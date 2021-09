Comment transférer des données de votre ancien téléphone vers votre nouvel iPhone

in

Maintenant que la meilleure gamme d’iPhone est ici avec l’iPhone 13, vous avez peut-être un nouvel iPhone brillant entre les mains. Cependant, vous souhaitez transférer les données que vous aviez sur votre ancien iPhone vers votre nouveau, mais comment procédez-vous ? Il existe différentes manières d’y parvenir, que vous souhaitiez simplement utiliser iCloud ou passer par une connexion câblée avec votre Mac ou votre PC. Voici les meilleures façons de transférer des données vers un nouvel iPhone.

Transférer des données vers un nouvel iPhone : utiliser la configuration automatique avec votre iPhone

Sélectionnez votre Langue sur votre nouvel iPhone ou iPad avec vos appareils nouveaux et actuels à proximité.

Robinet Continuer sur votre iPhone ou iPad dans la fenêtre contextuelle qui apparaît vous demandant de configurer votre nouvel iPhone ou iPad avec votre identifiant Apple.

Source : iMore Utilisez votre iPhone ou iPad actuel pour numériser l’image qui apparaît sur votre nouvel iPhone ou iPad. Entrez votre iPhone ou iPad actuel mot de passe sur votre nouvel iPhone ou iPad.

Mettre en place ID tactile ou Identité faciale sur votre nouvel iPhone.

Source : iMore Choisissez de restaurer ou non votre nouvel iPhone ou iPad à partir de votre sauvegarde compatible la plus récente, si cette option se présente.

Choisissez de restaurer votre nouvel appareil à partir d’une sauvegarde iCloud ou iTunes, de le configurer en tant que nouvel iPhone ou iPad, ou de transférer des données à partir d’un appareil Android.

Source : iPlus

Se mettre d’accord aux termes et conditions.

Robinet Continuer sous Paramètres express pour utiliser les paramètres de Siri, Find My iPhone, Location et l’analyse d’utilisation qui ont été transférés depuis votre iPhone et iPad actuels.

Source : iMore Terminez le processus de configuration de votre nouvel iPhone ou iPad comme vous le feriez normalement.

Transférer des données vers un nouvel iPhone : comment utiliser les sauvegardes et la restauration iCloud

Ouvert Paramètres Sur ton vieille iPhone. Appuyez sur le Bannière d’identification Apple.

Robinet iCloud.

Source : iMore Tap Sauvegarde iCloud.

Robinet Sauvegarder maintenant.

Source : iore Tournez votre ancien iPhone éteint une fois la sauvegarde terminée. Retirer le carte SIM de votre ancien iPhone ou si vous allez le déplacer vers votre nouveau.

Attendez la fin de la sauvegarde avant de continuer.

Vous pouvez maintenant mettre de côté votre ancien iPhone. Assurez-vous que votre nouvel iPhone est éteint lorsque vous démarrez ces prochaines étapes.

Insérez votre ancien carte SIM dans votre nouvel iPhone si vous souhaitez le déplacer entre les appareils. Allumez votre nouvel iPhone. Faites glisser vers le haut ou appuyez sur le Bouton d’accueil selon l’appareil que vous configurez. Suivez les instructions pour choisir votre langue et configurer votre réseau Wi-Fi. Robinet Restaurer à partir d’une sauvegarde iCloud. Connectez-vous à votre compte iCloud (Il s’agit de votre identifiant Apple). Robinet Prochain. Robinet Se mettre d’accord. Robinet Se mettre d’accord de nouveau. Choisir la sauvegarde vous venez de faire.

Transférer des données vers un nouvel iPhone : comment transférer vos données vers votre nouvel iPhone sur macOS Catalina et versions ultérieures

Branchez votre ancien iPhone dans votre Mac exécutant macOS Catalina. Clique sur le Chercheur dans le Dock pour ouvrir une nouvelle fenêtre du Finder.

Cliquez sur votre iPhone sous Emplacements.

Source : iMore Click Confiance si on vous demande de faire confiance à votre iPhone. Clique le case à cocher pour Chiffrer la sauvegarde locale. Créer un le mot de passe si c’est la première fois que vous configurez des sauvegardes chiffrées.

Cliquer sur Sauvegarder maintenant.

Source : iMore Passer Applications de sauvegarde, si demandé. (Ils vont probablement re-télécharger de toute façon.) Débranchez votre ancien iPhone lorsque vous avez terminé. Éteignez votre ancien iPhone. Prends ton carte SIM hors de votre ancien iPhone. (Si vous n’avez pas de carte SIM nouvelle ou distincte pour votre nouveau téléphone.)

Attendez la fin de la sauvegarde avant de continuer.

Mettre votre carte SIM Dans votre nouvel iPhone. (S’il n’est pas fourni avec une carte SIM nouvelle ou différente.) Allumez votre nouvel iPhone. Branchez votre nouvel iPhone dans votre Mac.

Faites glisser pour configurer Sur ton iPhone. Suivez les instructions pour choisir votre langue et configurer votre réseau Wi-Fi. Sélectionner Restaurer depuis Mac ou PC. Cliquez sur votre nouvel iPhone sous Emplacements dans la fenêtre du Finder.

Dans Chercheur sur votre Mac, cliquez sur le bouton à côté de Restaurer depuis cette sauvegarde.

Source : iMore Choisissez votre sauvegarde récente dans la liste déroulante.

Cliquez sur Continuer.

Source : iPlus

Entrez votre le mot de passe et cliquez Restaurer si votre sauvegarde a été chiffrée et que le Finder vous le demande.

Source : iPlus

Transférer des données vers un nouvel iPhone : comment transférer vos données vers votre nouvel iPhone à l’aide de macOS Mojave et des versions antérieures

Assurez-vous que vous utilisez la version la plus récente d’iTunes. Branchez votre ancien iPhone dans votre Mac ou PC Windows. Lancer iTunes. Clique sur le icône de l’iPhone dans la barre de menu lorsqu’il apparaît.

Cliquer sur Chiffrer la sauvegarde; il vous sera demandé d’ajouter un mot de passe si c’est la première fois que vous chiffrez une sauvegarde.

Source : iPlus

Cliquer sur Sauvegarder maintenant.

Source : iMore Passer Applications de sauvegarde, si demandé. (Ils vont probablement re-télécharger de toute façon.) Débranchez votre ancien iPhone lorsque vous avez terminé. Éteignez votre ancien iPhone. Prends ton carte SIM hors de votre ancien iPhone. (Si vous n’avez pas de carte SIM nouvelle ou distincte pour votre nouveau téléphone.)

Attendez la fin de la sauvegarde avant de continuer.

Mettre votre carte SIM Dans votre nouvel iPhone. (S’il n’est pas fourni avec une carte SIM nouvelle ou différente.) Allumez votre nouvel iPhone. Branchez votre nouvel iPhone dans votre Mac ou PC Windows.

Faites glisser pour configurer Sur ton iPhone. Suivez les instructions pour choisir votre langue et configurer votre réseau Wi-Fi. Sélectionner Restaurer à partir de la sauvegarde iTunes. Au iTunes sur votre Mac ou PC Windows, sélectionnez Restaurer depuis cette sauvegarde.

Choisi ton sauvegarde récente de la liste.

Source : iMore Click Continuer.

Entrez votre le mot de passe si votre sauvegarde a été cryptée et il demande.

Source : iPlus

Gardez votre iPhone branché sur iTunes jusqu’à la fin du transfert et sur le Wi-Fi jusqu’à ce que tous les téléchargements soient terminés. Selon la quantité de données que vous devez retélécharger, y compris la musique et les applications, cela peut prendre un certain temps.

