Comment transmettre un message de marque à l’aide d’un scénario de voyage et de retour

Les histoires deviennent mémorables lorsqu’elles partagent une leçon de vie

Par Harsh Pamnani

La différenciation est un moteur important du positionnement de la marque. Cependant, lorsqu’une catégorie est encombrée de trop de marques vendant des produits indifférenciés ou peu différenciés, le prix devient un critère de sélection primordial. Si une entreprise est en concurrence sur les prix, elle devra alors sacrifier ses bénéfices. Le manque de bénéfices signifie peu d’argent pour la R & D, le marketing et les primes des employés. Moins de profit signifie également une déception pour les actionnaires de l’entreprise. Vous vous demandez peut-être comment certaines marques maintiennent leur position de leader même dans des catégories très encombrées ?

Lorsque la concurrence est occupée à différencier uniquement les produits, les marques emblématiques s’attachent également à se différencier par la communication. La communication joue un rôle important dans l’établissement d’un lien émotionnel avec les clients, et la narration est la forme de communication la plus efficace. Les histoires deviennent mémorables lorsqu’elles partagent une leçon de vie. Fait intéressant, le scénario du voyage et du retour remplit bien cet objectif. Dans ce scénario, le personnage principal ou le héros est transporté dans un monde inconnu. Habituellement, il retourne dans son monde d’origine après avoir mieux compris la vie et mûri. Voyons comment l’histoire du voyage et du retour peut aider une marque à se démarquer dans une catégorie encombrée.

La bière est une boisson populaire dans le monde. Il est associé au rassemblement des gens, à la consolidation des amitiés et à la célébration de la vie. Il existe des milliers de marques de bière dans le monde qui se disputent des parts de marché. Dans une catégorie aussi peuplée, Budweiser est restée une marque de bière leader pendant des décennies. Si je vous demande en quoi Budweiser diffère du goût des autres grandes marques de bière, vous aurez peut-être du mal à répondre. Mais, si je vous demande ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à Budweiser, la réponse possible serait la célébration et l’optimisme. C’est l’impact de la communication.

Permettez-moi de partager avec vous un scénario hautement compétitif dans lequel Budweiser a surpassé ses concurrents avec sa communication. Le Super Bowl est l’un des événements sportifs les plus importants au monde, et de nombreuses marques rivalisent pour gagner en visibilité lors de cet événement. Fait intéressant, Budweiser est restée une marque très visible à travers ses publicités avec une signification profonde. Par exemple, autour de l’un des événements du Super Bowl, Budweiser a sorti la publicité « Lost Dog », qui montre l’attachement entre un adorable chiot et un cheval. Je prévois que le message de la marque dans cette annonce est « les meilleurs amis sont toujours prêts à offrir leur soutien. Ils ne vous ont jamais laissé tomber. Vous seriez surpris d’apprendre que la bière, le produit, n’est même pas montré dans l’annonce. Au lieu de cela, l’annonce dépeint une belle amitié à laquelle tout le monde peut s’identifier. L’histoire derrière cette célèbre publicité est le voyage et le retour. Maintenant, je vais expliquer comment transmettre un message de marque en utilisant le scénario du voyage et du retour en décomposant la publicité « Lost Dog ».

Début: Une histoire de voyage et de retour commence avec le héros montré dans la vie normale avec une expérience limitée. Cependant, il est curieux de savoir des choses. Au début de l’annonce, un chiot, un cheval et leur propriétaire vivent dans une ferme. L’annonce met également en évidence la proximité entre le chiot et le cheval. Les chevaux célèbres de Clydesdale ont été un symbole de l’héritage, des valeurs et des normes de qualité de Budweiser. Alors même si la marque et la bière ne sont pas affichées, la présence du cheval en dit long. Habituellement, dans une histoire de marque, une marque n’est pas présentée comme le héros. Au lieu de cela, la marque est présentée comme un ami ou un guide du héros. Donc, logiquement, le cheval n’est pas un héros. Le chiot est le héros de l’histoire.

Entrée dans un monde inconnu : Pour une raison quelconque, le héros quitte le monde familier pour un monde étrange où les choses sont différentes de ce qu’il a vécu auparavant. Dans l’annonce, peut-être par curiosité, le chiot entre dans un camion debout à la ferme et la porte se ferme. Le camion agit comme un moyen pour emmener le chiot dans un nouveau monde. Après un certain temps, la porte du camion s’ouvre et le chiot sort. Maintenant, il est dans un nouveau monde. Pendant ce temps, le propriétaire au cœur brisé est à la recherche du chiot.

Phase d’exploration : Parce que le héros est dans le nouveau monde, il essaie d’explorer les choses mais manque de direction. Le chiot est représenté assis dans une boîte pour se protéger de la pluie et courant dans une ferme. Pendant ce temps, le cheval manque le chiot.

Gros problème : Le héros fait face à une grave menace pour sa survie. Dans l’annonce, le chiot retrouve le chemin de la ferme. Lorsqu’il arrive près de la ferme, le cheval se rend compte que le chiot est à proximité. Cependant, un loup apparaît et le chiot se met en danger.

Evasion dramatique : Lorsque la situation devient effrayante et que le public devient nerveux, la voie de l’évasion du héros s’ouvre. Dans la publicité, alors que le chiot fait face au loup, les chevaux tentent de sortir de leur chambre. La scène fait que le public se demande ce qui se passerait ensuite ? Soudain, quelques chevaux arrivent derrière le chiot, et le loup s’enfuit.

Fin: Le héros est ramené au monde normal avec de nouvelles expériences et de nouveaux apprentissages. Dans l’annonce, le chiot revient à la ferme avec des chevaux et rencontre le propriétaire. L’annonce se termine par le propriétaire, le cheval et le chiot présentés ensemble.

Une véritable amitié est un besoin universel, qui s’est exprimé haut et fort dans la publicité. Fait intéressant, la publicité a atteint la première place dans le rapport commercial annuel du Super Bowl de TiVo et dans le compteur publicitaire du Super Bowl de USA Today pour l’année respective. De plus, l’annonce a reçu des millions de vues sur YouTube.

Theodore Levitt, ancien professeur de marketing à la Harvard Business School, a déclaré : « Il n’y a pas de marchandise. Tous les biens et services sont différenciables. Ainsi, la prochaine fois que vous prévoyez de vous différencier, ne vous limitez pas aux seuls produits et services. Essayez également de différencier votre marque à travers des histoires mémorables avec des leçons significatives. Si vous racontez systématiquement des histoires qui mettent en valeur l’objectif et les valeurs de votre marque et donnent un sens à la vie des clients, vous attirerez les clients vers votre marque distincte tandis que d’autres auront du mal à proposer leurs produits génériques aux clients.

L’écrivain est l’auteur du livre « Booming Brands ». (Les opinions exprimées sont personnelles et ne représentent pas nécessairement les opinions d’une entreprise.)

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.