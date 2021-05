Comment transférer votre numéro vers Mint Mobile

Mint Mobile est un opérateur prépayé opérant sur le réseau de T-Mobile qui vend ses forfaits en forfaits de plusieurs mois afin que vous puissiez économiser de l’argent. Vous pouvez acheter trois, six ou 12 mois à la fois. Les plans sont disponibles en 4 Go, 10 Go, 15 Go ou même illimités et incluent la 5G. Si vous décidez d’essayer Mint Mobile, le portage de votre numéro d’un autre opérateur est un processus assez simple et indolore.

Apportez votre numéro à la menthe

Avant de commencer le processus de portage, il est important de noter que votre numéro de téléphone doit rester actif sur votre ancien transporteur tout au long du processus. Si vous annulez votre ancien service avant de passer à Mint, vous ne pourrez probablement pas récupérer votre numéro de téléphone – du moins, non sans passer par un processus beaucoup plus fastidieux.

Une fois que vous avez choisi un plan et reçu votre carte SIM Mint Mobile, il est facile de démarrer le processus de portage.

Vous aurez besoin d’un téléphone compatible Mint Mobile, tel que le Galaxy S20 5G, et d’une carte SIM Mint Mobile.

Collecter des informations auprès de votre opérateur actuel, y compris votre numéro de compte, votre code PIN ou votre mot de passe, ainsi que le code postal ou l’adresse de facturation associé au compte. Vous trouverez votre numéro de compte en haut de la plupart des documents, y compris les factures de téléphone et les reçus. Néanmoins, si vous n’êtes pas sûr de certaines informations, vous devez appeler le service client de votre opérateur actuel. Visite mintmobile.com et cliquez Activer en haut de la page. Vous pouvez également l’activer via l’application Mint Mobile.

Entrez votre code d’activation. Il s’agit d’un code ACT à 11 chiffres que vous trouverez au dos de votre carte SIM, au-dessus de la date «actif par». Cliquez sur Démarrez ou reprenez votre activation.

Lors de l’activation, sélectionnez Port mon numéro lorsque vous y êtes invité.

Entrez le numéro de compte, NIP ou mot de passe et code postal ou adresse de facturation associés à votre ancien opérateur.

C’est ça! Une fois que vous avez terminé, vous pouvez créer un compte Mint Mobile pour suivre votre plan, mais le processus de transfert devrait être hors de votre contrôle et votre numéro changera automatiquement. En fonction de divers facteurs comme votre ancien transporteur, le transfert peut être instantané ou prendre jusqu’à 48 heures – soyez simplement patient. Les transferts depuis un service fixe peuvent prendre plus de temps.

Une fois le transfert du numéro terminé, vous recevrez un texte de bienvenue de Mint confirmant votre numéro de port Mint Mobile et, dans la plupart des cas, votre service existant sera automatiquement annulé. De là, il ne vous reste plus qu’à profiter de votre nouveau service!

