Comment traiter les vers chez l’adulte ?

21/06/2021 à 12:39 CEST

Les vers intestinaux, appartenant à l’espèce Enterobius vermicularis, sont des vers blanchâtres, minces et arrondis de la taille d’une agrafe. Quoi ils assurent du média spécialisé de Rédaction Médicale, “c’est une infection relativement fréquente dans le monde et touche des personnes de tous âges et niveaux socio-économiques”. Cependant, il existe certaines conditions qui favorisent l’infection telles qu’une mauvaise hygiène, la surpopulation, le temps chaud ou la cohabitation avec des personnes infestées. Après tout, c’est une infection transmise de personne à personne en mangeant des aliments contaminés par des œufs.

Les symptômes les plus fréquents sont des démangeaisons dans la région anale -surtout la nuit, lorsque les vers sont plus actifs-, des douleurs abdominales, des nausées et même des vomissements dans les cas où les vers sont très abondants. En outre, ajoutent-ils de Medical Writing, il peut également provoquer des infections vaginales chez les filles et les femmes, ainsi que des infections anales ou urinaires chez les hommes et les femmes. C’est pourquoi il est très important de traiter les vers correctement. Et pour cela la première chose est confirmer la présence de ces parasites intestinaux. Mais comment le faire?

Selon les spécialistes de la Clinique Mayo, une entité dédiée à la recherche médicale et à la diffusion, le meilleur moyen de confirmer une infection à Enterobius vermicularis est par un examen médical. Bien que vous puissiez également effectuer un test à domicile simple : le test de la bande. Concrètement, il faut placer un peu de ruban adhésif transparent sur la peau autour de l’anus et le retirer pour voir si des œufs de vers y sont attachés. Il est important de le faire le matin et avant d’aller à la selle ou de prendre une douche. Sinon, les œufs pourraient se détacher. Parfois, il est nécessaire de répéter le processus.

Dans les deux cas, les experts de la Mayo Clinic recommandent d’apporter la bande à votre médecin afin qu’il puisse l’examiner de près au microscope. En cas de confirmation de l’infection, l’habituel est qu’il prescrive un traitement antiparasitaire spécialisé tel que le Mébendazole ou l’Albendazole. Mais, en plus, il existe une série de traitements à domicile complémentaires que nous pouvons effectuer pour favoriser l’extinction et l’élimination des vers. Plus précisément, depuis l’environnement Betterconsalud ils nous conseillent cinq remèdes. Et tous peuvent être préparés avec des ingrédients que nous avons habituellement dans nos maisons.

Le premier est le infusion de zeste de citron, qui « regorge d’antioxydants et d’huiles essentielles qui, grâce à leur effet antiparasitaire, aident à éliminer les vers logés dans l’intestin ». La seconde est l’infusion de menthe poivrée, dont les propriétés améliorent l’activité des bactéries saines et augmentent ainsi la protection contre les parasites. La troisième d’entre elles est l’infusion d’ail, pour des raisons identiques à la précédente. La quatrième, l’infusion de graines de courge et la cinquième et dernière, le jus d’orange aux graines de papaye et à l’huile d’olive, car il est laxatif et antiparasitaire. Ça oui, la visite chez le médecin ne doit pas se substituer.