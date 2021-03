Comment trouver des grottes luxuriantes – Téléchargez l’instantané maintenant

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Un tout nouvel instantané est en cours de sortie! Cette fois-ci, nous présentons le biome Lush Caves. En plus de cela, nous utilisons désormais également OpenGL Core 3.2 pour le rendu. Plus de changements et d’ajouts dans l’article. Profitez! https://t.co/AX9Pixamhs

– Adrian Östergård (@adrian_ivl) 10 mars 2021