Comment traiter l’insuffisance cardiaque congestive avec des soins ambulatoires virtuels via un DTX ?

Par le Dr Jites Bhatt,

Il n’y a pas d’incident cardiaque mineur. Qu’il s’agisse d’une angine intermittente ou d’une découverte aiguë de cardiomyopathie hypertrophique, la vie n’est plus jamais la même après. Pour des millions d’Américains, la vie après un événement cardiaque est souvent remplie de nouveaux défis qui changent fondamentalement chaque aspect de leur mode de vie. Et compte tenu des tendances récentes, les problèmes cardiaques entraînent rapidement plus d’hospitalisations que jamais auparavant, en particulier pour les personnes de 65 ans et plus.

L’état de la santé cardiaque

En fait, les maladies cardiaques deviennent rapidement une cause majeure d’hospitalisations et devraient atteindre un taux alarmant de 50 % au cours des 25 prochaines années. Aux États-Unis seulement, plus de la moitié de tous les adultes souffrent d’une forme ou d’une autre d’affections chroniques, et environ 40 % souffrent d’au moins deux de ces affections. Dans l’ensemble, cette réalité constitue une menace non seulement pour 70 % de tous les patients, mais également pour le bien-être de l’économie – drainant près de 2,7 billions de dollars en allocations de soins de santé chaque année.

Sans surprise, les maladies cardiaques figurent en tête de liste avec près de 25 % de tous les décès (environ 655 000) chaque année. La vraie tragédie est qu’environ 80 % de ces cas sont évitables en adoptant un certain nombre de stratégies.

La réalité de cette tendance est bien réelle – les soins de l’insuffisance cardiaque congestive ne peuvent plus être considérés comme un problème limité aux murs des établissements de santé. À une époque de numérisation croissante, les médecins ont désormais les moyens d’influencer une portée plus large avec des soins ambulatoires virtuels.

Les solutions numériques entraînent des changements de style de vie

L’essor de la thérapie numérique offre aujourd’hui au secteur de la santé tous les avantages des principales industries, tels que les logiciels à finalité, les appareils connectés, l’intelligence artificielle et l’analyse de données. Déjà, nous voyons comment les personnes sujettes aux maladies chroniques tirent parti des solutions numériques pour atteindre leurs objectifs en matière de soins de santé. Tout, des services de télémédecine aux appareils de santé, est largement adopté par les consommateurs qui adoptent une approche proactive et préventive de leur santé personnelle.

Aujourd’hui, il est possible pour une montre connectée de détecter les signes d’une arythmie croissante ou d’une augmentation de la glycémie et de déclencher des notifications aux services d’urgence de manière autonome. Les maladies cardiaques entrent facilement dans le même spectre de maladies chroniques comme le diabète et les problèmes respiratoires. Et étant donné l’impact majeur que les choix de mode de vie peuvent avoir pour atténuer les maladies cardiaques et permettre les soins ambulatoires, il ne fait aucun doute que les thérapies numériques peuvent être efficacement déployées pour modifier les résultats des patients.

Le potentiel de la thérapeutique numérique

Il existe deux domaines principaux où la thérapie numérique (DTx) peut avoir un impact significatif sur la santé des patients. Premièrement, il s’agit de permettre de meilleurs modes de vie et habitudes chez les personnes à risque ou ayant un besoin urgent de changement de comportement. Et d’autre part, en assurant une continuité des soins au sein d’un modèle ambulatoire pour les patients à haut risque. Cette dernière catégorie devient d’autant plus prémonitoire lorsque l’on considère l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur notre système de santé en général. Selon l’American Society of Preventive Cardiology, il y a plus de 72 millions de visites de patients liées à des problèmes cardiaques chaque année, et l’année dernière a vu des retards et des reports de visites importants en raison de la peur de la pandémie. De plus, il a également provoqué une augmentation du stress et de l’anxiété, ce qui exacerbe davantage les problèmes cardiaques déjà en cours de traitement.

À cet égard, l’utilisation du DTx pour les soins ambulatoires virtuels est essentielle pour sauver des vies. Et en tirant parti des plates-formes technologiques grand public des téléphones, des webcams, des applications mobiles et des ordinateurs personnels, c’est en fait une réalité qui peut être réalisée. En utilisant ces technologies pour recueillir des données sur les patients en temps réel et les traiter via des modèles d’analyse des soins de santé, nous pouvons aider les patients à faire de meilleurs choix, à modifier leur comportement et à offrir une atténuation du stress. Dans certains cas, les solutions DTx peuvent également être conçues pour prendre des mesures proactives en utilisant également une thérapie cognitivo-comportementale ou un coaching personnel.

Cette approche soft touch/nudging peut être encore étendue en déployant des solutions techniques de haut niveau telles que des coachs personnels alimentés par l’IA et des tests de diagnostic en temps réel (tension artérielle, surveillance de la glycémie, poids, activité, etc.). Avec toutes ces données en jeu, les solutions DTx peuvent réagir et interagir avec les patients pour les informer de leur état réel en temps réel tout en offrant des encouragements et un soutien pour un comportement positif.

En cas de cas post-chirurgicaux graves également, les données des capteurs implantés directement du cœur du patient peuvent être utilisées pour améliorer les traitements traditionnels. Avec cette approche, les médecins peuvent facilement être informés de l’utilisation, de la régularité et de la réponse des médicaments d’un patient, tout en leur montrant les résultats et l’efficacité du traitement et les données de suivi de la période de récupération. Ces informations exploitables peuvent être fournies d’une manière facile à engager, permettant aux professionnels de la santé d’offrir des conseils ou des corrections en temps opportun si nécessaire.

Vers l’avenir du DTx

Avec notre rythme actuel de progrès technologique, nous sommes sur le point de détecter et de prouver la prévention secondaire de la fibrillation auriculaire et des arythmies malignes. L’utilisation de dispositifs électroniques cardiaques implantables (CIED) avec télésurveillance peut déjà sauver des vies. La technologie intégrée de réponse à la fréquence cardiaque peut surveiller l’activité du patient et augmenter les performances cardiaques pendant les périodes d’effort nécessaire telles que la thérapie physique. Avec une approche multiparamétrique, même les défibrillateurs de resynchronisation cardiaque implantables (CRT-D) et les défibrillateurs cardioverteurs (DCI) peuvent agir de manière autonome pour améliorer considérablement les résultats des patients.

En fin de compte, nous ne sommes qu’à l’aube d’une véritable transformation numérique de la santé humaine. À mesure que la technologie des implants médicaux devient plus sûre et plus courante, la richesse des données qu’elle génère transformera véritablement la façon dont Nous traitons les patients. Alors que nous travaillons aujourd’hui avec l’Industrie 4.0 avec ses jumeaux numériques, demain sera l’ère des soins de santé 4.0, où DTx tirera parti des représentations numériques de la santé des patients qui offrent des solutions prédictives vitales. D’ici là, nous devons conduire et adopter de nouvelles innovations en matière de DTx, afin qu’aucun décès évitable ne soit attribué aux mots « si seulement ».

