Comment transformer le cadre de votre histoire en une feuille de route pour développer votre entreprise

En supposant que vous ayez créé l’histoire de la marque de votre entreprise à l’aide du cadre de marque de l’histoire, il est temps d’utiliser ce cadre pour créer une feuille de route pour développer votre entreprise. Vous pouvez utiliser le cadre de marque d’histoire que vous avez créé pour :

Créez un one-liner pour votre entrepriseCréez un générateur de leads pour collecter des adresses e-mailCréez une campagne de goutte-à-goutte d’e-mail automatiséeCollectez et racontez des histoires de transformationCréez un système qui génère des références

Créez un texte unique pour votre entreprise

La première étape de la création d’une feuille de route pour développer votre entreprise consiste à développer une ligne unique, car la plupart des ventes sont perdues à la seconde où un fondateur commence à divaguer sur son entreprise lorsque quelqu’un demande « Que faites-vous ? » Si vous commencez à décrire pourquoi vous avez démarré votre entreprise ou à énumérer les choses que vous faites, vous perdrez assez rapidement l’intérêt du prospect. Un one-liner, ou ce que certains appellent une « déclaration Wow » est une meilleure façon de répondre à la question « que faites-vous ? » C’est plus qu’un slogan ou un slogan. C’est une déclaration qui fait comprendre au prospect qu’il pourrait avoir besoin de vos produits et services et qu’il veut en savoir plus. Ce qui fait un bon one-liner, c’est “l’imagination” et “l’intrigue”. Votre one-liner doit éveiller la curiosité des acheteurs qualifiés et les inviter à en savoir plus sur votre entreprise. Tout le monde dans votre entreprise doit mémoriser votre mot à mot. Créer un texte et le répéter encore et encore est un excellent moyen de faire connaître ce que vous faites.

Pour créer un one-liner convaincant, vous synthétiserez une version de votre cadre de marque d’histoire en utilisant les quatre éléments suivants :

Le personnageLe problèmeLe planLe succès

Votre one-liner n’a pas besoin d’être une seule phrase ni de quatre phrases, une pour chacun des éléments.

Disons que votre entreprise est une salle de sport qui s’adresse aux mamans occupées. Les personnages sont des mamans, le problème est qu’elles sont occupées, votre plan est de les aider à faire un entraînement significatif afin qu’elles restent en bonne santé et aient l’énergie nécessaire pour suivre leur emploi du temps chargé, ce à quoi ressemble le succès. Votre one-liner pourrait être :

“Nous aidons les mamans occupées à faire de l’exercice pour qu’elles se sentent en bonne santé et pleines d’énergie.”

Si vous vendez des vacances à temps partagé à des couples de retraités, vous pourriez dire : « Nous épargnons aux retraités le coût et les maux de tête liés à la possession d’une résidence secondaire. Nos multipropriétés pour séjours prolongés offrent l’hébergement de luxe sans tracas que vous méritez ». Les personnages sont des retraités, le problème est le coût et les tracas liés à la possession d’une résidence secondaire, le plan est de fournir un temps partagé de long séjour, et le succès est de passer du temps à profiter d’un hébergement de luxe sans tracas.

Comment utiliser un one-liner

Mémorisez votre one-liner et répétez-le encore et encoreDemandez à vos employés et aux membres de votre équipe de se souvenir de votre one-linerIncluez votre one-liner sur votre site WebRépétez votre one-liner dans tous les supports marketing possiblesImprimez votre one-liner sur les cartes de visite et les biographies des médias sociauxImprimer sur votre emballageIncluez-le dans votre signature e-mail

Créer un générateur de leads pour collecter des adresses e-mail

Quelle est la possession personnelle la plus privée que vous possédez ? La seule chose qui vous terrifierait si elle tombait entre de mauvaises mains et leur donnait accès à toutes vos informations personnelles. C’est votre smartphone ? Il est également probable qu’il existe un compte important sur votre téléphone qui sert de passerelle vers presque tous les autres composants de votre vie. Pouvez-vous deviner ce que c’est? C’est votre compte de messagerie. Votre adresse e-mail est la chose personnelle la plus sacrée que vous possédez et est le nom d’utilisateur de certaines des applications les plus importantes de votre vie, des dossiers médicaux aux comptes bancaires. Mais que se passe-t-il si un prospect vous permet volontairement de le contacter de manière aussi personnelle ? Bienvenue dans le monde du marketing par courriel.

Le marketing par e-mail est le moyen le plus efficace de faire connaître votre entreprise. Bien que vous puissiez avoir des milliers de followers sur Twitter et de fans sur Facebook, ils ne sont pas aussi efficaces que l’envoi d’une mise à jour ou d’une offre par e-mail en raison de l’algorithme.

Comment faire en sorte que quelqu’un rejoigne votre liste de diffusion ? Vous offrez quelque chose de valeur en échange de leur adresse e-mail. Cette offre gratuite est ce qu’on appelle un générateur de leads. Il s’agit de l’appel à l’action de transition que vous avez défini dans votre cadre de marque d’histoire.

Le générateur de leads idéal doit faire deux choses : apporter une valeur significative au client et vous établir comme une autorité dans le domaine. Offrir un pdf ou un eBook téléchargeable est un excellent générateur de leads. Voici quelques générateurs de leads populaires :

Un guide téléchargeableUn cours en ligne ou un webinaireDes démos de logiciels ou des essais gratuitsDes échantillons gratuitsDes démos en direct

Créer une campagne de goutte-à-goutte d’e-mail automatisée

Le partage de contenu précieux est une partie importante de votre feuille de route pour développer votre entreprise, mais le fait est qu’il est très utile de simplement rappeler à vos prospects que vous existez. Vos prospects n’ont peut-être pas besoin de votre produit aujourd’hui, mais ils pourraient en avoir besoin demain. Le jour où ils en ont besoin, nous voulons nous assurer qu’ils se souviennent de qui nous sommes, de ce que nous avons et de la façon dont ils peuvent nous joindre.

Une campagne de goutte-à-goutte automatisée déclenche une série d’e-mails programmés dès qu’une personne est ajoutée à notre liste. Vous pourriez vous demander si quelqu’un lit réellement ces messages ? La réponse est que cela n’a pas vraiment d’importance. Même avec un faible taux d’ouverture, vos e-mails garderont votre marque active dans l’esprit de votre prospect lorsqu’il fera défiler sa boîte de réception.

Il y a plusieurs années, j’ai lu le Little Red Book of Selling de Jeffrey Gitomer et j’ai téléchargé une ressource gratuite identifiée dans le livre. Chaque semaine environ, je reçois un e-mail de sa part avec un conseil de vente. Bien que je lis rarement les e-mails qu’il envoie car je suis tout simplement trop occupé, je me souviens de lui, et quand quelqu’un me pose une question commerciale à laquelle je ne peux pas répondre, je partage son nom en tant que gourou des ventes pour mener des recherches plus approfondies.

Il existe deux types d’e-mails dans une campagne de goutte-à-goutte automatisée typique, les e-mails de soutien et les e-mails de vente.

Les e-mails nourrissants fournissent des informations précieuses relatives à votre marque. Par exemple, les e-mails de soutien de Jeffrey traitent toujours d’un aspect des ventes. Une formule efficace pour nourrir les e-mails est de parler d’un problème, d’expliquer un plan pour résoudre le problème et de décrire à quoi peut ressembler la vie une fois le problème résolu. Une façon de commencer un e-mail stimulant est de répondre à une question qui vous est souvent posée et de fournir la réponse que vous fournissez normalement. Pour des idées sur le type de questions que les prospects pourraient poser, vous pouvez utiliser AnswerThePublic qui est un outil d’écoute de recherche gratuit.

L’e-mail de vente suit généralement un format similaire à celui d’un e-mail de soutien, mais comprend un appel à l’action que le prospect doit prendre, tel que « appelez-vous aujourd’hui » ou « démarrez votre essai gratuit ».

La plupart des campagnes d’e-mail automatisées impliquent l’envoi d’environ un e-mail par semaine. Au cours d’un mois type, vous pouvez envoyer trois e-mails de soutien et un e-mail de vente.

Personnellement, j’utilise MailChimp pour mes campagnes de goutte-à-goutte automatisées, car il est gratuit pour un maximum de 2 000 adresses e-mail et est facile à configurer et à utiliser.

Recueillir et raconter des histoires de transformation

Peu de choses sont plus convaincantes qu’une histoire qui montre la transformation d’un héros. C’est pourquoi tant d’histoires parlent du héros qui se transforme en quelqu’un de meilleur. Les témoignages offrent aux prospects le cadeau de « passer en second ». Le défi consiste à obtenir les bons types de témoignages. Ceux qui mettent en valeur votre valeur et les résultats que vous obtenez pour vos clients et l’expérience qu’ils ont eue en travaillant avec vous. Le simple fait de demander un témoignage ne fonctionne généralement pas, car les clients partageront généralement leurs sentiments à votre sujet par défaut.

Créer une histoire fascinante de transformation signifie que vous devez poser les bonnes questions et que vous avez besoin de matière première avec laquelle travailler. Les questions suivantes vous permettront de constituer une banque de témoignages convaincants.

Quel était le problème que vous rencontriez avant de découvrir notre produit ou service ? Quelle a été votre frustration lorsque vous avez essayé de résoudre ce problème ? résolvez votre problème. Dites-nous à quoi ressemble la vie maintenant que votre problème est résolu.

Créer un système qui génère des références

Demandez à n’importe quel propriétaire d’entreprise comment il obtient de nouveaux clients et la majorité dira le bouche à oreille. Il semblerait évident que chaque entreprise voudra générer plus de références de bouche à oreille. La dernière étape de l’utilisation de la feuille de route pour développer votre entreprise une fois que le prospect devient un client et que vous avez résolu son problème consiste à faire demi-tour et à l’inviter à devenir des évangélistes ou des agents sociaux pour votre marque. Voici un aperçu étape par étape de ce qu’il faut pour créer un système de référencement efficace.

Identifiez votre client idéal existant et envoyez-lui des invites occasionnelles pour passer une nouvelle commande. Donnez aux clients une raison de passer le mot. Plutôt que de simplement leur demander d’utiliser leurs propres mots, donnez-leur quelque chose qui facilite la diffusion de l’information, comme un pdf ou une vidéo qu’ils peuvent envoyer à leurs amis et collègues.Offrez une récompense aux clients existants qui recommandent leurs amis et collègues .Démarrez un programme d’affiliation et offrez à vos clients une commission sur toutes les commandes qu’ils ont référées

Comment pouvez-vous transformer le cadre de votre histoire de marque en une feuille de route pour développer votre entreprise ?