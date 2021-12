Comment transférer les données utilisateur d’un appareil Nintendo Switch à un autre

Que vous achetiez le nouveau Switch Lite, que vous achetiez une Nintendo Switch V2 ou que vous achetiez le modèle Switch OLED, vous souhaiterez conserver vos anciens paramètres utilisateur et enregistrer les données lorsque vous passerez à votre nouveau Switch. Pas de soucis. Bien que cela puisse sembler une tâche intimidante, cela peut être fait relativement facilement. Le processus est le même quel que soit le commutateur que vous utilisez. Voici comment effectuer le transfert.

Comment transférer vos données utilisateur vers un nouveau Switch

Ce que vous devez savoir avant de transférer

Tu auras besoin les anciennes et les nouvelles consoles Switch pour effectuer le transfert. L’ancien et le nouveau Switch doivent être connectés à le même réseau Wi-Fi. L’ancien et le nouveau Switch doivent être charge avec un adaptateur secteur. Le firmware de l’ancien et du nouveau Switch doit être 9.0 ou supérieur. L’ancien Switch doit avoir un Compte Nintendo lié à cela. Le nouveau commutateur ne peut pas déjà être lié sur le même compte Nintendo à partir duquel vous souhaitez transférer des données (vous vous connecterez à la nouvelle Switch pendant le processus de transfert). Le nouveau commutateur ne peut pas avoir plus de sept utilisateurs déjà configuré (la limite d’utilisateurs du Switch est de huit). Le nouveau Switch doit en avoir assez espace de stockage interne pour prendre en charge les nouvelles données. Une fois le transfert terminé, le les données ne seront plus sur l’ancien Switch. Vous ne pouvez pas l’avoir sur les deux.

Les captures d’écran et les captures vidéo enregistrées dans la mémoire interne ne seront pas transférées. Ils resteront sur l’ancien Switch. Cependant, tout ce qui se trouve sur votre carte microSD restera sur la carte.

Animal Crossing: les données du jeu New Horizons ne peuvent pas être transférées de cette façon. Vous devrez utiliser un outil de transfert spécial pour obtenir votre île sur le nouveau Switch. Faites-le avant de transférer vos données utilisateur vers votre nouvelle console. Certains jeux Nintendo, y compris les jeux Pokémon, ne sont pas sauvegardés dans le cloud et, par conséquent, vos données de sauvegarde pour ces jeux ne peuvent pas être transférées vers un nouveau commutateur.

Vous êtes maintenant prêt à effectuer le transfert.

Pour une raison quelconque, Nintendo n’a pas fait en sorte qu’Animal Crossing: New Horizons puisse sauvegarder dans le cloud. Cependant, la société de jeux japonaise a publié un outil de transfert d’île pour vous aider à amener votre île et vos villageois sur votre nouveau commutateur. Vous devrez d’abord télécharger l’outil sur votre ancien Switch, y sauvegarder les données, puis télécharger l’outil sur le nouveau Switch et y transférer l’île.

Regardez plutôt la vidéo

Si vous êtes plutôt une personne visuelle, regardez la vidéo de 3 minutes de Nintendo montrant les étapes sur les appareils Switch source et cible.

Félicitations, vous avez effectué le transfert. Vous pourrez désormais continuer à jouer à partir de vos sauvegardes de jeu actuelles sur votre nouvel appareil Switch. Gardez simplement à l’esprit que les captures d’écran et les vidéos ne sont pas transférées. Si vous envisagez d’utiliser une nouvelle carte microSD sur votre nouveau Switch, vous souhaiterez peut-être transférer vos données d’une carte microSD à une autre. J’ai initialement utilisé ce processus pour transférer mon Switch d’origine vers le nouveau Switch V2. J’ai ensuite utilisé ce même processus pour transférer mon compte sur mon Switch Lite. Il fonctionnera également sur le nouveau modèle Switch OLED.

