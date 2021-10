Image : Ubisoft

On va vraiment refaire cette chanson et danser, n’est-ce pas ? Les joueurs de Far Cry 6 ont du mal à démarrer un nouveau fichier de jeu sur PlayStation 4 et à continuer ce même fichier de sauvegarde sur PlayStation 5. C’est un problème similaire à celui qui a frappé des blockbusters comme Marvel’s Avengers et Final Fantasy VII Remake.

Far Cry 6 prend en charge la sauvegarde croisée « entre toutes les plateformes », mais certains joueurs ont exprimé leur confusion quant au fonctionnement du processus.

Certains se sont demandé si la fonction de sauvegarde dans le cloud incluse avec les abonnements PlayStation Plus pourrait faire l’affaire. Ça ne sera pas. Quelle que soit la console vers laquelle vous effectuez le transfert, une sauvegarde effectuée sur une version PS4 du jeu ne fonctionnera qu’avec la version PS4. Pour le faire fonctionner avec la version de nouvelle génération, vous devrez suivre le processus en jeu. D’autres ont noté que la sauvegarde ne se transfère pas automatiquement avec votre compte Ubisoft. Et comme une personne qui a noté qu’elle se cognait la tête contre le mur pendant des heures en essayant de résoudre l’affaire l’a dit sur Reddit, « Ça ne devrait pas être si compliqué. »

Comment transférer vos données de sauvegarde Far Cry 6 de PS4 vers PS5

Pour la défense de tous, la fonction de sauvegarde croisée de Far Cry 6 est incroyablement peu intuitive.

Vous aurez besoin des versions PS4 et PS5 de Far Cry 6 installées. Chargez la version PS4, puis appuyez sur « nouveau jeu ». (Bizarre, non ?) À côté de votre emplacement de sauvegarde, vous devriez voir une icône qui ressemble à un petit nuage avec une flèche vers le haut au-dessus, l’icône universelle pour « télécharger vers le cloud ». Cliquez dessus. Maintenant, démarrez la version PS5. Allez à nouveau dans « nouveau jeu ». (Oui, toujours bizarre.) À côté de l’un des emplacements de sauvegarde, voyez une icône qui ressemble à un petit nuage avec une flèche vers le bas au-dessus – l’icône universelle pour « télécharger depuis le cloud ». Cliquez dessus. C’est tout. Tu l’as fait! Vous pouvez répéter le processus aussi souvent que vous le souhaitez, mais vous ne pouvez conserver qu’un seul fichier de sauvegarde dans le cloud à la fois.

Soit dit en passant, c’est le même processus sur toutes les plateformes. Mais notez que si vous ne sautez pas au sein de la même «famille» (c’est-à-dire de la PS4 à la Xbox Series X plutôt que de la PS4 à la PS5), une partie de votre contenu ne sera pas transférée. Vos éléments essentiels (équipement, armes, véhicules, compagnons, etc.) seront transférés de manière transparente. Mais vos DLC débloqués et vos crédits Far Cry, une monnaie de jeu premium qui coûte de l’argent très réel, ne le feront pas.

La fonctionnalité n’est pas non plus disponible dans le monde, du moins pas pour le moment. Comme l’a rapporté Eurogamer, certains joueurs qui ont récupéré des copies physiques de Far Cry 6 au Royaume-Uni sont verrouillés sur la version PS4. Apparemment, c’est le résultat d’une erreur qui a fourni des versions russes de copies de disques aux lecteurs basés au Royaume-Uni, empêchant ainsi la mise à niveau gratuite de nouvelle génération. Un porte-parole d’Ubisoft a déclaré à Eurogamer que l’équipe « enquêtait » sur le problème.

C’est le bon moment pour mentionner que, sur Xbox, vous obtenez automatiquement la version de nouvelle génération des jeux cross-gen, et vos données de sauvegarde font le saut automatiquement.