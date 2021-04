Comment transférer des chansons Apple Music vers Spotify, Pandora et plus

Si vous avez déjà pensé à changer votre abonnement Apple Music vers Spotify, Pandora, YouTube Music, Deezer ou vice versa, une chose qui vous a probablement fait changer d’avis est « Comment vais-je transférer toutes mes chansons à partir d’un streaming service à un autre? Eh bien, voici la réponse.

Si vous avez des milliers de chansons et de nombreuses listes de lecture, ajouter une par une ne semble pas être une bonne décision. Et si, pour une raison quelconque, vous disposez de plusieurs services de streaming de musique, il existe un moyen simple de tous les mettre à jour avec l’application FreeYourMusic.

L’application a deux options: vous pouvez transférer cent chansons et c’est tout ou vous pouvez payer pour cela. Voici les niveaux:

De base: Achat unique avec la possibilité de transférer un nombre illimité de chansons, listes de lecture et albums sur toutes les plateformes, et avec des mises à jour à vie.

Prime: Payez par mois et recevez une assistance par e-mail, partagez des listes de lecture sur les services de streaming, la synchronisation automatique de toutes les listes de lecture / albums, sauvegardez votre liste de lecture dans le cloud et la possibilité d’annuler à tout moment.

Durée de vie: Achat unique et vous obtenez tout ce qui est disponible sur le plan Premium.

FreeYourMusic est disponible sur iOS, macOS, Android, Windows et Linux et prend en charge pratiquement tous les services de streaming de musique disponibles.

Comment transférer des chansons Apple Music vers Spotify

Une fois que vous avez installé l’application, elle vous permet de transférer facilement votre bibliothèque musicale:

Sélectionnez votre plate-forme actuelle comme source, par exemple, Apple Music. Sélectionnez ensuite la plate-forme sur laquelle vous souhaitez créer une nouvelle liste de lecture, par exemple Spotify. Recherchez des listes de lecture, des albums ou des pistes que vous souhaitez transférer d’Apple Music vers Spotify. Confirmez votre action et c’est fait.

Un conseil que je vous donne est que si vous avez des milliers de chansons, vous voudrez peut-être d’abord transférer vos listes de lecture principales. Le transfert entre les services est très rapide, mais si vous avez beaucoup de chansons, cela peut prendre quelques jours.

Accord

Si vous êtes un lecteur . qui souhaite passer d’un service de streaming musical à un autre, nous avons un coupon de réduction de 30% de FreeYourMusic.

Sur le site Web ici, lorsque vous sélectionnez un plan, vous pouvez insérer le coupon «9TO5MAC» avant de vérifier votre commande.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: