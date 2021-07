in

Au cours de la dernière année, de nombreux fans mécontents de Google Photos ont été confrontés à un dilemme : doivent-ils s’en tenir à leur service bien-aimé et débourser de l’argent supplémentaire pour des sauvegardes de haute qualité, ou doivent-ils tester d’autres moyens ? Je ne suis pas ici pour recommander ou pousser définitivement un service de sauvegarde de photos par rapport à un autre, mais je pense que cela vaut la peine d’examiner toutes les options et même d’avoir des services de sauvegarde de “sauvegarde” alignés. Après tout, et si quelque chose d’horrible arrivait à votre collection de photos en ligne ? Que feriez-vous alors ? L’une de nos alternatives préférées à Google Photos est Amazon Photos. Voici comment transférer vos albums Google Photos vers Amazon Photos en quelques étapes simples.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Comment transférer vos albums Google Photos vers Amazon Photos

Nous avons déjà couvert le processus de base pour exporter vos photos à partir de Google Photos. Néanmoins, au cas où vous n’auriez pas lu cet article, nous incluons les étapes ci-dessous, en commençant par vous familiariser avec Google Takeout.

Ouvert Google à emporter dans votre navigateur de bureau ou d’ordinateur portable de votre choix.

Sélectionner Google Photos des catégories de données que vous souhaitez télécharger.

Source : Android Central

Ensuite, sélectionnez lequel albums, les dossiers ou les options que vous souhaitez exporter.

Source : Android Central Cliquez sur le bleu L’étape suivante bouton en bas de la liste. Choisis lequel Méthode de livraison vous souhaitez recevoir ces données de (Drive, Dropbox, OneDrive, Box ou lien). Choisissez si vous voulez que ce soit un téléchargement unique ou récurrent sous le La fréquence section. Choisis lequel Type et taille de fichier vous souhaitez télécharger.

Cliquez pour Créer exportation.

Source : Android Central

Une fois que vous avez reçu vos albums photo exportés, il est temps de les télécharger sur Amazon Photos. Voici comment cela se fait.

Téléchargez votre Google Photos à emporter commande de votre source sélectionnée vers votre ordinateur. Ouvert Amazon Photos depuis votre navigateur de bureau.

S’identifier à votre compte.

Source : Android Central

Cliquez sur le gros jaune +Ajouter bouton en haut de l’écran.

Source : Android Central

Sélectionner Télécharger des photos ou télécharger un dossier, selon la manière dont vous souhaitez importer vos albums.

Source : Android Central

Recherchez les albums Google Photos que vous souhaitez télécharger et cliquez sur le bouton Bouton de téléchargement (notez que vous ne pourrez peut-être télécharger qu’un seul dossier à la fois, vous devrez donc peut-être répéter ce processus si nécessaire).

Source : Android Central

Cliquez sur Télécharger confirmer.

Source : Android Central

Une fois que vous voyez la boîte de confirmation, cliquez sur Ajouter à l’album.

Source : Android Central Optez pour créer un nouvel album (peut-être avec le même nom d’ablum que vous aviez dans Google Photos), ou ajouter à un album existant.

Cliquez sur Enregistrer l’album dans le coin supérieur droit pour terminer le transfert.

Source : Android Central

C’est ça! Cela peut sembler beaucoup d’étapes, mais c’est en fait un processus assez rapide et facile.

Google Photos est un excellent produit, surtout si vous prenez une tonne de photos à l’aide de votre meilleur appareil photo Android. Mais nous chantons depuis longtemps les louanges d’Amazon Photos, en particulier pour les abonnés Amazon Prime. Que vous choisissiez de déplacer vos photos et vos albums photo vers Amazon de manière permanente ou que vous souhaitiez simplement les utiliser comme sauvegarde, c’est un excellent service dont vous devriez profiter.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.