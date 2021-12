Comment transférer en toute sécurité les données de jeu Nintendo Switch d’une carte microSD à une autre

La Nintendo Switch n’a que 32 Go de stockage interne et la Switch OLED n’a que 64 Go, ce qui signifie que si vous jouez à de nombreux jeux différents ou prenez des captures d’écran et des vidéos, vous manquerez rapidement d’espace. D’après ma propre expérience, j’ai d’abord acheté une carte microSD de 64 Go, puis j’ai réalisé qu’elle était trop petite pour mes besoins. Si vous êtes comme moi et que vous devez passer d’une carte mémoire plus petite à une carte beaucoup plus grande, suivez ces étapes en toute sécurité. Pour ce faire, vous aurez besoin d’un ordinateur et des deux cartes microSD.

Produits utilisés dans ce guide

Carte de démarrage : Carte SanDisk Ultra MicroSD 64 Go Mémoires de mise sous tension : Carte SanDisk 128 Go MicroSD (Mario)

Comment transférer des données Switch d’une carte microSD à une autre

Vous devrez d’abord éteindre votre Nintendo Switch pour retirer la carte mémoire actuelle. Pour commencer, maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant quelques secondes. Si un jeu est actuellement ouvert, assurez-vous de sauvegarder votre jeu et de quitter le logiciel avant de le faire.

Un menu apparaîtra. Sélectionner Options d’alimentation.

Source : Rebecca Spear / iMore Select Éteindre.

Ouvrez la béquille à l’arrière de la Nintendo Switch.

Source : Rebecca Spear / iMore

Retirez la carte microSD actuelle.

Insérez la carte microSD dans votre ordinateur.

Source : Rebecca Spear / iMore

Ouvrir le fichier avec les données microSD.

Couper et coller ces données dans un autre fichier sur votre ordinateur.

Source : Rebecca Spear / iMore Vous devez formater la nouvelle carte microSD avant de pouvoir l’utiliser avec votre Nintendo Switch. Si vous ne l’avez pas déjà fait, suivez ces étapes.

Retirez l’ancienne microSD carte de votre ordinateur.

Source : iMore et Rebecca Spear / iMore

Insérez la nouvelle carte microSD dans votre ordinateur.

Ouvrez le fichier de la nouvelle carte microSD.

Source : Rebecca Spear / iMore

Faites glisser les données de l’ancienne carte microSD dans le fichier de la nouvelle carte microSD.

Une fois cela fait, retirer la nouvelle carte microSD de l’ordinateur.

Source : Rebecca Spear / iMore

Insérez la nouvelle carte microSD dans votre Nintendo Switch.

Source : Rebecca Spear / iMore

Avec la nouvelle carte microSD en place, vous êtes prêt à commencer à jouer encore plus des meilleurs jeux Nintendo Switch.

Comment transférer des données Switch d’une carte microSD à une autre

Maintenant que vous êtes passé à une carte microSD plus grande et de meilleure qualité, vous pourrez conserver encore plus de captures d’écran, de vidéos et de données de jeu. Espérons que vous ne manquerez pas d’espace de sitôt. Amusez-vous avec votre Nintendo Switch. Puissiez-vous télécharger tous les jeux que votre cœur désire.

Nos meilleurs choix d’équipement

Boostez vos souvenirs

Carte MicroSD SanDisk 128 Go (Mario)

Beaucoup d’espace de jeu

Cette carte mémoire sous licence officielle contient un grand espace de stockage et présente un champignon Mario emblématique sur fond rouge. C’est une excellente option pour quiconque joue à plusieurs jeux Switch et prend de nombreuses captures d’écran.

Équipement supplémentaire

Que vous possédiez la Nintendo Switch ou la Switch Lite, j’ai constaté que ces trois accessoires sont parmi les meilleurs pour ces systèmes de jeu.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.