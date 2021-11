Comment transférer les chats WhatsApp d’iPhone vers Android

Dhruv Bhutani / Autorité Android

L’une des choses les plus importantes que vous voulez garder avec vous lorsque vous changez de téléphone est l’historique de vos discussions.

Alors que la plupart des applications et des plates-formes de discussion rendent assez trivial le fait de transporter des années d’historique de discussion avec vous, une valeur aberrante ici est WhatsApp. Bien sûr, vous pouvez utiliser des sauvegardes dans le cloud pour continuer à déplacer votre historique de discussion d’un téléphone à l’autre tant que vous restez sur Android ou iOS. Cependant, jusqu’à présent, basculer WhatsApp entre iOS et Android a signifié la perte de toutes vos conversations. Heureusement, cela est sur le point de changer.

WhatsApp est la plateforme de chat la plus populaire au monde. Avec plus de 2,5 milliards d’utilisateurs, le service s’appuie respectivement sur Google Drive et Apple iCloud pour maintenir les sauvegardes de chat en ligne. En tant que plate-forme gratuite, cela a du sens pour atténuer les coûts de stockage pour WhatsApp – ma propre sauvegarde WhatsApp atteint plus de 15 gigaoctets.

Cependant, il n’est pas possible de se connecter et de transférer directement des sauvegardes chiffrées entre Drive et iCloud. De plus, aucune des deux plateformes ne s’intègre profondément sur les smartphones de la plateforme concurrente. Apple ne propose même pas d’application iCloud pour les appareils Android. Cela laisse essentiellement les transferts locaux comme la seule véritable option pour déplacer les données d’une plate-forme à l’autre.

Pour le moment, WhatsApp a travaillé avec Google et Samsung pour permettre les transferts locaux de sauvegardes WhatsApp d’un iPhone à un appareil Android. Cependant, vous devrez attendre un peu plus longtemps si vous cherchez à transférer vos chats WhatsApp d’un appareil Android à un iPhone. WhatsApp affirme que la fonctionnalité devrait être disponible plus tard en 2021.

Lisez ci-dessous pour savoir comment transférer vos données WhatsApp d’iOS vers Android.

Comment transférer des discussions d’un iPhone vers un téléphone Android 12

À partir d’Android 12, Google a ajouté des modifications au niveau du système d’exploitation pour permettre aux utilisateurs de transférer leurs historiques de discussion WhatsApp des iPhones aux appareils Android. Pour l’instant, la fonctionnalité est limitée aux téléphones Pixel, mais devrait être déployée sur tous les nouveaux smartphones lancés avec Android 12.

Voici un guide étape par étape :

Vous aurez besoin d’un téléphone fraîchement réinitialisé avec Android 12 intégré. Connectez l’iPhone à votre appareil Android 12 via un câble USB-C vers Lightning. Suivez les instructions à l’écran pour importer toutes les données ou certaines données de l’iPhone vers votre téléphone Android 12. Appuyez sur le bouton Continuer pour terminer le transfert des données. Lorsque vous y êtes invité pendant le processus de transfert, scannez le code QR affiché sur l’appareil Android à l’aide de votre iPhone. La numérisation du code QR ouvrira WhatsApp sur l’iPhone. Appuyez sur le bouton de démarrage et vous êtes prêt à partir.

Comment transférer les discussions WhatsApp d’un iPhone vers un téléphone Samsung

WhatsApp a annoncé la possibilité de déplacer les discussions entre les plates-formes plus tôt cette année, parallèlement à un partenariat avec Samsung. Cela annule l’exigence d’Android 12 sur les appareils Samsung, mais rend le processus plus complexe.

Réinitialisez votre appareil Samsung. Lorsque vous y êtes invité par l’application smart-switch intégrée, connectez votre iPhone à votre appareil Samsung via un câble USB-C vers Lightning. Sélectionnez toutes les applications et données que vous souhaitez transférer, y compris WhatsApp. Lorsque vous y êtes invité, scannez le code QR affiché sur l’écran du téléphone. Le code QR devrait ouvrir WhatsApp sur votre iPhone. Appuyez sur le bouton Démarrer pour continuer le transfert de données. Vous pouvez maintenant terminer la configuration de votre appareil Samsung. Une fois cela fait, ouvrez WhatsApp et connectez-vous en utilisant le même numéro que sur l’iPhone. Appuyez sur le bouton d’importation lorsque vous êtes invité à terminer le processus.

Le transfert de discussions WhatsApp d’iPhone vers Android est un processus assez simple qui ne devrait pas prendre plus de quelques minutes en fonction de la taille de la sauvegarde WhatsApp. L’ensemble du transfert s’effectue localement et reste crypté. Tous les médias, y compris l’historique des discussions, les photos et les vidéos, doivent être reportés, mais vous finirez par perdre votre historique d’appels WhatsApp.

