Comment transférer des données de sauvegarde ACNH d’un commutateur à un autre

Au cours de la période liminaire entre Animal Crossing: New Horizons n’offrant rien de nouveau à faire et Animal Crossing: New Horizons offrant sans doute trop de nouvelles choses à faire, Nintendo a publié un nouveau modèle Switch avec un écran plus grand et une augmentation de 0% de la durée de vie de la batterie. Peut-être avez-vous eu la chance d’en attraper un. Peut-être l’avez-vous fait sans aucune considération quant à ce que cela signifie pour vos données de sauvegarde ACNH.

Le mois prochain, au cas où vous ne l’auriez pas entendu, Animal Crossing: New Horizons recevra sa plus grande mise à jour à ce jour. À elles seules, les nouvelles concernant des ajouts tels qu’un centre commercial, une multitude de nouvelles options de décoration et une extension très médiatisée appelée Happy Home Paradise ont stimulé un intérêt revigoré pour la simulation de vie de Nintendo. Des foules de joueurs reviennent après des mois d’absence, ou du moins manifestent un intérêt manifeste à le faire.

Mais ceux qui ont acheté un nouveau Switch depuis la dernière fois qu’ils ont joué pourraient se heurter à un barrage routier. Animal Crossing: la gestion de vos données de sauvegarde par New Horizons est notoirement restrictive, même parmi les règles déjà notoirement restrictives de Nintendo concernant de telles choses. (Voir: Pokémon.) Les joueurs ne pouvaient créer qu’une seule île par console Switch. Un seul joueur par console était autorisé à être le «représentant de l’île» ou le seul personnage pouvant faire avancer l’intrigue et réorganiser les objets sur un coup de tête. Au lancement, New Horizons ne prenait même pas en charge les sauvegardes. (Cette fonctionnalité a été ajoutée dans une mise à jour de juillet 2020.)

Si vous faites partie de ceux qui ont tous deux acheté un nouveau Switch et qui ont envie de revenir à l’évasion placide et pastel d’Animal Crossing, vous pourriez également vous demander comment transférer vos données de sauvegarde Animal Crossing d’un Switch à un autre.

Tu as raison, je le suis ! Comment transférer une île Animal Crossing : New Horizons ?

Officiellement, il existe trois façons de transférer vos données de sauvegarde d’un Switch à un autre. À moins que vous n’utilisiez la méthode de sauvegarde (plus de détails dans un instant), vous aurez besoin d’accéder aux deux consoles. J’espère que vous n’avez pas échangé votre ancien ! De plus, le processus de transfert est un copier-coller, pas un copier-coller ; une fois que vous l’aurez terminé, votre île sera purgée de votre système d’origine.

Tout d’abord, vous devez vous assurer que les deux systèmes disposent de la dernière version d’Animal Crossing: New Horizons. Vous aurez également besoin de Island Transfer Tool, une application gratuite disponible via l’eShop, téléchargé sur les deux consoles. Et, bien sûr, les deux systèmes doivent être entièrement à jour avec le système d’exploitation Switch le plus récent.

Une fois que cela est réglé, transférez vos données utilisateur Switch de votre console d’origine vers votre nouvelle. (Voici une procédure pas à pas pour ceux qui ne connaissent pas le processus.) Si vous réussissez, vous devriez voir un compte vierge qui dit simplement « Utilisateur » sur votre console d’origine, celle qui joue à la maison sur votre île Animal Crossing .

Ensuite, ouvrez l’outil de transfert d’île sur les deux consoles. C’est là que ça se complique un peu. Suivez ces étapes:

Sur le commutateur d’origine, cliquez sur « Source », puis sur « Oui » une fois que votre île apparaît. (Notez que le processus ne fonctionnera pas si le nom de votre île n’est pas affiché.) Sur le nouveau commutateur, sélectionnez « Cible ». Sur le commutateur d’origine, cliquez sur « Continuer ». Cela peut prendre une seconde pour que les deux consoles se reconnaissent, mais une fois que cela se produit, sur le commutateur d’origine, cliquez sur « Transférer les données », puis sur « Continuer ». Tu l’as fait.

Et si je veux juste transférer un seul villageois ACNH d’un Switch à un autre ?

Il est également possible de transférer des villageois uniques d’un Switch à un autre, tant que vous n’essayez pas de déplacer le personnage « représentant de l’île ». Comme pour le transfert complet de l’île, vous devrez vous assurer qu’Animal Crossing: New Horizons est installé et entièrement mis à jour sur les deux consoles.

Sur votre Switch d’origine, démarrez Animal Crossing en utilisant le compte dont vous souhaitez déplacer le personnage. Ne dépassez pas l’écran titre. Au lieu de cela, cliquez sur le bouton moins pour ouvrir les paramètres, sélectionnez « Déplacer vers une nouvelle île », puis cliquez sur « Déplacez-moi hors de l’île », puis cliquez sur « Oui, je suis prêt », puis cliquez sur « Oui, je suis prêt » à nouveau.

Sur votre nouvelle Switch, dans Animal Crossing, sélectionnez l’option de dialogue « Je bouge » lorsque vous parlez aux personnages Timmy et Tommy. Ils vous demanderont si vous avez envoyé une demande de transfert, à laquelle vous devez répondre par l’affirmative. Sélectionnez « Démarrer le processus ». Vous devriez voir les noms de votre île et du résident que vous souhaitez déplacer. Si c’est le cas, cliquez sur « Oui, c’est correct ».

Maintenant, de retour sur votre Switch d’origine, cliquez sur « Je veux déménager ». Oui, c’est vrai : Nintendo vous a fait affirmer votre intention de bouger non pas une, pas deux, mais cinq fois. Soit dit en passant, le mouvement est irréversible, donc peut-être que cinq enregistrements sont justes.

C’est ça! Tu l’as fait.

Vous avez parlé d’une méthode de sauvegarde…

L’année dernière, Nintendo a publié une mise à jour pour Animal Crossing: New Horizons qui a introduit une fonction de sauvegarde d’île très demandée. Une mise en garde : vous devrez vous abonner au service Nintendo Switch Online, qui coûte 20 $ par an (ou 50 $ si vous voulez jouer à neuf jeux N64). À l’écran titre d’Animal Crossing: New Horizons, cliquez sur le bouton moins pour ouvrir les paramètres. Sélectionnez ensuite « Sauvegarde d’île », puis « Activer la sauvegarde d’île ».

La restauration des données est un peu plus lourde. Nintendo dit que vous ne pouvez restaurer une île sauvegardée que si votre Switch était manquant ou cassé. Une fois que vous ouvrez à nouveau Animal Crossing: New Horizons, que ce soit sur une console réparée ou neuve, vous devriez voir un écran de démarrage noir. Maintenez le bouton moins enfoncé. Le jeu vous demandera alors si vous souhaitez démarrer le processus de restauration de l’île. À l’invite suivante, cliquez sur « Vérifier ». Vous devriez voir le nom de votre île s’afficher. Appuyez sur « Restaurer ».

C’est ça! Tu l’as fait. Maintenant, pour revenir dans le jeu qui a défini 2020, attendez jusqu’à ce que vous deviez répéter le processus à nouveau lorsque Nintendo dévoile enfin ce dang 4K Switch.