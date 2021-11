Comment transmettre un message de marque à l’aide d’un scénario de renaissance

Si vous lisez sur les chutes des grandes marques, l’une des raisons courantes serait une culture du blâme et de la peur.

Par Harsh Pamnani

Faire grandir une marque à partir de zéro est difficile, mais reconstruire une marque qui entre dans une spirale descendante est extrêmement difficile ! Inverser cette tendance à la baisse nécessite des efforts délibérés pour résoudre les problèmes internes avant de régler les problèmes externes. La culture est avant tout. Je suis convaincu que vous auriez entendu cette déclaration « la culture mange une stratégie pour le petit-déjeuner ». Si vous lisez sur les chutes des grandes marques, l’une des raisons courantes serait une culture du blâme et de la peur.

La seconde est la banqueroute des idées. De nouvelles idées sont nécessaires pour créer de nouvelles catégories, marques et produits et innover autour des produits existants pour les rendre plus attrayants et plus précieux. La prolifération de nouvelles idées nécessite beaucoup de collaboration interfonctionnelle, qui souffre lorsque la bureaucratie, la satisfaction de l’ego et l’intérêt personnel prennent le pas sur l’esprit de résolution de problèmes.

Le troisième est la perte de confiance et de moral des employés. Lorsque les marques sont confrontées à une crise existentielle, il est naturel que les employés se sentent impuissants et malheureux. Lorsque le moral des employés est en baisse, les entreprises évoluent lentement. Pouvez-vous imaginer un opérateur historique lent l’emporter sur une start-up qui évolue rapidement ? Je ne pense pas !

Le point que je veux faire est de permettre le rebond d’une marque sur le marché ; les leaders du retournement doivent d’abord faciliter le rebond en interne. Et une fois qu’ils ont transformé leur entreprise, ils doivent communiquer cette histoire à travers des discours, des études de cas et des articles dans les médias. L’histoire que vous racontez sur votre marque est essentielle et doit être crédible. Le scénario qui fonctionne le mieux pour communiquer la transformation interne est – Rebirth. Maintenant, je vais expliquer la formule du scénario de Rebirth en décomposant le film de Gatorade « Le garçon qui a appris à voler » basé sur la vie d’Usain Bolt, une légende olympique et « L’homme le plus rapide du monde ». J’interprète que le message de ce film est que si vous vous élevez par la pression interne et la douleur, vous pouvez retrouver votre élan de croissance.

Début: Hero est présenté comme une personne normale avec un passé modeste. Ici, on peut parler des débuts de l’entreprise. Le début du film montre l’enfance d’Usain Bolt en Jamaïque, un pays insulaire situé dans la mer des Caraïbes.

Un aperçu de quelques facteurs internes : Ici, nous voyons un aperçu de certains facteurs internes. Certains d’entre eux pourraient être positifs maintenant, mais leur surdose pourrait conduire à la négativité à l’avenir. Le film montre les attitudes gagnantes et sans soucis d’Usain Bolt. Qu’il s’agisse d’arriver à l’école juste à temps ou de gagner une course, Usain a toujours eu un fort désir de gagner.

Premier succès : Pendant un certain temps, les choses se passent bien. Avec un travail acharné et de la détermination, le héros obtient un succès décent. Le film montre qu’Usain prend la course au sérieux, remporte de nombreux concours et devient l’espoir de la Jamaïque.

La dominance d’un facteur interne : Dans ce scénario, le méchant est un facteur interne, à cause duquel le héros entre dans une phase négative. Les facteurs internes comme la jalousie, la cupidité, la peur, la colère, le stress, etc., deviennent un pouvoir obscur et prennent le contrôle du héros. Le film montre que la pression de gagner à chaque fois devient trop lourde pour Usain Bolt.

Phase sombre : Le héros se sent comme en prison à cause du pouvoir obscur et ses performances se dégradent. Dans le film, Usain commence à penser à ce qui se passerait s’il ne gagnait pas. Il s’isole dans une pièce sombre. Il est tellement inquiet qu’il oublie même quelle chaussure va sur quel pied.

Rédemption miraculeuse : Un mentor aide à libérer le héros de l’emprisonnement. Dans le film, la mère d’Usain entre dans la pièce et lui fait prendre conscience de son attitude sans soucis. Elle l’éclaire en lui disant : « Tu peux toujours aller vite quand tu restes léger.

Succès spectaculaire : Le héros revient avec une nouvelle énergie et un nouvel enthousiasme et gagne à nouveau. Dans le film, Usain revient sur la piste de course, boit du Gatorade et regarde le public, la concurrence et les médias avec le sourire. En courant, il regarde aussi sa mère avec un sourire. Il remporte la course, laissant tout le monde loin derrière.

J’ai essayé de comprendre comment ce film aurait aidé Gatorade. J’ai donc regardé à la fois la catégorie et les segments de marché de la marque. Gatorade a inventé la catégorie des boissons pour sportifs dans les années 1960 et est restée longtemps une marque de premier plan. Supposons que nous regardions en termes de bénéfice. Ces boissons sont destinées à fournir de l’énergie. Gatorade est non seulement confronté à la concurrence des autres marques de la même catégorie, mais également à la concurrence de marques d’autres catégories connues pour offrir des avantages similaires tels que les boissons énergisantes, les jus améliorés, les boissons protéinées, le thé, le café, etc. Le véritable avantage de la performance- améliorer les boissons pour sportifs par rapport aux alternatives ne serait pas évident pour tous les consommateurs. Ainsi, la popularité et la pénétration de cette catégorie sont limitées.

Voyons maintenant les segments. Je pense que nous pouvons définir globalement les segments comme les athlètes, les personnes physiquement actives et les personnes soucieuses de leur santé. Les principaux clients de Gatorade sont peut-être des athlètes sérieux, peu nombreux mais influents. Ce film met en scène la mini-biographie d’un athlète de renom et met en lumière sa frustration. Le placement de la marque au bon moment dans le film le rend attrayant et précieux. Les défis présentés dans le film ne sont pas seulement rencontrés par les athlètes mais aussi par d’autres personnes axées sur la performance, afin qu’ils puissent s’identifier au film. La popularité d’Usain Bolt et l’intérêt du public pour son parcours ont généré des millions de vues. Par conséquent, Gatorade a eu une opportunité de connexion non seulement avec son public cible de niche, mais aussi avec les masses qui ont regardé ce film, même juste pour le divertissement et l’inspiration.

Il peut y avoir de nombreux cas d’utilisation de ce scénario, l’un autour de la transformation interne d’une entreprise expliquée en décomposant la formule, un autre pourrait être la transformation intérieure d’un client comme le montre le film, et quelques autres.

L’écrivain est l’auteur du livre Booming Brands. Les opinions exprimées sont personnelles et ne représentent pas nécessairement les opinions d’une entreprise.

