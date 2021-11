Comment trier les e-mails par expéditeur et plus dans Gmail

Edgar Cervantes / Autorité Android

Gmail vous offre une énorme quantité d’espace de stockage, mais à mesure que les messages commencent à s’empiler, le tri efficace des e-mails devient essentiel. Heureusement, Gmail vous couvre lorsqu’il s’agit de trier les e-mails en fonction de certains critères, tels que l’expéditeur, la taille, la date d’envoi et de réception et les e-mails non lus.

Cet article va vous montrer comment faire ce type de filtrage, ainsi lorsque vous aurez besoin de trouver un email, vous le retrouverez rapidement comme un pro. Nous vous donnerons également d’autres conseils sur la façon d’organiser votre Gmail.

Lire la suite: Que signifie BCC dans Gmail ?

RÉPONSE RAPIDE

Pour trier les e-mails dans Gmail, utilisez le champ de recherche pour trouver ce que vous recherchez. Lorsque le menu déroulant apparaît, vous pouvez trier par expéditeur, taille, date d’envoi ou de réception, etc. Si vous souhaitez trier par expéditeur, vous pouvez également faire un clic droit sur un e-mail dans la boîte de réception et sélectionner Rechercher des e-mails de.

SAUT AUX SECTIONS CLÉS

Comment trier les e-mails par expéditeur, taille, date et non lus dans Gmail (mobile)

Les applications mobiles Gmail n’ont pas les mêmes options de filtrage simples et robustes que la version de bureau. Sur l’application mobile, vous devez mémoriser le filtre exact et le saisir manuellement dans le champ de recherche.

Pour filtrer par expéditeur, saisissez le nom de l’expéditeur, par exemple De : Mark O’Neill.

Pour filtrer par destinataire, saisissez le nom du destinataire, par exemple À : Mark O’Neill.

Pour filtrer par taille, saisissez Taille, puis une certaine taille, telle que Taille:1 Go. Cela vous donnera tous les e-mails d’une taille supérieure à 1 Go. Pour filtrer par date, tapez Avant :AAAA/MM/JJ ou Après : AAAA/MM/JJ, en remplaçant évidemment AAAA/MM/JJ par les dates souhaitées. Pour filtrer par e-mails non lus, saisissez est : non lu.

Comment trier les e-mails par expéditeur, taille, date et non lus dans Gmail (bureau)

Le tri des messages dans Gmail est beaucoup plus facile sur la version de bureau de Gmail. Cliquez sur les trois lignes horizontales à l’extrême droite du champ de recherche Gmail.

Lorsque le menu déroulant apparaît, vous êtes présenté avec de nombreuses options de recherche possibles.

Pour filtrer par expéditeur, saisissez le nom de l’expéditeur dans De.

Pour filtrer par destinataire, saisissez le nom du destinataire dans À. Pour filtrer par taille, choisissez plus grand que ou moins que dans Taille puis spécifiez la taille. Pour filtrer par date, choisissez la période dans Date dans, ou choisissez une date précise dans le calendrier.

Pour filtrer vos messages non lus, saisissez ce qui suit dans la barre de recherche Gmail : est : non lu

Que pouvez-vous faire après avoir trié les e-mails dans Gmail ?

Une fois que vos e-mails sont triés à l’écran, vous pouvez effectuer diverses opérations. Sélectionnez d’abord ceux que vous voulez, puis :

Comment ajouter une étiquette aux messages dans Gmail

Cliquez sur Étiquettes pour sélectionner un libellé Gmail déjà existant ou en créer un nouveau. Vous pouvez également supprimer une étiquette déjà existante des e-mails.

Comment supprimer en masse des e-mails dans Gmail

Supprimer individuellement des e-mails est une chose, mais si vous en avez 100 ou 1 000 à supprimer ? Filtrez ceux que vous voulez supprimer, puis sélectionnez-les tous en une seule fois, puis appuyez sur le bouton Effacer bouton, s’en chargera pour vous.

Comment filtrer automatiquement les messages

Si vous souhaitez que les futurs e-mails basés sur ce filtre soient traités d’une certaine manière, vous pouvez créer un filtre automatique en sélectionnant Plus–> Filtrer les messages comme ceux-ci.

Comment marquer comme lu plusieurs messages dans Gmail

Si vous avez beaucoup d’e-mails non lus d’un expéditeur spécifique, vous savez que vous ne les lirez probablement jamais, mais les supprimer n’est pas une option, une alternative est de les marquer comme lus. Cochez simplement les e-mails en question et sélectionnez Plus–>Marquer comme lu.

Une autre solution pour trier par expéditeur

Un moyen très simple de trier par expéditeur consiste simplement à cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’e-mail dans votre boîte de réception. Lorsque le menu contextuel de Gmail apparaît, sélectionnez Trouver des e-mails de….

commentaires