Chaque jeu PlayStation Now est disponible en streaming sur votre PC, ce qui signifie que plus de 800 jeux sont à portée de main si vous êtes abonné. Pour quiconque commence ces jeux sur PS4 ou PS5 et souhaite ensuite reprendre sur PC là où vous vous êtes arrêté, vous aurez besoin d’un abonnement PlayStation Plus pour transférer vos sauvegardes dans le cloud. Bien que vous puissiez accéder à ces sauvegardes via l’application PS Now sur PC, vous devrez d’abord les transférer depuis la console pour que cela fonctionne. C’est un processus simple et rapide une fois que vous savez quoi faire.

Comment transférer des sauvegardes PS4 et PS5 vers PlayStation Now sur PC

Survolez le jeu sur votre écran d’accueil. appuie sur le Options bouton de votre manette.

Sélectionner Télécharger / télécharger les données enregistrées.

À côté de Stockage de la console, sélectionnez Télécharger.

Source: Android Central Soit choisissez Tout télécharger ou alors Sélectionnez et téléchargez pour télécharger des sauvegardes de jeu spécifiques.

Comment transférer plusieurs sauvegardes PS4 et PS5 vers PlayStation Now sur PC en vrac

Maintenant, si vous avez beaucoup de sauvegardes de jeu que vous aimeriez transférer et que vous ne voulez pas passer par chaque jeu pour le faire individuellement, il existe un moyen de les transférer en vrac, donc c’est un type unique. de l’affaire.

Sur votre console, accédez à Paramètres.

Sélectionner Données enregistrées et paramètres du jeu / de l’application.

Sélectionnez soit Enregistrer les données (PS5) ou alors Enregistrer les données (PS4) selon ce dont vous avez besoin.

En dessous de Transférer vers Cloud Storage, sélectionnez les jeux que vous souhaitez télécharger.

Comme je l’ai dit plus tôt, vous ne pourrez accéder à rien de tout cela si vous n’avez pas d’abonnement PlayStation Plus en plus de PlayStation Now. Les fonctionnalités exclusives de PlayStation Plus sont signalées par l’icône jaune Plus. Cela dit, cela vaut vraiment la peine de souscrire à un abonnement PS Plus en raison de tous les avantages supplémentaires que vous obtenez, comme l’accès au mode multijoueur en ligne et quelques jeux gratuits chaque mois.

