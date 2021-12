Comment transférer des données de votre ancien téléphone Android vers votre nouveau

Lorsqu’il sera temps de passer de votre ancien téléphone Android à un nouveau, vous voudrez vous assurer que toutes vos données transitent en toute sécurité. Heureusement, Google rend extrêmement pratique la migration transparente de vos textes, journaux d’appels, contacts, musique et photos vers votre nouveau téléphone.

Comment sauvegarder des données sur votre ancien téléphone Android

Vous devrez vous assurer que toutes les données pertinentes de votre ancien téléphone sont sauvegardées dans le cloud avant de passer à votre nouveau téléphone. Google sauvegarde automatiquement les contacts, les journaux d’appels, les SMS et les paramètres, y compris les détails Ne pas déranger, sur Google Drive. Vous pourrez donc restaurer toutes ces données sur votre nouveau téléphone en vous connectant simplement avec votre compte Google lors de la configuration initiale. .

Mieux encore, les données automatiquement sauvegardées par Google ne comptent pas dans votre quota de stockage Drive gratuit de 15 Go, vous n’avez donc pas à vous soucier de manquer de stockage. La fonction sauvegarde l’historique des appels, les données de l’application, les contacts, les paramètres de l’appareil et de l’écran d’accueil et les messages texte. Donc, avant de passer à un nouveau téléphone, il est logique de voir si ces données sont déjà sur le cloud.

Noter: J’utilise un téléphone OnePlus à titre de référence, mais les étapes décrites ci-dessous seront les mêmes pour tous les téléphones Android exécutant Android 7.0 Nougat et versions ultérieures. Vous pouvez toujours rechercher sauvegarde dans la barre de recherche des paramètres pour trouver l’option.

Ouvert Paramètres depuis le tiroir d’applications ou l’écran d’accueil.

Défiler vers le bas au bas de la page.

Allez au Système menu.

Source : Android Central Tap Sauvegarde. Assurez-vous que la bascule pour Sauvegarder sur Google Drive est réglé sur Au.

Frappé Sauvegarder maintenant pour synchroniser les dernières données du téléphone avec Google Drive.

Source : Android Central

Conseil de pro : Accédez à contacts.google.com pour voir si tous les contacts de votre ancien téléphone ont migré vers votre compte Google. Les contacts que vous voyez sur cette page seront ceux qui apparaîtront sur votre nouveau téléphone.

Une fois les données sauvegardées, vous pouvez commencer à configurer votre nouveau téléphone. Avant de faire cela, cependant, assurons-nous que vos photos et vidéos sont sauvegardées sur Google Photos.

Comment transférer des photos et des vidéos sur votre nouveau téléphone Android

Google Photos est un service exceptionnel pour sauvegarder des photos et des vidéos. Il sauvegarde de manière transparente les données, dispose de contrôles de partage granulaires et utilise l’apprentissage automatique sur l’appareil pour regrouper automatiquement les visages. Vous pouvez enregistrer vos photos et vidéos sur Qualité d’origine — la qualité à laquelle ils ont été prélevés — ou sélectionnez Haute qualité, qui conserve le même niveau de détail tout en réduisant la taille.

C’est une bonne option à considérer car Photos n’offre plus de téléchargements illimités ; une fois que vous n’aurez plus d’espace de stockage, vous devrez acheter un forfait Google One. Cela dit, c’est le meilleur moyen de sauvegarder des photos et des vidéos de votre téléphone Android. Comme les données sont sauvegardées dans le cloud, vous pourrez accéder à vos photos et vidéos depuis votre nouveau téléphone et sur le Web. Si vous n’avez pas encore configuré Photos, voici comment commencer.

Ouvert Photos depuis le tiroir d’applications ou l’écran d’accueil. Sélectionnez le carte des hamburgers (trois lignes horizontales) en haut à gauche de l’écran.

Robinet Paramètres.

Source : Android Central Select Sauvegarde et synchronisation. Assurez-vous que la bascule pour Sauvegarder et synchroniser est réglé sur Au.

Assurez-vous que le Mode de sauvegarde est réglé sur Haute qualité.

Source : Android Central

C’est tout ce qu’on peut en dire. Une fois vos photos et vidéos sauvegardées en toute sécurité sur Google Photos, vous pouvez commencer à configurer votre nouveau téléphone.

Comment restaurer les données et les paramètres de votre nouveau téléphone Android

Vous avez déballé votre nouveau téléphone et êtes prêt à le configurer. Il existe plusieurs façons de restaurer les données de votre ancien appareil, et je souligne ici l’option qui a le mieux fonctionné pour moi au fil des ans (je change de téléphone toutes les deux semaines, donc je sais de quoi je parle). Vous aurez besoin de votre ancien téléphone pour cela, alors assurez-vous de ne pas réinitialiser les données tout de suite. À ce stade, vous devez basculer la carte SIM sur le nouveau téléphone. Commençons.

Sélectionnez la langue de votre appareil et appuyez sur Début sur la page d’accueil. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi domestique et connectez-vous.

Frappé Prochain au Copier des applications et des données l’écran pour commencer la migration des données de votre ancien téléphone.

Source : Android Central Apportez vos données de… page, sélectionnez Une sauvegarde à partir d’un téléphone Android. La page suivante propose des instructions sur la façon de restaurer les données. Frappé Prochain pour démarrer la migration des données.

Frappé Prochain encore une fois ici. Je vais avoir des instructions détaillées sur la configuration des choses sur votre ancien téléphone ci-dessous.

Source : Android Central

Vous verrez celui de votre téléphone numéro de modèle mis en évidence sur le Vérifiez votre téléphone page. Restez sur cette page et récupérez votre ancien téléphone. Vous devrez maintenant autoriser le transfert de données depuis votre ancien téléphone afin que les SMS, les appels et les données pertinentes puissent migrer de manière transparente vers le nouvel appareil. Voici ce que vous devez faire sur l’ancien téléphone :

Ouvert Paramètres depuis le tiroir d’applications ou l’écran d’accueil. Naviguez vers le Google languette.

Sélectionner Configurer et restaurer.

Source : Android Central Choisir Configurer un appareil à proximité. Frappé Prochain au Commencer page.

Votre téléphone va maintenant rechercher les appareils à proximité. Vous pouvez alors vérifier les modèles et les nombres sur les deux appareils et appuyez sur Suivant pour continuer.

Source : Android Central Hit Prochain pour confirmer le verrouillage de l’écran sur votre ancien téléphone. Choisir Copie au Copier sur votre nouvel appareil ? page pour copier les données sur votre nouveau téléphone.

Vous verrez un Copie de votre compte barre de progression à ce stade. Une fois que vous voyez cela, revenez à votre nouveau téléphone.

Source : Android Central

Vous pourrez voir une fenêtre de connexion pour tous les comptes Google enregistrés sur votre ancien appareil. Étant donné que vous configurez le transfert de données direct, vous n’aurez pas besoin d’entrer une authentification à deux facteurs lors de la connexion à l’aide de cette méthode. Alors ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas la boîte de dialogue à deux facteurs ; c’est un comportement normal. Si les deux téléphones perdent la connectivité à tout moment pendant la restauration, recommencez.

Connectez-vous à votre compte Google. Confirmer le verrouillage de l’écran de votre ancien téléphone pour authentifier le transfert de données.

Vous allez maintenant arriver au Choisissez quoi restaurer page. Si vous souhaitez que tout soit transféré de votre ancien téléphone vers le nouveau, laissez tous les paramètres tels quels et sélectionnez Restaurer.

Source : Android Central Si vous ne souhaitez pas installer toutes les applications, appuyez simplement sur le bouton applications réglage. Choisir de la liste toutes les applications que vous souhaitez installer sur votre téléphone.

Frappé Restaurer pour commencer à installer des données sur votre nouveau téléphone. Vous devriez voir un message de confirmation de la même chose.

Source : Android Central

Après avoir sélectionné les options de restauration, vous pourrez choisir de sauvegarder les données et d’utiliser l’emplacement automatiquement sur la page des services Google. Après avoir sélectionné les services, vous pouvez configurer un code PIN pour utiliser le déverrouillage du visage et l’authentification par empreinte digitale.

Après avoir configuré l’authentification biométrique, les autres options varient selon le fabricant et vous pouvez facilement suivre les instructions à l’écran. La meilleure partie avec une restauration cloud est que même votre écran d’accueil est préservé. Cela inclut l’arrière-plan et la mise en page de l’application afin que vous puissiez commencer sur votre nouveau téléphone sans aucune configuration supplémentaire.

C’est tout ce qu’on peut en dire. Une fois la configuration terminée et que vous accédez à l’écran d’accueil, vous verrez le Play Store s’exécuter en arrière-plan et restaurer les données de votre ancien téléphone. Cela peut prendre jusqu’à une heure en fonction de la quantité de contenu installé sur votre ancien téléphone et votre connexion Internet, vous pouvez donc laisser cela fonctionner tout en configurant le reste des paramètres sur votre nouveau téléphone.