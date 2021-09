Comment Tristan Thompson montre son soutien à la marque de Kendall Jenner

C’est le soleil de la mer pour Tristan Thompson.

Alors que l’été se termine, la star de la NBA s’est rendue sur Instagram le 7 septembre. 12 pour montrer du temps de qualité au soleil, avec une boisson très spéciale à la main pour accompagner les vibrations de la plage : plus précisément, une bouteille de 818 – la marque de tequila Kendall Jenner lancé plus tôt cette année.

Tristan a légendé une photo de lui marchant seul dans le sable dans un short fleuri : “Plus souriant, moins inquiétant. Plus de compassion, moins de jugement. Plus béni, moins stressé. Plus d’amour, moins de haine.” Dans la section commentaires, ex Khloe kardashian, qui est la mère de sa fille de 3 ans, vrai thompson, a donné un petit cri à la promotion de l’entreprise, en écrivant un simple “818 !!!”

Depuis le lancement de sa marque d’alcool, Kendall a vu beaucoup de soutien de sa famille, y compris des messages de sœurs Kourtney kardashian et Kylie Jenner.

Elle a également voyagé à travers les États-Unis cet été avec “Kenny’s Tequila Truck” pour en faire la promotion, avec plusieurs arrêts sur la côte est, y compris les villes balnéaires de New York, dont Southampton et Montauk.