Edgar Cervantes / Autorité Android

Spotify vous permet de trouver des amis Facebook et de les suivre si vous avez lié vos comptes. Lorsque vous suivez des amis sur Spotify, tant qu’ils ne sont pas entrés dans une session privée, un flux en direct de ce qu’ils écoutent s’affiche sur le côté droit de l’interface utilisateur du bureau Spotify. Savoir comment trouver des amis sur Spotify et les suivre fait partie de l’expérience, car écouter seul est bien moins amusant qu’écouter ensemble.

Lire la suite: Comment suivre une playlist sur Spotify

RÉPONSE RAPIDE

Ouvrez l’application mobile pour trouver des amis sur Spotify sur Android ou iOS. Du Accueil écran, sélectionnez l’icône en forme d’engrenage pour ouvrir Réglages. Sélectionner Voir le profil. Ouvrez plus d’options en appuyant sur ?? sur Android ou ?? sur iOS. Sélectionner Retrouver des amis. À partir de là, si vous avez déjà connecté votre compte Facebook à Spotify, vous devriez voir une liste d’amis qui utilisent également Spotify. Vous pouvez appuyer sur le bouton ajouter un ami à côté d’une personne en particulier ou appuyez sur SUIVEZ TOUS pour suivre toutes les personnes de la liste.

Pour trouver des amis sur l’application de bureau Spotify, cliquez sur le bouton Ajouter des amis bouton situé dans le Activité d’ami barre sur le côté droit de l’interface. Si Facebook est connecté à Spotify, une liste d’amis qui utilisent également Spotify apparaîtra. Clique le bouton ajouter un ami à côté de quiconque pour suivre cet ami Facebook.

Comment trouver et suivre des amis sur Spotify (Android et iOS)

Trouver vos amis Facebook sur Spotify pour Android et iOS prend un peu plus de temps que sur l’application de bureau. Cependant, cela reste tout à fait possible.

La première chose à faire est d’ouvrir l’application mobile Spotify sur votre téléphone. Du Accueil écran, sélectionnez l’icône en forme d’engrenage en haut à droite pour ouvrir Réglages.

Curtis Joe / Autorité Android

Dans Paramètres, appuyez sur le bouton qui dit Voir le profil.

Curtis Joe / Autorité Android

Sur l’écran suivant, affichez des options supplémentaires en appuyant sur ?? sur Android ou ?? sur iOS.

Curtis Joe / Autorité Android

Curtis Joe / Autorité Android

À partir de là, si vous avez déjà connecté votre compte Facebook à Spotify, vous devriez voir une liste d’amis qui utilisent également Spotify. Vous pouvez appuyer sur le bouton ajouter un ami à côté d’une personne en particulier ou appuyez sur SUIVEZ TOUS pour suivre toutes les personnes de la liste.

Comment trouver et suivre des amis sur Spotify (bureau)

Curtis Joe / Autorité Android

Pour retrouver vos amis Facebook sur l’application de bureau Spotify :

Ouvrez l’application de bureau Spotify. Cela ne fonctionnera pas sur le lecteur Web Spotify. Cliquez sur Ajouter des amis, un bouton présent dans le Activité d’ami barre sur le côté droit de l’interface. Si Facebook est connecté à Spotify, une liste d’amis qui utilisent également Spotify apparaîtra. Clique le bouton ajouter un ami à côté de quiconque pour suivre cet ami Facebook.

Lire la suite: Comment télécharger de la musique depuis Spotify

FAQ

Puis-je trouver des amis sur Spotify sans Facebook ?

Oui, mais cela nécessite que vous connaissiez leur nom d’utilisateur Spotify. Si vous connaissez le nom d’utilisateur Spotify de votre ami, vous pouvez taper spotify:utilisateur:leur nom d’utilisateur dans le champ Rechercher sur l’application de bureau ou mobile. Cela fera apparaître leur profil d’utilisateur et vous pourrez les suivre de cette façon.

Comment trouver des amis sur Spotify si je ne connais pas leur nom d’utilisateur ?

Demandez à votre ami de vous envoyer un lien vers l’une de ses listes de lecture. Lorsque vous l’ouvrez, son nom d’utilisateur s’affichera sous le titre de la liste de lecture. Cliquez sur leur nom d’utilisateur pour accéder à leur profil d’utilisateur, où vous pourrez les suivre.

Pourquoi ne puis-je pas trouver les playlists de mes amis sur Spotify ?

Si vous ne pouvez pas voir une liste de lecture créée par votre ami, vérifiez auprès d’eux ! Ils ont peut-être rendu cette liste de lecture privée ou cachée. Si vous souhaitez collaborer sur une playlist qu’ils ont commencée, vous pouvez leur demander de rendre la playlist collaborative.

commentaires