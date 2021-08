Comment transférer des fichiers entre Android et Windows 10 | La technologie

Le fait que l’on puisse faire synchroniser son smartphone Android et son ordinateur Windows 10 peut être vraiment intéressant, puisqu’on peut partager les fichiers de l’un à l’autre sans le moindre problème et le tout sans fil. Nous vous expliquons comment vous pouvez le faire.

Vous voulez sûrement que vos fichiers Android soient prêts à être utilisés dans Windows 10 et vice versa, en plus de pouvoir envoyer un fichier de l’un à l’autre sans avoir à retirer le câble et à connecter les deux appareils.

Celui de les câbles semblent plus vieux chaque jour et il est démontré que le monde du sans fil s’établit pour rester définitivement. Une bonne preuve en est la synchronisation qui se produit entre le smartphone et l’ordinateur.

Voyons comment nous pouvons faire en sorte que les deux appareils partagent des fichiers de la manière la plus simple possible.

Synchronisation Android avec Windows :

Ton téléphone

Dans Windows, nous avons une application développée par Microsoft appelée Your Phone et qui nous permettra d’accéder au PC depuis notre appareil Android et vice versa.

C’est une application gratuite, qui est préinstallé dans Windows 10 depuis 2018, afin que non seulement nous puissions accéder à nos appareils, mais il sera également utilisé pour voir les notifications du téléphone sur l’ordinateur.

Pour utiliser cette application, il suffit de s’assurer que le smartphone dispose d’une connexion Internet, soit par WiFi soit par débit, pour ensuite effectuer ces étapes :

La première chose que nous devons faire est de télécharger et d’installer l’application Votre téléphone sur le mobile à partir du Google Play Store. Une fois cela fait, nous allons ouvrir l’application et nous devons commencer la session avec le compte Microsoft que nous avons sur l’ordinateur. Dans l’ordinateur, nous devons écrire Ton téléphone dans le domaine de la barre des tâches qui nous le permet, puis sélectionnez l’icône qui apparaît dans la fenêtre contextuelle et Nous nous connectons avec notre compte Microsoft lorsque vous nous le permettez. Nous devons être clairs sur le fait que les deux appareils sont dans le même réseau. Lorsque nous ouvrons l’application informatique, nous verrons comment les informations mobiles apparaissent avec tout son contenu.

Dès lors, l’ordinateur et le smartphone seront synchronisés et nous pourrons les utiliser pour :

Partager des fichiers Entre les deux appareils, nous pouvons même voir les photos que nous avons sur le mobile indépendamment. Le avis que vous avez sur votre mobile sur l’écran de Windows 10. passer et recevoir des appels sur votre ordinateur à l’aide de l’application Votre téléphone.

OneDrive

Une autre bonne solution pour partager des fichiers entre Android et Windows consiste à obtenir un compte sur OneDrive, le service cloud de Microsoft. Nous pouvons choisir différents forfaits et, comme d’habitude, il en existe des gratuits et des payants.

OneDrive de base: pour cette option vous n’aurez rien à payer et nous aurons 5 Go de stockage à notre disposition. OneDrive autonome: dans ce cas le coût sera de 2 euros par mois, mais nous aurons 100 Go pour interagir. Microsoft 365 Personnel: Cet abonnement est le plus complet de tous, puisqu’il nous offre 1 To de stockage, en plus d’un abonnement annuel à la suite bureautique Windows Office. Il coûte 69 euros par an. Famille Microsoft 365: Cette option comprend également le package Microsoft Office et 1 To de stockage par personne jusqu’à un maximum de 6. Elle coûte 99 euros par an.

La façon de l’utiliser est extrêmement simple, il suffit de :

Accédez au site Web OneDrive et s’abonner à l’une des options que nous avons vues dans les lignes précédentes. Dès que nous avons un compte OneDrive, nous devons aller sur le Google Play Store et téléchargez la version pour votre terminal Android. Une fois téléchargé et installé, nous n’avons qu’à mettre le même compte avec lequel nous nous sommes enregistrés dans l’ordinateur. Désormais, le dossier général OneDrive sera synchronisé entre les deux appareils, de sorte que lorsque l’un d’eux y insère un fichier, il apparaîtra automatiquement sur l’autre.

Comme vous pouvez le voir, c’est un moyen très rapide de partager des fichiers entre les deux appareils et de les avoir toujours à portée de main au cas où.

Dropbox et Google Drive sont d’autres options similaires qui peuvent également vous intéresser, car elles fonctionnent de la même manière. Vous pouvez donc également les prendre en considération.

Airdroïde

AirDroid est une autre option si nous voulons partager des fichiers entre notre terminal Android et notre ordinateur Windows. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’un service cloud, mais d’une application plus proche de votre téléphone.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Ce qu’il fait, c’est synchroniser notre smartphone avec l’ordinateur pour partager des fichiers via sans fil, en plus d’autres fonctions qui sont également extrêmement intéressantes à prendre en compte :

Enregistrements: nous pouvons envoyer des fichiers du téléphone vers l’ordinateur et vice versa sans fil et avec un confort total. Le système est très intuitif et est très bien conçu, nous ne ferons donc que glisser de l’un à l’autre pour y parvenir. Service de messagerie: nous pourrons répondre à ces messages de WhatsApp, Telegram ou de toute autre application de messagerie que nous avons depuis l’ordinateur, car il nous informera de tous ceux qui arrivent. Applications: nous pourrons désinstaller des applications de notre smartphone et même lui transmettre des fichiers apk pour pouvoir les installer. Chercher: il a une autre faculté très intéressante qui est de rechercher le terminal si on l’a perdu.

Ce sont quelques-unes des fonctions les plus intéressantes d’Airdroid qui, comme vous pouvez le lire, est un programme extrêmement polyvalent avec lequel nous pouvons effectuer un bon nombre d’options. Pour que cela fonctionne pour nous, nous n’avons qu’à faire ce qui suit :

Créez un compte sur le site Web du programme, puis téléchargez ou installez la version Windows de l’application. Ensuite, vous faites la même chose sur votre téléphone Android. Vous allez sur le Google Play Store, téléchargez et installez. Pour qu’ils soient synchronisés, seuls les deux boîtiers doivent avoir le même compte d’inscription.

Avec toutes les manières que nous vous avons montrées, vous pourrez envoyer des fichiers et synchroniser votre smartphone Android avec votre ordinateur de manière très simple, simple et rapide, en plus de ne plus avoir à utiliser de câbles.