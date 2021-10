Comment transmettre un message de marque à l’aide d’un scénario de quête

Le leadership du marché est difficile à atteindre et remarquablement difficile à maintenir.

Par Harsh Pamnani

Chaque année, des millions de personnes aspirent à créer une entreprise. Peut-être que 1% d’entre eux commencent. Parmi ceux qui commencent, peut-être 1% parviennent à s’adapter au marché du produit. Parmi ceux qui parviennent à s’adapter au marché des produits, quelques-uns créent des marques bien connues. Parmi les quelques marques bien connues, on devient le leader du marché. Toute marque qui atteint cette étape doit être fière de son parcours phénoménal. Cependant, lors de mon interaction avec les PDG de nombreuses grandes marques, j’ai observé que bien qu’ils soient fiers de leur succès, ils s’inquiètent de sa pérennité.

Le leadership du marché est difficile à atteindre et remarquablement difficile à maintenir. Kodak, Yahoo et Nokia ne sont pas des marques ordinaires. Autrefois, ils étaient les leaders du marché de leurs catégories respectives, mais ils n’ont pas pu maintenir leur position de leader et ont perdu leur pertinence. D’autre part, Google a maintenu sa position de leader pendant longtemps. Pour maintenir sa position de leader, une marque doit explorer de nouvelles opportunités de croissance et informer son public cible de sa pertinence. Vous pourriez penser que Google domine la recherche et qu’aucun concurrent n’en est proche, alors pourquoi aurait-il besoin de communiquer son importance à son public. Mais rappelez-vous une chose, la concurrence n’est pas toujours directe, elle peut aussi être indirecte.

Google a été un moteur de recherche préféré sur les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau, mais au fil du temps, la pénétration des smartphones a dépassé celle des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables. Sur les smartphones, les gens n’utilisent pas seulement Google, ils utilisent également de nombreuses applications pour satisfaire leurs besoins d’informations. Ici, Google n’est pas en concurrence avec seulement quelques moteurs de recherche, il est également en concurrence avec de nombreuses applications spécialisées. C’est la perte de Google si les gens utilisent des applications spécialisées au lieu de la recherche de Google. Peut-être, pour faire prendre conscience aux gens du pouvoir de Google et de sa pertinence dans leur vie, en 2013, Google a sorti une publicité fascinante, La Réunion. C’est immédiatement devenu viral. Dans les 2 jours suivant sa sortie sur YouTube, il a été visionné plus de 1,6 million de fois.

Peut-être que le message de la marque dans cette annonce est que la recherche Google rend le monde meilleur et fait une différence tangible dans la vie en incitant les gens à trouver tout ce qu’ils recherchent. L’histoire derrière cette célèbre publicité est la quête. Une quête est un voyage aventureux vers un objectif précieux. Maintenant, je vais vous expliquer comment transmettre un message de marque en utilisant le scénario de la quête en décomposant la publicité « La Réunion ».

Début: Dans le scénario de la quête, un héros découvre un objectif qui le rend agité. Cet objectif peut être quelque chose d’espoir, comme collecter un trésor ou quelque chose d’effrayant comme désamorcer une bombe à retardement. Dans cette publicité, un homme hindou âgé de Delhi, Baldev, montre une photographie en noir et blanc de lui-même et de son ami d’enfance Yusuf à sa petite-fille, Suman. Il dit à Suman que lui et Yusuf ont été séparés lorsqu’ils étaient enfants pendant la partition de l’Inde, et Yusuf lui manque beaucoup. Ici, Suman a pour objectif de trouver Yusuf, qui est maintenant à Lahore.

Un voyage aventureux : Pour atteindre son objectif, le héros se lance dans un voyage semé d’obstacles. Cependant, le héros reçoit les conseils d’un ami ou d’un mentor pour surmonter ces obstacles. Dans l’annonce, Suman ne sait pas où Yusuf serait à Lahore et comment elle pourrait le contacter. Fait intéressant, elle utilise la recherche Google pour trouver des lieux et des activités mentionnés par son grand-père. Finalement, elle est capable de localiser la confiserie de Yusuf à la porte Mochi de Lahore. Elle trouve le numéro du magasin et se connecte à un jeune homme (le petit-fils de Yusuf) par le biais d’un appel téléphonique. Ce jeune homme donne le téléphone à Yusuf, qui est surpris par l’appel de Suman. Après l’appel, il regarde le jeune homme avec envie.

Frustration: Hero a progressé et s’est rapproché de son objectif, mais il a encore certains obstacles à surmonter. Dans l’annonce, Suman a pu se connecter avec Yusuf. Cependant, pour visiter l’Inde, Yusuf a besoin d’un visa.

Surmonter une nouvelle série de défis : Hero peut surmonter de nouveaux obstacles avec les conseils d’un ami ou d’un mentor. Dans l’annonce, le jeune homme utilise la recherche Google (sur mobile) pour obtenir un visa pour l’Inde et consulte la météo à l’aide de la recherche Google (sur mobile). Lorsque Suman va recevoir Yusuf à l’aéroport, elle vérifie les horaires de vol à l’aide de la recherche Google (sur mobile).

Atteinte de l’objectif : Le héros doit atteindre l’objectif dans un délai précis. Cette partie de l’histoire met généralement en évidence le facteur temps suivi de la réalisation glorieuse et de la façon dont le monde s’occuperait de la réalisation. Dans la publicité, Yusuf rencontre Baldev le jour de son anniversaire. Cette scène met en évidence que Suman voulait matérialiser cette rencontre le jour de l’anniversaire de Baldev, elle avait donc un temps limité. L’annonce se termine avec Baldev et Yusuf profitant de la pluie.

Les marques aimables et respectables savent comment toucher le cœur et l’esprit du public. Le film est émouvant et divertissant. Les millions de vues sur YouTube montrent qu’il aurait été regardé par les téléspectateurs à plusieurs reprises et aurait été partagé de nombreuses fois. L’utilité du produit est magnifiquement présentée dans l’annonce, et ses puissantes fonctionnalités ont été rendues vivantes.

Richard Branson a déclaré : « Les marques qui prospéreront dans les années à venir sont celles qui ont un objectif au-delà du profit. » Fait intéressant, le scénario de la quête peut bien présenter l’objectif d’une marque. Les marques peuvent utiliser le scénario de la quête de plusieurs manières. Une façon pourrait être la quête d’un client. Un client (le héros de l’histoire) veut atteindre un objectif, et la marque joue le rôle de guide, tout comme Google a joué le rôle de guide dans cette publicité. Un autre moyen pourrait être que les employés d’une marque essaient de créer une nouvelle catégorie, un nouveau produit ou un nouveau marché, ce qui peut être une quête, et le leadership de la marque leur facilite toutes les ressources. Ici, les employés peuvent être présentés comme des héros et le leadership comme un guide. Et, bien sûr, il peut y avoir plus de cas d’utilisation.

L’écrivain est l’auteur du livre Booming Brands. Les opinions exprimées sont personnelles et ne représentent pas nécessairement les opinions d’une entreprise.

