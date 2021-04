Comment Tramp Stamps est devenu le groupe le plus détesté de TikTok après des accusations d’être des «usines industrielles»

La semaine dernière, Tramp Stamps était un nouveau groupe de filles pop-punk essayant de promouvoir leur single sur combien il est nul de se connecter avec des hommes. Vendredi, les Tramp Stamps étaient devenus les personnages principaux d’Internet, et pas dans le bon sens.

Revenons en arrière: en novembre, le groupe basé à Nashville a fait ses débuts sur TikTok, mettant en vedette trois femmes dans la vingtaine vêtues des pièges de zoomers alt-lite stéréotypés (les cheveux teints un arc-en-ciel de violet, rose et bleu, habillés à la mode rapide de l’an 2000) ). Sur leur histoire d’origine: “3 filles se sont saoulées dans un bar et ont écrit une chanson.” Ils ont sorti des reprises autotuned de «All the Small Things» de Blink 182 et de «Beverly Hills» de Weezer, sont sortis avec des produits dont l’esthétique était vaguement émeute grrrl rencontre Mean Girls, freestylé sur les clitoris et plaisantant sur leurs traumatismes.

Au moins, certaines personnes étaient intéressées: avant cette semaine, lorsque je voyais leurs vidéos sur ma page Pour vous, les commentaires étaient du type: “Vous êtes mon animal spirituel!” et “nous stan!” et “bi énergie!”

Le 9 avril, ils ont lancé leur dernière chanson, «I Rather Die». Exemple de paroles: «Je ne me souviens plus de la dernière fois / J’ai couché avec quelqu’un que j’aimais vraiment et il s’est abattu sur moi / Je ne me souviens pas d’un souvenir d’une personne rentrant chez elle en voiture et ne demandant pas de pipe / Je préfère mourir que de se connecter avec un autre homme blanc hétéro. C’était, comme le reste de l’œuvre des Tramp Stamps, un peu ringard, un peu sur le nez, un peu tryhard, un peu… off.

Ensuite, un cycle prévisible s’est produit: plusieurs TikTokers ont réalisé des vidéos accusant le groupe d’être des usines de l’industrie, citant le fait que leur site Web prêt pour les relations publiques et leur page Instagram semblaient beaucoup trop polis pour un trio apparemment indépendant de musiciens qui se sont rencontrés lors d’un bar. L’utilisateur @hard_cope a fouillé les membres et a découvert que la chanteuse principale Marisa Maino se produisait, jusqu’à la mi-2020, en tant qu’artiste pop solo sous un personnage glamour plus classique et que le batteur Paige Blue écrivait et produisait de la musique commerciale depuis des années. «C’est presque comme si c’était un groupe de gens qui étaient comme des majors du théâtre et de la merde qui avaient des parents riches et maintenant ils cooptent l’esthétique riot grrrl à laquelle les gens consacrent littéralement leur vie pour de l’argent», a-t-il déclaré dans sa vidéo.

C’est alors que les accusations selon lesquelles le groupe était légitimement problématique ont commencé à apparaître. Une fois de plus, les TikTokers (ainsi que les utilisateurs de Reddit et Twitter) ont commencé à creuser, ils ont constaté que la guitariste Caroline Baker et Maino avaient des accords avec Prescription Songs, qui appartient à Dr Luke, qui a été accusé par Kesha d’agression sexuelle. D’autres ont trouvé plusieurs tweets de Maino dans lesquels elle utilise le mot n et laisse entendre qu’elle soutient Trump. Beaucoup d’autres ont critiqué la chanson «Je préfère mourir», qui, selon eux, plaide pour la coercition sexuelle dans des paroles qui se plaignent d’hommes qui ne peuvent pas «se lever» à cause de l’alcool.

Cependant, la plus grande critique du groupe, de loin, a été centrée sur sa prétendue inauthenticité, ce qui, je dirais, est une transgression beaucoup plus grave pour les jeunes fans qu’un tweet passé ou des associations avec des personnages problématiques – Doja Cat, Kim Petras, Dua Lipa , et Saweetie ont tous travaillé avec le Dr Luke, par exemple, tandis que des célébrités comme Justin Bieber et Post Malone ont été filmées en train de dire le n-mot dans le passé sans nuire à leur carrière. Il y a maintenant des centaines sinon des milliers de vidéos sur TikTok expliquant le drame de Tramp Stamps, où les commentateurs s’affrontent pour publier le plus impitoyable: ils ont été décrits comme «buzzfeedcore», «la version de groupe de Riverdale» et «major ‘alt & goth amazon trouve que vous DEVEZ acheter des «vibes».

En réponse, le groupe a publié une déclaration sur son Instagram qui commence “Salut les baiseurs” et continue à brûler la culture d’annulation et prétend qu’en fait, le groupe est techniquement indépendant, car ils ont créé leur propre label appelé “Make Tampons Free” sous une entreprise. appelé AWAL ou “Artistes sans étiquette”. (Ils n’ont pas mentionné qu’AWAL appartenait à Kobalt Music Group, l’une des plus grandes sociétés d’édition musicale au monde.)

Ensuite, Tramp Stamps fait un très bon point: dans la dernière diapositive, ils écrivent: «Vous êtes allé jusqu’au bout de la putain de terre pour chier sur nous, nous avez dit de nous tuer et vous avez utilisé les théories du complot sur TikTok comme un tendance à obtenir plus de vues sur vos propres vidéos. Va te faire foutre. Vous n’aimez pas notre musique? Ne l’écoutez pas.

Il est intéressant de noter qu’être une «usine industrielle» est à peu près la pire chose dont vous puissiez être accusé sur TikTok, en particulier parce que nous entrons dans une ère où à peu près tout le monde suppose que ce qu’il voit en ligne est complètement faux. Si la définition courante d’être une «usine industrielle» est un artiste bien connecté dont la personnalité et / ou le contenu est plus une décision commerciale qu’une expression artistique, que pouvez-vous dire de presque tous ceux qui sont devenus célèbres grâce à TikTok? Les créateurs peuvent décrocher au hasard un succès viral, mais la création d’une suite significative nécessite beaucoup plus que du talent ou du charisme – il faut apprendre comment l’algorithme fonctionne, publier de manière cohérente, interagir avec les abonnés et apprendre de ce qu’ils veulent. Il s’agit également de créer une personnalité avec laquelle les marques voudront travailler, puis éventuellement de lancer votre propre marque. «L’industrie» n’est pas l’ennemi, c’est la fin du jeu. Maino, Blue et Baker en faisaient déjà partie, travaillant comme auteurs-compositeurs et producteurs avant de passer aux Tramp Stamps.

J’ai vraiment apprécié cette critique de l’ensemble de l’industrie de la musique, le YouTuber Anthony Fantano, qui a fait valoir que la musique que nous écoutons n’est presque jamais à 100% «authentique» comme nous aimerions la penser. Il énumère plusieurs artistes qui ont été critiqués comme des «usines industrielles» que nous saluons maintenant comme des artistes bien-aimés (The Police, par exemple). Au lieu de cela, il soutient que ce que nous critiquons vraiment quand nous parlons des Tramp Stamps, ce n’est pas que ce soit du marketing, c’est un mauvais marketing. «C’est juste une complaisance désespérée envers les adolescents dont ils ne pensent pas qu’ils sauront mieux», dit-il.

C’est pourquoi Internet s’est tellement amusé à s’accrocher à tout l’épisode: quiconque pourrait théoriquement écouter un groupe de filles aux cheveux arc-en-ciel crier sur les tampons et le mauvais sexe est déjà extrêmement habile à flairer toute idée d’inauthenticité. Cela commence à devenir moins amusant, cependant, lorsque le jeu devient un dogpile complet sur trois femmes individuelles plutôt qu’une capitalisation corporatisée sur la politique progressiste. (Un aparté: Sommes-nous vraiment censés être aussi offensés que Big Music tente de nous vendre l’esthétique riot grrrl? Ils le font déjà depuis, par exemple, 30 ans, et en plus le mouvement original était à peu près réservé aux femmes blanches en tous cas!)

Personnellement, je pense que la chose la plus punk que Tramp Stamps puisse faire est de changer son nom en Industry Plants et de s’y pencher vraiment. Parce que honnêtement, qui se soucie si un groupe de filles veut chanter des chansons cringey sur combien ça craint de sortir avec des hommes? Parfois ça craint de sortir avec des hommes! Laissez les timbres clochard tranquilles. Ils sont déjà assez en colère.

