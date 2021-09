Comment transformer n’importe quel climatiseur en un climatiseur intelligent en quelques secondes

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

J’ai été ennuyé par une unité de climatisation et de chauffage sans conduit à l’arrière de ma maison depuis que j’ai emménagé pour la première fois. C’est une source constante de frustration. Il n’a même pas les fonctionnalités intelligentes les plus basiques comme la programmation basée sur le temps et la température. Pouvez-vous imaginer si votre climatisation centrale n’avait pas de thermostat et ne fonctionnait que lorsque vous l’aviez allumé manuellement ? Est-ce que ce serait ridicule ?! La simple pensée est absolument absurde. Et c’est à quel point il est frustrant d’avoir une unité sans conduit comme celle-ci. Cela aide certainement ma climatisation et mon chauffage centraux principaux, cependant. Il ne manque plus qu’un contrôleur AC intelligent.

Heureusement, quelques recherches rapides sur Google ont révélé qu’il existe de nombreux contrôleurs de climatiseur intelligents. Ces appareils astucieux ajoutent des fonctionnalités manquantes clés aux unités AC sans conduit et à fenêtre. J’ai essayé différents contrôleurs de climatiseur intelligents au fil des ans et certains ont mieux fonctionné que d’autres. J’ai finalement atterri sur celui qui était plutôt bon d’une marque sans nom sur Amazon. C’était bien, mais cela ne fonctionnait toujours pas à 100% du temps. J’ai trouvé que je devais le réinitialiser au moins une fois toutes les quelques semaines. Il ne s’est pas non plus facilement intégré à ma configuration de maison intelligente. Cela signifiait qu’il y avait des tonnes d’excellentes automatisations qui me manquaient.

Puis, comme par hasard, une société appelée Sensibo m’a contacté et m’a demandé si je voulais tester l’un de ses contrôleurs de climatiseur intelligents.

Le meilleur contrôleur AC intelligent sur Amazon

Le formidable gadget de Sensibo est le chaînon manquant qui fera passer votre climatiseur monté sur fenêtre ou votre climatiseur sans conduit dans l’ère moderne. Il est très facile à installer et à configurer. En fait, l’installer est aussi simple que de le brancher. Tant qu’il a une ligne de vue vers votre AC, vous pouvez tout contrôler avec votre smartphone. Dites adieu aux commandes manuelles ennuyeuses et aux télécommandes archaïques. Et ce n’est que la pointe de l’iceberg.

Si vous me demandez, la meilleure partie est le fait que le Contrôleur de climatiseur intelligent Sensibo Air est compatible avec HomeKit et d’autres plateformes de maison intelligente. Cela signifie que les possibilités sont vraiment infinies ! Par exemple, j’utilise SmartThings comme hub domestique intelligent. C’était si facile de configurer de super petites automatisations avec le Sensibo Air. Je l’ai réglé de sorte que lorsqu’un détecteur de mouvement dans mon couloir à l’étage détecte un mouvement entre 6h00 et 7h00. C’est à ce moment-là que je me réveille généralement, alors il allume automatiquement le courant alternatif sur mon unité sans conduit. Et bien sûr, une fois que l’hiver reviendra la saison prochaine, je changerai les choses pour qu’il allume mon chauffage à la place.

C’est trop cool!

L’application du contrôleur de Sensibo contient également de nombreuses règles intelligentes que vous pouvez définir en fonction de facteurs tels que la température, l’humidité et même votre géolocalisation, et vous pouvez bien sûr également configurer des horaires basés sur le temps. C’est vraiment un gadget génial qui est indispensable pour quiconque utilise un climatiseur sans conduit ou une unité de climatisation de fenêtre. Il existe également deux versions différentes, la principale et une deuxième option qui vient avec son propre détecteur de mouvement au cas où vous voudriez ces fonctionnalités intelligentes mais n’utilisez pas de système de maison intelligente. Ce pack est actuellement en vente avec un rabais de 12 $.

Si vous voulez dépenser encore moins et qu’un modèle plus ancien ne vous dérange pas, il y a le Ciel Sensibo qui se vend pour seulement 119 $. Grâce à une remise et un coupon détachable, c’est seulement 94 $ aujourd’hui sur Amazon. Il n’y a aucun doute à ce sujet – c’est la meilleure offre de contrôleur AC intelligent sur Amazon.

