Comment transformer rapidement 1 $ en 2 $, 5 $ ou 10 $ à la manière du marketing à 9 chiffres

Vous cherchez comment redresser votre entreprise et connaître une croissance explosive? Laisse-moi t’expliquer.

Je veux faire une déclaration audacieuse : le marketing en ligne n’est pas difficile.

Je sais que vous avez été amené à croire que c’est la chose la plus difficile sur la planète. C’est parce qu’ils (les « gourous ») ont rendu l’ensemble du processus trop compliqué et accablant pour des gens comme vous.

C’est vrai qu’au début, ça demande beaucoup de travail acharné pour faire avancer les choses. Je veux dire des tonnes. Mais en réalité, lorsque vous avez effectué le travail initial et compris comment les choses fonctionnent, c’est une formule de peinture par numéros assez simple.

Vous pouvez dire adieu à 99% de toutes les stratégies de marketing en ligne si vous faites ce que je suis sur le point de suggérer dans une seconde.

Comment dire au revoir à 99 % des stratégies de marketing en ligne de votre entreprise

Vous voulez rationaliser votre marketing et réduire le temps que vous passez à essayer d’attirer de nouveaux clients dans votre entreprise ?

Ce dont vous avez besoin, c’est de savoir comment dépenser un dollar en publicité et le transformer en 2, 5 ou 10 $… et le faire encore et encore – aussi vite que possible.

C’est ça. C’est ce qu’on appelle transformer les publicités en profit. C’est vraiment si simple.

Voici ce que je veux que vous sachiez : le chemin le plus rapide vers la richesse est la capacité de transformer la publicité en bénéfices. Maintenant, je vais vous montrer exactement comment faire cela dans un instant…

Alors accrochez-vous surtout si vous pensez que c’est du vaudou ou de la science-fiction. Ce n’est pas… Il s’agit de créer un système de marketing à retour sur investissement élevé. Le retour sur investissement signifie ici le retour sur investissement.

Mais d’abord, laissez-moi vous dire pourquoi vous devez consacrer au moins 50 % de votre temps et de votre énergie à transformer au moins une annonce en bénéfices. Parce que si vous ne le faites pas, tu vas mourir de faim. Si vous dépendez des médias sociaux ou de Dieu nous en préserve, des coentreprises pour générer du trafic vers vos offres, vous êtes en difficulté.

Voici le truc :

Le courrier électronique, c’est bien…

Les coentreprises, c’est bien…

Mais finalement, vous allez épuiser une liste qui n’est pas constamment actualisée par de nouveaux prospects hautement qualifiés.

Le mot clé ici est « hautement qualifié ».

Parce que les prospects que vous obtenez des coentreprises sont généralement des consommateurs épuisés ou épuisés…

Voici pourquoi:

Le gars qui vous a envoyé ces pistes (votre affilié) les bombarde probablement avec une offre ringard après l’autre.

Écoutez : vous et moi avons probablement été sur la même liste de marketing et vous savez comment ça se passe…

Voici comment être ridiculement riche

Maintenant, permettez-moi de mettre quelque chose en perspective pour vous qui éliminera tout doute que vous pourriez avoir sur le fait que tout ce que vous avez à faire est d’obtenir 2 $, 5 $ ou 10 $ sur 1 $ que vous dépensez en publicités pour être ridiculement riche.

C’est juste deux mots.

Et une fois que j’ai prononcé ces 2 mots, l’affaire est close.

Ils sont…

Garenne. Buffett.

Vous avez entendu parler de lui, n’est-ce pas ? Oui.

Il est le méga-milliardaire de la bourse et le roi de l’immobilier.

Maintenant, cela peut être un choc :

Warren Buffett a rarement (voire jamais) obtenu un retour d’un dollar ou même de 50 cents sur un investissement en dollars. En réalité, c’est un rendement de 50 % ; quelque chose pour lequel n’importe quel magnat de Wall Street tuerait littéralement…

Et des gars ordinaires comme nous le font tous les jours pour nos clients. En fait, nous retirerons souvent un retour de 500%, voire 1000% de mon investissement DANS LES 7 – 30 JOURS.

Maintenant, cela se produit généralement avant que le relevé de carte de crédit ne soit émis… ce qui le rend . . . ARGENT GRATUIT!

Parce que nous utilisons notre carte de crédit pour acheter la publicité et avant que le relevé ne soit publié, nous avons réalisé plus de ventes que le solde du relevé.

C’est donc une sorte d’ARGENT GRATUIT.

Et cela m’a pris beaucoup de temps et beaucoup de travail acharné pour construire un système qui fait cela pour nous et pour nos clients dans le marketing à 9 chiffres. Mais le fait est que cela en valait la peine à chaque étape du processus!

La question à un million de dollars

Donc, la question vraiment importante que vous devriez vous poser en ce moment est :

Comment transformer la publicité en profit ? Comment puis-je créer un système qui fait cela pour moi ?

Que le retour arrive dans 7 jours ou 30 jours, qui s’en soucie tant que les retours arrivent avant que le relevé de carte de crédit n’arrive ?

Tant que vous mettez un dollar et que vous en retirez plus d’un dollar, et que vous gagnez de l’argent régulièrement…

Et c’est tout ce qui compte.

Voici le problème, il ne s’agit pas de trouver un acheteur de médias astucieux… Et il ne s’agit pas d’une stratégie de placement publicitaire fantaisiste. Et il ne s’agit certainement pas du tout d’acheter du « trafic bon marché ».

En fait, il s’agit d’avoir un puissant système de marketing qui fonctionne pour vous, jour et nuit.

Auteur : Kennedy Cee

Kennedy Cee est le fondateur de 9-Figure Marketing, LLC et ClientsValley. Il rend amusant et excitant pour les coachs, les experts, les entrepreneurs et les professionnels des services d’attirer des clients premium quand ils le souhaitent dans leur entreprise et à tout prix.

Kennedy a aidé des centaines d’entrepreneurs à sortir leurs entreprises des difficultés… Voir le profil complet ›