Comment transformer Mario Party Superstars en jeu à boire

La nouvelle version de Mario Party Superstars rassemble cinq plateaux classiques et 100 des meilleurs mini-jeux des précédents jeux Mario Party. Certains de ces jeux sont même disponibles pour les entrées N64 Mario Party, mais ils ont reçu des commandes et des graphiques mis à jour pour les faire bien jouer sur Switch. En tant que tel, c’est sérieusement l’un des meilleurs jeux de société Nintendo Switch. Si vous voulez vous réunir avec un groupe d’amis et jouer à un jeu génial ensemble, alors Mario Party Superstars est un excellent ajout à n’importe quelle bibliothèque Nintendo Switch.

Si vous et vos amis êtes tous des adultes en âge de boire dans votre région, Mario Party Superstars peut également être un jeu à boire vraiment amusant. Bien sûr, vous pouvez transformer à peu près n’importe quoi en jeu à boire, mais vous devez avoir des règles en place pour que tout le monde sache quoi faire. Voici nos règles pour un jeu à boire Mario Party Superstars.

Celui qui perd un mini-jeu prend un verre.

Chaque fois que quelqu’un obtient une étoile, tout le monde prend deux verres.

Si vous avez la possibilité d’acheter une étoile mais vous ne pouvez pas vous le permettre, vous prenez un verre.

Quand tu atterrir sur un espace malchance, vous devez prendre un verre.

Devez-vous jamais perdre une étoile, tu dois finir ton verre.

Si vous avez plus d’invités que vous ne pouvez en gérer, vous pouvez toujours demander aux gens de choisir un joueur avec qui faire équipe et ils devront boire à chaque fois que le joueur le fera. Ces règles ne sont qu’un point de départ. Vous pouvez certainement les modifier ou les étendre comme bon vous semble pour votre événement spécifique.

Si vous ne voulez pas vous occuper de l’aspect jeu de société de Mario Party Superstars, vous pouvez également vous rendre dans la zone Mount Minigames et jouer à mini-jeu après mini-jeu. Vous pouvez choisir ceux que vous jouez ou le laisser au hasard. Dans tous les cas, vous devez absolument jouer aux 25 meilleurs mini-jeux de Mario Party Superstars, car ceux-ci ne manqueront pas de vous faire rire et hurler, vous et votre équipe, en un rien de temps.

Faire la fête jusque dans la nuit

Mario Party Superstars est déjà l’un des meilleurs jeux pour jouer avec des amis, c’est donc le parfait anniversaire ou le jeu de fête du Nouvel An pour les adultes. N’oubliez pas de boire de manière responsable et de passer un bon moment.

