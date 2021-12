Comment trouver ce que vous cherchez dans le menu des paramètres Android

Il y a cinq ans, les noms et emplacements des paramètres Android variaient énormément d’un fabricant à l’autre. Les étapes pour modifier votre affichage permanent peuvent avoir été dans Affichage sur un téléphone mais sous Sécurité sur un autre. Google a lentement standardisé la façon dont la plupart des paramètres sont localisés et nommés sur la plupart des grands téléphones Android, mais une décennie de fonctionnalités ajoutées signifie qu’il y a plus de paramètres à rechercher et à modifier que jamais.

L’application Paramètres sur presque tous les téléphones Android de nos jours a une barre de paramètres en haut. Malheureusement, il est difficile de rechercher quelque chose dont vous ne connaissez pas le nom. Voici comment rechercher un paramètre, que vous connaissiez ou non son nom.

Comment trouver rapidement n’importe quel paramètre du système Android

Ouvrez le Réglages application. Appuyez sur le barre de recherche vers le haut de l’écran. (Si vous ne voyez pas de barre de recherche ou de loupe, balayez vers le bas et elle devrait apparaître en haut.) Tapez le Nom ou une fonction du réglage que vous recherchez. Appuyez sur le Rechercher / Entrer sur votre clavier pour réduire le clavier et terminer la recherche.

Glisser de haut en bas dans la liste des résultats à la recherche du réglage qui sonne juste.

Appuyez sur le réglage souhaité pour être amené au menu correspondant.

Source : Android Central

Vous pouvez maintenant afficher ou modifier le paramètre comme bon vous semble. Mieux encore, ces résultats de recherche de paramètres s’étendent aux paramètres Google associés à Google Assistant et à votre compte Google, tels que les mots de passe de saisie automatique, Find My Device et la manière dont les annonces sont gérées sur et par votre téléphone.

Bien sûr, l’étape 3 est plus difficile si vous ne connaissez pas le nom exact du paramètre, mais il existe plusieurs façons de trouver un paramètre dont vous ne connaissez pas le nom propre.

Tout d’abord, saisissez un mot avec lequel le paramètre interagit. Par exemple, si vous n’aimez pas que votre téléphone ne charge qu’à 80 % la nuit jusqu’à ce que vous soyez proche de l’heure de réveil prévue, vous pouvez taper « chargement » ou « batterie ». Ces mots apparaissent dans de nombreux paramètres, mais vous trouverez toujours la charge adaptative, le paramètre que vous recherchez.

Si cela ne révèle pas ce que vous recherchez, essayez de taper des mots similaires à l’effet du paramètre. Par exemple, si vous souhaitez utiliser les informations de connexion que vous avez enregistrées dans Google Chrome dans d’autres applications, vous pouvez saisir « mot de passe » ou « enregistré », qui afficheront les services de remplissage automatique dans les résultats. La recherche de paramètres n’est pas aussi intuitive que la recherche Google elle-même – même si elle devrait l’être, allez, Google – vous devrez donc peut-être essayer quelques termes différents avant de trouver ce que vous cherchez.

Si ce que vous cherchez n’apparaît toujours pas, vous pouvez toujours effectuer une recherche sur des sites Web Android comme Android Central. Nous avons écrit une pléthore de guides pour vous aider à corriger les meilleurs et les pires paramètres de votre téléphone Android, de la suppression complète de Bixby sur votre Galaxy Z Flip 3 à la configuration du filtrage d’appels sur votre Pixel 6 (car c’est le meilleur paramètre jamais). Appuyez simplement sur cette loupe dans le coin supérieur droit de cette page Web et nous vous aiderons à trouver ce que vous cherchez.

