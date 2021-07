Comment transférer les conversations WhatsApp vers votre nouveau mobile | La technologie

Si vous changez de téléphone, l’une des choses que vous voudrez peut-être conserver, ce sont les conversations que vous avez dans vos applications de messagerie, ce qui signifie que vous voudrez conserver les discussions que vous avez sur WhatsApp. Voyons comment vous pouvez l’obtenir.

La vérité est que garder le conversations sur WhatsApp, garder le même système d’exploitation est assez simple, puisque le moyen d’y parvenir est de jouer avec les copies de sauvegarde des clouds respectifs de chaque système.

La complication survient lorsque les téléphones proviennent de différents systèmes d’exploitation, ce qui conduit à le corriger avec applications tierces, car nativement, il n’y a aucun moyen d’y parvenir, même si, comme nous vous l’avons déjà dit, des travaux sont en cours pour qu’à l’avenir les discussions puissent être transférées d’un système à un autre depuis WhatsApp lui-même.

Voyons quelles sont les façons dont nous devons dépenser tout ce dont nous avons parlé avec nos amis et notre famille sur WhatsApp lorsque nous changeons de smartphone, mais pas de numéro de téléphone.

Comment sont faites les sauvegardes ?

La première chose que nous devons savoir est comment les sauvegardes sont effectuées, car sinon, nous pourrons difficilement transférer les chats d’un téléphone à un autre. Si nous avons un appareil Android, les copies sont faites comme suit :

Nous ouvrons WhatsApp. Cliquez sur le bouton menu (trois points verticaux en haut à droite de l’écran) et entrez Paramètres.

Voyons maintenant Discussions C’est à ce moment-là qu’il faut cliquer sur Copie de sécurité pour qu’il soit enregistré.

Ce serait la manière manuelle de faire les sauvegardes. Ces copies sont stockées dans Google Drive dans le cas d’Android et dans iCloud dans le cas des terminaux iPhone. Quoi qu’il en soit, nous avons deux options très intéressantes dans WhatsApp, telles que :

Sauvegarde automatique : Cela signifie que nous pouvons choisir l’option Enregistrer sur Google Drive ou Enregistrer sur iCloud afin que ladite sauvegarde soit effectuée automatiquement quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou jamais. Économisez uniquement avec le WiFi ou avec les données : Cette option peut être intéressante pour les utilisateurs qui n’ont pas beaucoup de données dans leur tarif, car s’ils appellent uniquement avec le WiFi, la copie ne sera effectuée que lorsqu’ils seront connectés de cette manière.

Passer des conversations entre les terminaux Android et iOS

Lorsque nous achetons un nouveau terminal, mais que nous maintenons le même système d’exploitation, il sera assez facile de pouvoir maintenir tous les chats, car tout ce que nous avons à faire est de restaurer notre copie de sauvegarde.

Cela signifie qu’au moment où nous installerons WhatsApp sur le nouveau smartphone, nous suivrons quelques étapes très simples et la copie sera récupérée automatiquement :

Nous ouvrons l’application nouvellement installé. Lorsque nous ouvrons, nous devons vérifier le numéro de téléphone, afin qu’ils puissent ensuite nous envoyer un SMS avec un numéro de vérification que nous devons saisir. Après cela, l’option sera automatiquement indiquée Restaurer afin que nous puissions récupérer les chats. Nous verrons qu’il nous indique quand cette copie a été faite, donc si nous l’avons fait quelques instants avant de changer de mobile, cela ne prendra que quelques minutes. Une fois restauré, il vous sera demandé de mets ton pseudo et puis (surtout si vous avez beaucoup de photos) il récupérera tout, mais vous pourrez voir les chats que vous avez eus.

C’est aussi simple que de récupérer les discussions sur les terminaux Android et les iPhones, car dans les deux cas, le système de récupération est le même, la seule chose qui change est l’endroit où chacune des copies est enregistrée dans chacun des deux systèmes d’exploitation.

Transférer des chats entre iPhone et Android

Le vrai problème vient quand nous devons passer Conversations Android vers un iPhone ou inversementÉtant donné qu’en utilisant un système différent pour faire des copies de sauvegarde des discussions et qu’elles ne sont pas compatibles, elles ne peuvent pas encore être commutées de l’une à l’autre.

À moins que cela ne soit corrigé dans un proche avenir, actuellement nous pouvons utiliser des applications tierces qui nous permettent une telle nécessité comme Dr.Fone, que nous pensons qui fonctionne le mieux, bien qu’il y en ait d’autres comme Tenorshare WhatsApp Transfer ou MobileTrans.

Si nous utilisons Dr.Fone, il y a une option que ce qu’il fait est migrer les conversations d’un mobile à un autre, quelque chose de très intéressant, car cela ne prend pas longtemps pour effectuer cette tâche et parce que toutes les discussions sont passées directement sans avoir besoin de sauvegarde, ce qui ralentirait tout beaucoup.

Les étapes à suivre sont les suivantes, même si nous devons vous dire que pour effectuer cette tâche, vous devrez obtenir la version payante du programme.

Nous devons télécharger et installer Dr.Fone sur notre ordinateur, à la fois Windows et macOS. Cliquez maintenant sur Restaurer l’application sociale. Ensuite, nous devons configurer les téléphones que nous voulons connecter. Si nous utilisons un terminal Android, nous devons avoir activé le débogage USB, quelque chose qui est dans la section Développeur des Paramètres de la borne. Dr.fone vous aide à savoir comment le faire pour chaque marque. Dans le cas de l’iPhone, il est également indiqué par le programme lui-même. Après avoir connecté les deux terminaux, nous devons choisir WhatsApp dans le panneau latéral, puis sélectionnez Transférer des messages WhatsApp. Dans la fenêtre où l’on voit les deux appareils, nous devons nous assurer que chacun est dans la bonne position. C’est le vieux à Fontaine et le nouveau dans Destin. Si nous voyons que ce n’est pas correct, cliquez sur Retourner. Il ne reste plus qu’à cliquer sur Transférer afin que les discussions et tous les fichiers soient transférés de l’ancien smartphone vers le nouveau.

De cette façon, le nouveau terminal aura déjà les discussions complètes de l’ancien. Dr.Fone fonctionne vraiment très bien avec la seule mise en garde qu’il n’est pas gratuit pour ces fonctions et nous devrons payer quelques euros pour obtenir les options les plus intéressantes.

Vous savez maintenant comment transférer vos conversations d’un terminal à un autre, vous n’aurez donc pas le moindre problème à préserver tous les chats WhatsApp et leurs fichiers, ce qui est devenu un impératif pour beaucoup d’entre nous.