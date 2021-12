Comment transférer un jeu numérique d’une Nintendo Switch à une autre

Le partage de jeux numériques entre consoles n’est généralement pas aussi facile que sur des appareils mobiles comme l’iPhone ou l’iPad. Et Nintendo est connu pour rendre incroyablement difficile la conservation d’un jeu numérique lors du passage à un nouvel appareil. Heureusement, avec la Nintendo Switch, ce n’est pas le cas car les joueurs peuvent transférer assez facilement un jeu téléchargé numériquement d’un appareil à un autre. Ainsi, si vous vendez votre Switch ou votre mise à niveau, vous pouvez ajouter les meilleurs jeux Nintendo Switch à votre nouveau.

Comment transférer des jeux numériques d’une Nintendo Switch à une autre

Avant de commencer, il y a un avertissement important. Bien que le transfert d’un jeu numérique soit plus facile que jamais, vous ne pouvez toujours pas jouer au même téléchargement sur plus d’un appareil à la fois et vous devrez désactiver votre compte Nintendo sur l’ancien appareil avant de pouvoir l’activer sur le nouveau. Les données de sauvegarde des jeux prenant en charge les sauvegardes dans le cloud avec Nintendo Switch Online peuvent être transférées, mais vous devrez utiliser une méthode spéciale dédiée pour transférer vos données Animal Crossing: New Horizons Island.

Notez que si vous souhaitez transférer des données de sauvegarde, vous devez le faire première. Transférez vos données de sauvegarde d’une Nintendo Switch à une autre, puis vous pouvez désactiver votre ancienne console et démarrer la nouvelle, où vous jouerez à vos jeux numériques. Vous pouvez également transférer vos données utilisateur vers une nouvelle Nintendo Switch, ce qui est parfait si vous avez décidé de vous procurer un nouveau modèle, comme la Nintendo Switch OLED.

Désactiver votre ancienne console et activer votre nouvelle Nintendo Switch

Avant de pouvoir transférer des données vers votre nouvelle Switch, vous devez désactiver votre compte Nintendo sur votre ancien. Chaque compte Nintendo ne peut être actif que sur une seule console Switch à la fois. Voici comment le désactiver.

Sélectionnez le boutique en ligne depuis l’écran d’accueil de votre Nintendo Switch.

Sélectionnez le compte que vous souhaitez désactiver. Vous vous connecterez à l’eShop.

Sélectionnez votre profil dans le coin supérieur droit pour accéder à votre page de profil.

Faites défiler vers le bas et sélectionnez Désactiver à côté de Statut de la console active.

Sélectionner Désactiver pour confirmer que vous souhaitez désactiver votre compte Nintendo depuis cette Switch.

Vous pouvez répéter ce processus avec chaque profil pour lequel vous souhaitez désactiver un compte Nintendo. Tout comme vous l’avez fait lorsque vous avez obtenu votre premier Switch, vous devrez ajouter votre compte Nintendo à votre nouveau Switch. Ne créez pas de nouveau compte ou vous ne pourrez pas accéder à vos jeux à partir de celui-ci. Lorsque l’option apparaît, sélectionnez Connectez-vous et créez un lien et vous serez prêt à partir.

Tout ce que vous avez à faire ensuite est de télécharger et d’installer tous les jeux précédemment achetés dans l’eShop sur votre Switch nouvellement activé.

Vérification de l’état de votre console active

Assurez-vous d’utiliser votre compte Nintendo lorsque vous accédez à l’eShop. Si vous voulez vous assurer que vous avez correctement activé votre compte Nintendo sur votre nouvelle Switch, vous pouvez le vérifier sous Statut de la console active.

Sélectionnez le boutique en ligne depuis l’écran d’accueil de votre Nintendo Switch.

Sélectionnez le compte dont vous souhaitez vérifier le statut actif. Vous vous connecterez à l’eShop.

Sélectionnez votre profil dans le coin supérieur droit pour accéder à votre page de profil.

Faites défiler jusqu’à État de la console active. S’il est actif, vous verrez « Cette console est active ».

S’amuser!

Le transfert de données entre les consoles Nintendo Switch n’est pas aussi simple que sur certaines autres plates-formes, mais il est toujours possible de préserver vos jeux et vos sauvegardes si vous suivez toutes les bonnes étapes.

