efficace et sûr. De plus, il est indiqué aussi bien pour les hommes que pour les femmes.

Comme nouveauté, le minoxidil il est également administré oralement.

« Le minoxidil oral est un traitement de plus en plus utilisé chez les hommes et les femmes, de sorte qu’à faibles doses, il est bien toléré et très efficace », explique Vañó.

Autres traitements

Mais ce ne sont pas les seules alternatives à la perte de cheveux.

Il existe d’autres séries de thérapies pour lutter contre l’alopécie telles que les injections de plasma riche en plaquettes avec des facteurs de croissance.

Ou le plus connu greffe de cheveux, une technique chirurgicale mini-invasive qui, bien qu’elle n’arrête pas la chute, récupère la densité capillaire, donnant au patient un aspect très naturel.