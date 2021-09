Comment trouver des lieux populaires sur Instagram pour Android

in

Instagram continue d’être mis à jour pour ne pas manquer le train d’être le réseau social le plus utilisé par les jeunes, qui se déplacent de plus en plus vers Tik Tok comme avant de passer de Facebook à Instagram.

Cette fois, ce n’est pas la énième copie du réseau social chinois, mais il a activé une caractéristique plus typique de Google Maps, celle de pouvoir rechercher des lieux populaires près de chez nous, une fonction récemment annoncée.

C’est une fonction qui a finalement atteint l’Espagne, où l’utilisation du réseau social est très répandue.

Comment trouver des endroits populaires sur Instagram

L’intégration de cette fonction n’est pas compliquée. Nous devons aller à l’onglet Explorer, celui avec une icône en forme de loupe, et là sélectionnez l’icône de la Carte, qui est dans le coin supérieur droit.

Lorsque nous entrons pour la première fois, il nous accueillera dans les endroits populaires de la région où nous nous trouvons, bien que nous puissions naviguer sur la carte en faisant glisser notre doigt et, plus tard, rechercher dans cette zone. Exactement la même chose que le fonctionnement de Google Maps.

Lorsque nous sélectionnons un lieu, la taille de l’image en surbrillance augmentera et la distance à laquelle elle se trouve, le prix s’il s’agit d’un restaurant ou similaire et les heures apparaîtront en bas.

Si nous cliquons ci-dessous, le profil Instagram de l’entreprise s’ouvrira, où nous pourrons accéder à plus d’informations et, bien sûr, à toutes les photographies publiées par elle ou géolocalisées par les utilisateurs.

Filtrage du contenu

Dans le moteur de recherche de carte, nous pouvons filtrer par type de lieu, si nous voulons voir restaurants, cafés, hôtels, lieux touristiques, parcs et jardins ou bars.

Évidemment, tous les éléments de filtrage sont ce que nous recherchons habituellement sur Instagram.

Cette mise à jour atteint déjà tous les utilisateurs et vous n’aurez rien d’autre à faire que d’entrer dans le Play Store pour vérifier que la dernière version est installée.

