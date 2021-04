Comment traiter le syndrome génito-urinaire et la perte de désir sexuel chez la femme

21/04/2021 à 9h42 CEST

La diminution progressive des œstrogènes (hormones féminines) et d’autres hormones sexuelles en péri et postménopause provoque modifications du plancher génital, urinaire et pelvien, qui à son tour conditionne certains symptômes inclus dans l’acronyme SGM (syndrome génito-urinaire de la ménopause). On estime que 90% des femmes âgées de 55 à 75 ans en souffrent. Cela affecte négativement votre santé générale et votre sexualité.

Symptômes

SGM produit une atrophie de la peau et de la vulve avec diminution des petites lèvres (voire disparaissant) et sténose de l’introitus vaginal. De plus, le vagin est raccourci et ses plis diminuent. Il peut augmenter le pH vaginal (il est généralement acide, en raison de la présence de lactobacilles), favorisant la prédisposition aux infections urinaires; Vous pouvez également avoir une urgence urinaire et des douleurs lors des rapports sexuels (dyspareunie), avec pour conséquence une perte de désir sexuel (libido). Il est bien connu que la ménopause affecte négativement le plancher pelvien en réduisant le collagène des tissus ligamentaires qui le soutiennent, affectant de manière significative la fonction sexuelle et la qualité de vie des femmes ménopausées.

Sexualité et SGM

La sexualité fait partie intégrante des femmes. Ce n’est pas seulement lié à la reproduction de l’espèce, mais aussi au plaisir. Mais avec l’âge, l’activité sexuelle diminue, bien que de nombreuses femmes aient des relations sexuelles à un âge avancé. Il est vrai que, en raison des changements qui résultent de la diminution des œstrogènes avec la ménopause, pendant l’activité sexuelle, il peut y avoir une diminution de la sensibilité du tissu vulvaire, du clitoris, du vagin et du mamelon. De même, une dyspareunie peut apparaître en raison du déficit œstrogène mentionné ci-dessus, ce qui conduit à éviter de nouvelles relations sexuelles. À de nombreuses reprises, le manque de désir sexuel est le problème sexuel le plus fréquent chez les femmes.

Traitement

Il est conseillé d’éviter le tabac, car il est associé à une carence en œstrogènes et, par conséquent, intensifie la SGM. Le surpoids et l’obésité augmentent le risque de sécheresse vaginale, c’est pourquoi il est intéressant de mener une alimentation saine. Les Exercices de Kegel Pour augmenter le tonus musculaire du plancher vaginal et pelvien, ils peuvent être très intéressants afin d’éviter le prolapsus et l’incontinence urinaire et fécale. Les lubrifiants et hydrants vaginaux amélioreront la sécheresse vaginale favoriser les relations sexuelles. Pendant les années de procréation, les lactobacilles produisent de l’acide lactique, maintenant un pH acide au niveau vaginal, qui est le principal mécanisme de protection contre les infections à ce niveau.

Ménopause et SGM

Avec la ménopause, le pH vaginal devient alcalin, favorisant la vaginose bactérienne et la candidose, ainsi que les infections urinaires. Des œstrogènes locaux et des probiotiques peuvent être nécessaires pour éviter tous ces types d’infections, mais pour cela, la femme devrait consulter son médecin habituel, qui sera celui qui indiquera le régime le plus approprié dans son cas particulier.